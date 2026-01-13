Suomen Sijoitusmetsät Oy

Minkälaiset metsäkiinteistöt käyvät tällä hetkellä kaupaksi?

1.3.2026 12:29:36 EET | Suomen Sijoitusmetsät Oy | Tiedote

Jaa

Metsäkiinteistömarkkinoilla on tällä hetkellä havaittavissa lievää epävarmuutta kantohintojen laskun sekä kauppamäärien ja hintatason hienoisen heikkenemisen vuoksi. Tämä herättää kysymyksen siitä, millaiset kiinteistöt liikkuvat parhaiten nykyisessä markkinatilanteessa.

Kauppaa käytiin eniten pienistä, alle 20 hehtaarin kohteista.
Kauppaa käytiin eniten pienistä, alle 20 hehtaarin kohteista. Mika Venho

Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä (loka–joulukuu) koko maassa tehtiin 626 yli 10 hehtaarin metsäkiinteistökauppaa. Selvästi aktiivisinta kaupankäynti oli Väli-Suomessa, joka vastasi 45 prosentista kaikista toteutuneista kaupoista. Etelä-Suomen suhteellinen osuus markkinasta on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna, kun taas Pohjois-Suomen ja Lapin osuudet ovat pienentyneet. Kauppaa käytiin eniten pienistä, alle 20 hehtaarin kohteista, ja tämä osuus on kasvanut viime vuosiin verrattuna. Suuria, yli 100 hehtaarin kiinteistöjä on myynnissä hyvin vähän. Markkinoilla korostuvat myös kivennäismaavaltaiset sekä varttuneisiin kehitysluokkiin painottuvat kohteet.

Pelkkä kauppamäärä ei kuitenkaan kerro koko kuvaa kysynnästä, vaan myös myyntiajoilla ja myytyjen kohteiden osuudella on merkitystä. Syys–marraskuussa myynnistä poistuneista kohteista 72 prosenttia on tähän mennessä myyty, ja osuus kasvaa vielä, sillä kaikkia kauppoja ei ole ehditty rekisteröidä. Etelä-Suomessa myytyjen kohteiden osuus on selvästi suurempi kuin pohjoisessa. Lapissa merkittävä osa kohteista on edelleen myymättä, ja myyntiajat ovat keskimäärin pidempiä. Pienet kohteet liikkuvat yleensä tehokkaammin kuin suuret. ”Etelä- ja Väli-Suomessa suuremmat metsäkiinteistöt menevät kuitenkin todennäköisemmin kaupaksi kuin pienet – luultavasti siksi, että tällaisia kohteita on markkinoilla kysyntään nähden vähän,” toteaa Suomen Sijoitusmetsien metsätietopäällikkö Eero Viitanen. ”Myyntiajat ovat silti suurissa kohteissa pidemmät sekä etelässä että pohjoisessa.”

Nykyisessä markkinatilanteessa oikea hinnoittelu korostuu entisestään. Parhaiten liikkuvat ne kohteet, joissa hintapyyntö on lähellä metsätaloudellista markkina-arvoa. ”Jos hintapyyntö asetetaan selvästi markkina-arvon yläpuolelle, myyntiajat venyvät ja myyntitodennäköisyys heikkenee,” kertoo Suomen Sijoitusmetsien toimitusjohtaja ja perustajaosakas Mika Venho. ”Tilastojen perusteella myöskään alihinnoittelu ei tuota parempia lopputuloksia. Realistinen hinnoittelu lisää ostajien kiinnostusta ja vauhdittaa kaupankäyntiä.”

Suomen Sijoitusmetsät Oy
Telitie 1 A, 80100 Joensuu
Y-tunnus 2546378-1
www.sijoitusmetsat.fi

Avainsanat

metsämetsäkiinteistömarkkinatsuomen sijoitusmetsätmetsänomistaja

Yhteyshenkilöt

Linkit

Suomen Sijoitusmetsät Oy

Suomen Sijoitusmetsät Oy:n missiona on kaikille osapuolille oikeudenmukaisen ja tehokkaan metsäkiinteistömarkkinan vahvistaminen pohjautuen maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen luotettavaan ja kattavaan metsäkiinteistömarkkinoilta kerättyyn dataan.​

Sijoitusmetsien markkinaseuranta ja analyysipalvelut kattavat koko Manner-Suomen. Keräämme kattavat tiedot kaikista julkisesti myyntiintulleista yli 10 metsämaahehtaarin metsäkiinteistöistä ja niiden kaupoista, mikä mahdollistaa monipuoliset analyysit niin julkisen markkinan tarjonnan kuin kysynnän muutoksista. Tilastointi jakaantuu neljään suuralueeseen: Etelä-Suomi, Väli-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa & Kainuu sekä Lappi.

Tietopalveluiden ja arvonmääritysten lisäksi Suomen Sijoitusmetsien palveluvalikoimaan kuuluvat metsäkiinteistöjen hankinta ja hallinnointi asiakkaan lukuun, metsäkiinteistöjenvälitys aputoimen OmallaMaalla LKV:n alla sekä Metsänhaltijan Yhteismetsän hallinnointi. Yritys on henkilöstönsä omistama ja 2013 perustettu.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Sijoitusmetsät Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye