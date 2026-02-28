Vihreiden Tynkkynen vetoaa Lähi-idän tilanteen rauhoittamiseksi

Israel ja Yhdysvallat iskivät aamulla aseellisesti Iraniin. Vastauksena Iran on käynnistänyt vastaiskut Israelia ja Yhdysvaltain tukikohtia kohtaan.

– Lähi-idän ruutitynnyrin ympärillä kipinöi taas. Riski konfliktin laajenemiselle ja syvenemiselle on todellinen. Aseelliset iskut pitää välittömästi pysäyttää, jotta herkkä tilanne ei räjähdä mahdollisesti kohtalokkain seurauksin, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen vetoaa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi Ylen Ykkösaamun haastattelussa: ”Näemme nyt tällä hetkellä Yhdysvallat, joka toimii aika pitkälti perinteisen kansainvälisen lain ulkopuolella”. Tynkkynen kiittää presidenttiä lausunnosta.

– Tavoite Iranin diktatuurin kaatamisesta on kannatettava, mutta Israelin ja Yhdysvaltain iskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. On myös epätodennäköistä, että iskuilla saavutettaisiin kestäviä ratkaisuja. Kun laittomia sotilaallisia iskuja käytetään suurvaltojen geopoliittisten pyrkimysten edistämiseen, siitä kärsii kansainvälinen sääntöpohjainen järjestys – ja lopulta myös Suomen kaltaiset pienet maat, Tynkkynen toteaa.

Tynkkynen tuomitsee jyrkästi Iranin islamistisen sortovallan laittomat toimet niin maan sisällä kuin maailmassa laajemminkin. Suomen, Euroopan ja kansainvälisen yhteisön pitää tehdä paljon enemmän Iranin julmaa pappisvaltaa, ydinaseohjelmaa ja terrorismia vastaan.

– Iranin sortovallan on korkea aika sortua. Maailmanyhteisön pitää kasvattaa painetta kaikin kansainvälisen oikeuden sallimin keinoin, jotta Iranin kansa saa vihdoin vapauden – ja aseet saadaan Lähi-idässä vaikenemaan, Tynkkynen päättää.