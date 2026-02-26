Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 2.3.2026
2.3.2026 13:47:22 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto uusi Aalto Development Oy:lle myönnetyn suunnitteluvarauksen Tvijälpin saareen.
Jaosto päätti äänestyksen jälkeen uusia suunnitteluvarauksen hankkeen ja sen kaavallisten edellytysten selvittämiseksi. Varaus on voimassa 30.11.2027 saakka aiemmin päätetyin ehdoin.
Aalto Development Oy on edistänyt hanketta muun muassa teettämällä suunnittelutyönsä tueksi tavoitettavuus-, liikenne- ja luontoselvitykset. Tarkempien suunnitelmien ja kustannusarvioiden laadinta edellyttää lisäaikaa. Erityisesti on tarve selvittää hankkeen toteutusedellytyksiä aluetta koskevien luontoselvitysten havaintojen pohjalta.
BC Real Estate Oy:n maanvuokrasopimusta Matinkylästä jatkettiin 10 vuodella
Jaosto päätti vuokrata BC Real Estate Oy:lle huoltoasematoimintojen alueen Länsiväylän ja Kehä II:n liittymästä, osoitteesta Gräsanlaakso 2. Vuokra-aika on 10 vuotta ja se alkaa 1.1.2027.
Kohteessa on ollut polttoaineenjakelutoimintaa 1960-luvun lopulta alkaen. Maa-alue on siirtynyt kaupungin omistukseen 5.3.1998, jolloin vuokrasopimus on siirtynyt kaupungille. Vuokrasopimusta on jatkettu eri pituisin jaksoin ja viimeisin on voimassa 31.12.2026 saakka.
Kesko Oyj:lle tontti Kilosta rautakauppahankkeen suunnittelua varten
Jaosto päätti varata Kesko Oyj:lle tontin Kilosta, osoitteesta Nuijalantie 15, rautakauppahankkeen suunnittelua varten.
Kaupunki järjesti syksyllä 2025 hakumenettelyn, jossa etsittiin suunnitteluvarauksen saajaa Kilossa sijaitsevalle liiketontille. Hakumenettelyssä saatiin viisi hakemusta. Jokainen hakija kutsuttiin hakemuksen perusteella haastatteluun, ja kokonaisarvioinnin perusteella varauksensaajaksi esitettiin Kesko Oyj:tä.
Kesko Oyj hakee tontille suunnitteluvarausta K-Rauta-myymälän toteuttamista varten. Ehdotettu myymäläkokonaisuus muodostuisi sisämyymälästä, drive-in hallista, ulkomyymäläalueesta, parkkialueesta ja puutarhamyyntiä varten aidatusta alueesta. Tontin pinta-ala on noin 30 506 m2 ja rakennusoikeus 19 829 k-m2.
Varaus on voimassa 31.3.2027 saakka.
---
Lisäksi jaosto kuuli selostuksina FR8-hankkeen ja Kvanttinovan tilannekatsaukset.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Mervi Katainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtaja
