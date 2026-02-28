Vihreiden Allu Pyhälammi: Nyt tarvitaan vahva perustulo turvaamaan toimeentuloa, työllistymistä ja yrittämistä
28.2.2026 11:56:33 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja Allu Pyhälammi linjasi puoluevaltuuston kokouksessa Hyvinkäällä, että Suomi tarvitsee vahvan perustulon turvaamaan ihmisten toimeentuloa, työllistymistä ja yrittäjyyttä epävarmassa ajassa.
Pyhälammin mukaan perustulo vahvistaisi hyvinvointivaltion peruspilareita ja tekisi työn vastaanottamisesta aina kannattavaa.
– Me vihreät haluamme Suomeen vahvan perustulon. Perustulo on vihreiden ylpeys ja hedelmä, olemme sitä ajaneet jo useiden eduskuntakausien ajan. Perustulo takaa yhteiskunnallemme toimivan verkoston, Pyhälammi sanoi.
Pyhälammin mukaan ennen kuin perustuloon saakka päästään, on hallituksen palautettava toimeentulotuen suojaosat.
– Suojaosat palauttamalla varmistamme, että jokaisella on mahdollisuus työllistyä myös osa-aikaisesti. Se on tässä ajassa välttämätöntä, kun töitä ei yksinkertaisesti riitä kaikille, Pyhälammi totesi.
Puheessaan Pyhälammi korosti, että vihreät lähtevät kohti vuoden 2027 eduskuntavaaleja aikeenaan voittaa kamppailu oikeudenmukaisemmasta ja kestävämmästä Suomesta.
– Me olemme täällä voittamassa taistelun kohti puhtaampaa luontoa, oikeudenmukaisempaa työelämää ja yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa, Pyhälammi sanoi.
Pyhälammi nosti esiin myös yrittäjyyden ja työelämän uudistamisen.
– Yrittämisestä on tehtävä helppoa ja mahdollista. Olemme valmistelleet mallia YEL-järjestelmän uudistamiseksi, jotta yrittäjän turva ja ennakoitavuus paranevat, Pyhälammi sanoi.
