Telia kasvattaa omistustaan Suomen johtavassa kuituoperaattorissa Valokuitusessa

Omistuksen kasvattaminen heijastaa Telian strategiaa tarjota yhtenäisiä, korkealaatuisia palveluita asiakkaille ympäri Suomea sekä yhtiön keskittymistä yhteyksiin ja viestintäratkaisuihin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Se tukee Telian pitkäaikaista infrastruktuuri-investointien linjaa, joka perustuu kumppanuuksiin ja taloudelliseen vahvuuteen.

Telia jatkaa sekä viestintäoperaattorina että palveluntarjoajana Valokuitusen verkossa.

Samaan aikaan Brookfield on keskisuuren markkinan infrastruktuuristrategiansa myötä sopinut ostavansa loput 51 % Valokuitusesta CapMan Infralta Brookfield Infrastructure Structured Solutionsin (BISS) kautta.

Telia ja Brookfield ovat olleet strategisia kumppaneita vuodesta 2021 lähtien.

Patrik Hofbauer, Telian toimitusjohtaja: "Valokuitunen on rakentanut valtakunnallisen kuituverkon ja noussut markkinajohtajaksi vain muutamassa vuodessa. Telian omistuksen kasvattaminen toteuttaa strategiaamme investoida ydinosaamiseemme ja osoittaa pitkäaikaisen sitoutumisemme viedä Suomen maailmanluokan digitaalinen infrastruktuuri seuraavalle tasolle. Odotamme innolla yhteistyötä Brookfieldin kanssa, jonka tunnemme hyvin menestyksekkäästä Telia Towers -kumppanuudestamme. Odotamme myös yhteistyötä Valokuitusen omistautuneen johtoryhmän kanssa saavuttaaksemme kunnianhimoiset tavoitteemme."

Holger Haljand, Telia Finlandin toimitusjohtaja: ”Tämä on Telia Finlandin liiketoiminnalle merkittävä panostus kasvuun ja olen iloinen, että erittäin hyvin sujunut yhteistyömme Valokuitusen kanssa jatkuu entistä vahvempana. Olemme yhdessä näyttäneet, että valinnanvapautta korostava Avoin Kuitu –malli on voittava toimintatapa Suomen edelleen kasvavalla kuitumarkkinalla.”

Ian Simes, Brookfield Infrastructure Structured Solutionsin johtava partneri: "Olemme iloisia voidessamme jatkaa menestyksekästä kumppanuuttamme Telian kanssa investoimalla Valokuituseen. Samalla vahvistamme entisestään yhteistyötämme Pohjoismaisen digitaalisen infrastruktuurin kehittämisessä. Valokuitunen on vakiinnuttanut vahvan aseman Suomen kuitumarkkinoilla. Sitä tukevat laadukas verkko, Avoin Kuitu - toimintamalli ja kokenut johtoryhmä, ja odotamme innolla sen jatkuvaa kasvua pitkällä aikavälillä."