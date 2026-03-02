Espoon kaupunki - Esbo stad

Tapiolan Kulttuuriaukion mittava uudistaminen etenee – teatterin rakentaminen pääsee alkamaan arviolta syksyllä 2026

5.3.2026 15:53:13 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Teatterin rakentaminen ja Tapiolan Kulttuuriaukion uudistukset etenevät, kun Kulttuuriaukion kaava sai lainvoiman. Valtuusto on hyväksynyt kaavan huhtikuussa 2025, mutta päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Ensimmäisenä alkaa teatterin rakentaminen.

Havainnekuva vaaleasta matalahkosta rakennuksesta iltahämärässä.
Havainnekuva Espoon kulttuurikeskuksen laajennuksesta, joka tulee pääosin Espoon teatterin käyttöön. Arkkitehtitoimisto ALA Oy

Tapiolassa sijaitsevaa Espoon kulttuurikeskusta laajennetaan maanpäällisellä teatterirakennuksella, joka tulee pääasiassa Espoon teatterin käyttöön. Teatterin rakentaminen pääsee alkamaan arviolta syksyllä 2026 urakoitsijan valinnan jälkeen. Uudet teatteritilat on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2029 aikana. 

Laajennus yhdistyy kulttuurikeskukseen galleriatilan välityksellä. Jalankulkuyhteys Silkkiniityn suunnalta Kulttuuriaukiolle järjestetään uuden tilan läpi kulttuurikeskuksen aukioloaikoina. 

Aukion laidoille toimisto-, palvelu- ja asuinrakentamista 

Kulttuuriaukiota kehitetään korkeatasoiseksi kaupunkiaukioksi. Aukiota rajaavien niin sanottujen keilahallin talon, Marimekkotalon ja Kaupinkallion pysäköintitalon tilalle suunnitellaan uutta toimisto-, palvelu- ja asuinrakentamista. Kaava mahdollistaa alueelle merkittävän toimitilahankkeen ja jonkin verran asuntoja. Kuusi- ja seitsemänkerroksiset asuinrakennukset sijoittuvat purettavan pysäköintitalon paikalle. 

“Kulttuurikeskuksen laajennus ja Kulttuuriaukion uudistukset vahvistavat Tapiolan kulttuuriympäristöä ja tukevat niin Tapiolan kuin koko Espoon vetovoimaisuutta. Muutokset luovat elävää ja houkuttelevaa kaupunkitilaa,” toteaa kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo

Aukiosta tehdään viihtyisä ja alueelle istutetaan puuryhmiä. Aukion järjestelyt mahdollistavat myös erilaisten tapahtumien järjestämisen. 

Pysäköintipaikat löytyvät Tapiolan keskuspysäköintilaitoksesta. Kulttuurikeskuksen ja teatterin saattoliikenteelle tulee paikat Kaupinkalliontien varteen. 

Kaupunki tekee aukiolla, Uimahallinpolulla ja Kaupinkalliontiellä tällä hetkellä kunnallistekniikkaan liittyviä töitä, joilla varaudutaan alueen tuleviin maankäytön muutoksiin. Urakan päätteeksi aukio päällystetään tilapäisesti, kunnes teatterirakennus on valmis.  

Kaavamuutoksella suojellaan Tapiolan maamerkit 

Kulttuuriaukio on osa Tapiolan historiallista keskustaa, joka perustuu arkkitehti Aarne Ervin keskustasuunnitelmaan vuodelta 1954. Kaikki alueen muutokset pyritään sovittamaan Tapiolan arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Kaavamuutoksella suojellaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset kulttuurikeskus, Keskustorni, Tapiontorin liikekeskus ja infokioski. Samalla luodaan edellytykset kiinteistöjen rakennushistorialliset arvot turvaavalle kehittämiselle. 

Havainnekuva, jossa näkyy etualalla matalampia vaaleita rakennuksia ja taustalla korkeampia.
Kulttuuriaukio Tapiolassa on mittavien uudistusten edessä. Kulttuurikeskusta laajennetaan ja aukion laidoille tulee toimisto-, palvelu- ja asuinrakentamista.
Arkkitehtitoimisto ALA Oy
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye