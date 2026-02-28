Vihreiden Allu Pyhälammi: Nyt tarvitaan vahva perustulo turvaamaan toimeentuloa, työllistymistä ja yrittämistä

Sofia Virta: Essayah kävelee Orpon yli saimaannorpan kustannuksella – missä on pääministerin johtajuus? 25.2.2026 15:15:27 EET | Tiedote

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii pääministeri Petteri Orpoa ratkaisemaan hallituksen sisäisen ristiriidan ja pidentämään saimaannorpan verkkokalastuskiellon vähintään heinäkuun loppuun asti. Virran mukaan Orpon on korkea aika osoittaa, että hän pystyy johtamaan hallitustaan ja toteuttamaan hallitusohjelmansa luontolupaukset.