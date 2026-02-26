Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 2.3.2026

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 25.2.2026 25.2.2026 20:44:25 EET | Tiedote

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja muutetaan. 1.8.2026 alkaen osa-aikaisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksu nousisi 90 eurosta 100 euroon ja kokoaikaisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksu nousisi 150 eurosta 160 euroon. Lisäksi lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja muutetaan indeksitarkistusten takia 1.8.2026 alkaen. Korkein kuukausimaksu perheen nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta nousisi nykyisestä 311 eurosta 335 euroon. Pienin perittävä maksu nousisi puolestaan 30 eurosta 32 euroon. Samalla myös palvelusetelivarhaiskasvatuksessa korkein ja pienin perittävä omavastuuosuus nousisivat vastaavasti. Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että 1.3.2026 alkaen tuen korvauksia yksityisen hoidon tuella toteutetussa varhaiskasvatuksessa sekä palvelusetelillä tuotetussa varhaiskasvatuksessa korotetaan. Lautakunta päätti myös, että 1.3.2026 alk