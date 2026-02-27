Veikkaus Oy

Lotosta löytyi kolme täysosumaa - seitsemän oikein -tuloksilla voitettiin 1,3 miljoonan euron potit

28.2.2026 22:51:37 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Loton kierroksen 9/2026 arvonnassa löytyi kolme täysosumaa, joilla voitti 1,3 miljoonaa euroa.

Loton illan arvonnan oikea rivi on 1, 5, 6, 8, 9, 12 ja 20. Lisänumero 29. Plusnumero 9.

Useista pienistä numeroista koostuneella seitsemän oikein -rivillä voitti 1 333 333 miljoonaa euroa. Täysosumia löytyi tänä iltana peräti kolme kappaletta.

Voitot osuivat nettipelaajalle Rovaniemelle, nettipelaajalle Tampereelle ja nettipelaajalle pienelle paikkakunnalle Etelä-Pohjanmaalle.

- Suuret onnittelut uusille suomalaisille lottomiljonääreille! Voittajat ovat lämpimästi tervetulleita Veikkauksen perinteisille suurvoittajakahveille, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.

Ensi viikolla Loton potissa on miljoona euroa.

Jokeri-pelin voittorivi on 8 3 4 6 5 4 0.

Jokeri-pelistä ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Reisjärven Kirkkotien K-Marketin asiakas voitti tuplatulla Jokeri-rivillä 40 000 euroa.

Milli-pelin voittorivi on 1, 4, 11, 33, 35 ja 37. Lisänumero 28. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lomatonnin voittoyhdistelmä on Sao Paulo 44. Lomatonneja voitettiin kahdeksan kappaletta.

Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.

Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.

Yhteyshenkilöt

