Telia kasvattaa omistustaan Suomen johtavassa kuituoperaattorissa Valokuitusessa
2.3.2026 08:48:50 EET | Telia Finland Oyj | Tiedote
Telia on tehnyt sopimuksen omistuksensa kasvattamisesta 40 prosentista 49 prosenttiin kuituoperaattori Valokuitusessa. Vuonna 2020 perustettu Telian ja CapMan Infran yhteisyritys Valokuitunen on Suomen johtava kuituyhteyksiä (FTTH) tarjoava yritys. Yrityksen verkko kattaa yli 400 000 kotia yli 100 kunnassa Avoin Kuitu-toimintamallin kautta, jossa toimii Telian ohella lukuisia palveluntarjoajia. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2026 toisella neljänneksellä noin 30 miljoonan euron hintaan.
Omistuksen kasvattaminen heijastaa Telian strategiaa tarjota yhtenäisiä, korkealaatuisia palveluita asiakkaille ympäri Suomea sekä yhtiön keskittymistä yhteyksiin ja viestintäratkaisuihin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Se tukee Telian pitkäaikaista infrastruktuuri-investointien linjaa, joka perustuu kumppanuuksiin ja taloudelliseen vahvuuteen.
Telia jatkaa sekä viestintäoperaattorina että palveluntarjoajana Valokuitusen verkossa.
Samaan aikaan Brookfield on keskisuuren markkinan infrastruktuuristrategiansa myötä sopinut ostavansa loput 51 % Valokuitusesta CapMan Infralta Brookfield Infrastructure Structured Solutionsin (BISS) kautta.
Telia ja Brookfield ovat olleet strategisia kumppaneita vuodesta 2021 lähtien.
Patrik Hofbauer, Telian toimitusjohtaja: "Valokuitunen on rakentanut valtakunnallisen kuituverkon ja noussut markkinajohtajaksi vain muutamassa vuodessa. Telian omistuksen kasvattaminen toteuttaa strategiaamme investoida ydinosaamiseemme ja osoittaa pitkäaikaisen sitoutumisemme viedä Suomen maailmanluokan digitaalinen infrastruktuuri seuraavalle tasolle. Odotamme innolla yhteistyötä Brookfieldin kanssa, jonka tunnemme hyvin menestyksekkäästä Telia Towers -kumppanuudestamme. Odotamme myös yhteistyötä Valokuitusen omistautuneen johtoryhmän kanssa saavuttaaksemme kunnianhimoiset tavoitteemme."
Holger Haljand, Telia Finlandin toimitusjohtaja: ”Tämä on Telia Finlandin liiketoiminnalle merkittävä panostus kasvuun ja olen iloinen, että erittäin hyvin sujunut yhteistyömme Valokuitusen kanssa jatkuu entistä vahvempana. Olemme yhdessä näyttäneet, että valinnanvapautta korostava Avoin Kuitu –malli on voittava toimintatapa Suomen edelleen kasvavalla kuitumarkkinalla.”
Ian Simes, Brookfield Infrastructure Structured Solutionsin johtava partneri: "Olemme iloisia voidessamme jatkaa menestyksekästä kumppanuuttamme Telian kanssa investoimalla Valokuituseen. Samalla vahvistamme entisestään yhteistyötämme Pohjoismaisen digitaalisen infrastruktuurin kehittämisessä. Valokuitunen on vakiinnuttanut vahvan aseman Suomen kuitumarkkinoilla. Sitä tukevat laadukas verkko, Avoin Kuitu - toimintamalli ja kokenut johtoryhmä, ja odotamme innolla sen jatkuvaa kasvua pitkällä aikavälillä."
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Viestintä, TeliaPuh:02040 54000communications-fi@telia.fi
Linkit
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
