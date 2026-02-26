Tero-Petri & Korvaamattomat tanssii paholaisen kanssa – uusi single Himo tanssittaa mua on viettelevä aikuisten satu
5.3.2026 12:12:12 EET | Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy | Tiedote
Tero-Petri & Korvaamattomat julkaisee 6.3. singlen Himo tanssittaa mua. Tänä vuonna ilmestyvän albumin toinen single syventää yhtyeen uudistunutta ilmaisua: romuluisempi ja teatterimaisempi soundi rakentuu entistä vahvemmin Tero-Petri Suovasen laulun ja tarinankerronnan varaan. Kappaleen yllä leijuu ruoste ja sahanpuru. Se kutsuu tanssimaan pimeille kujille viettien riivaamana. Biisiin tehty ilahduttavan ja pelottavan omintakeinen video on ensinäytössä ja kappale ennakkokuuntelussa jo tänään Soundi-lehden sivuilla.
Jos marraskuussa julkaistu levyn ensimmäinen single Onnellinen häntä pursusi duurihenkistä, keskittymishäiriön sävyttämää iloa ja lämpöä, toisella singlellä sukelletaan tummiin vesiin paholaisen tanssikaverina – eikä ole selvää, kumpi vie.
Kappaleen tunnelmassa The Doorsin brechtiläinen teatraalisuus yhdistyy iskelmän melankoliaan. Seinälle lankeavat Tuula Amberlan ja Tom Waitsin varjot. Tero-Petrin mukaan kappaleessa on myös kaikuja klassisesta musiikista ja lapsuuden satukasettien maailmasta – häivähdys Pjotr Tšaikovskin dramaattisuutta ja Charlie Chaplinin haikeaa lämpöä.
Merkittävässä roolissa singlellä ja koko yhtyeen uudistumisessa on viime vuonna mukaan tullut multi-instrumentalisti Tomi Rikkola, jonka viulu nousee kappaleessa täyteen voimaansa kolisevan rumpusetin rakentaessa samalla taustalle tuomiopäivän rytmiä. Himo tanssittaa mua asettaa kuulijan tilanteeseen, jossa on tehtävä sopu paholaisen kanssa: jäänkö yksin, jos en vastaa hänen tanssiinkutsuunsa?
Kappaleen yllättävin hetki kuullaan sen C-osassa, kun yhtäkkiä tyhjästä esiin nousee lause:
“Rakasta minua ennen kuin se rikos on”.
Se on kuin puolihuolimattomasti kesken tanssin suoraan partnerin korvaan kuiskattu pyynnöksi verhoiltu komento.
– En oikeastaan tiedä, mitä tuo lause tarkoittaa, Tero-Petri sanoo.
– Ehkä se kertoo siitä, kuinka erilaisten rakkauksien elintila on tässä ajassa uhattuna. Kappaleessa haaveillaan kohtaamisesta painajaisen ja päiväunen rajalla – paikassa, johon tavallinen ihminen harvoin pääsee.
Singlestä julkaistaan myös Petri Erkkilän ohjaama musiikkivideo. Videossa nähdään kulmikasta tanssikoreografiaa ja visuaalinen maailma, joka on samaan aikaan leikkisä ja levoton – kuin Teletapit voodoo-rituaalissa. Video nostaa esiin kysymyksen vallasta ja rooleista: kuka lopulta tanssittaa ja ketä?
Tero-Petri & Korvaamattomien kuudes albumi ilmestyy syksyllä. Levyn äänittää ja miksaa Kaj Mäki-Ullakko, joka on työskennellyt mm. Kauko Röyhkän ja Punomo-yhtyeen kanssa. Projektin henkisenä ohjaajana toimii Se-yhtyeen Yari Knuutinen.
Tuleva levy vie kuulijan aikuisten satujen ja maagisen realismin maailmaan. Mukana on koskettavan melankolisia balladeja sekä kolisevampaa, rytmikästä materiaalia Himo tanssittaa mua -singlen hengessä.
Uuden singlen yhteydessä Tero-Petrin sosiaalisen median kanavissa on käynnistynyt Musatouhut-somevideosarja. Noin minuutin mittaisissa klipeissä Tero-Petri avaa laulujensa syntyä, sävellyskikkoja ja kappaleiden taustoja.
Tero-Petri Suovanen on turkulainen laulaja-lauluntekijä ja suomenkielisen vaihtoehtorockin uranuurtaja. Hän tunnetaan mm. Limonadi Elohopea -yhtyeen laulajana ja Tuula Amberlan lauluntekijänä ja säestäjänä.Tero-Petri & Korvaamattomat on julkaissut viisi albumia, ja yhtyeen musiikki liikkuu omaleimaisesti iskelmän, teatterillisuuden ja indierockin rajapinnoilla.
Tero-Petri & Korvaamattomat keikoilla:
10.4. Bar Ö, Turku
17.4. Maanalainen, Tampere
Tero-Petri & Tomi Rikkola Duo:
13.5. Hotelli Koskenniska, Forssa
21.8. John Scott's, Helsinki, Wallun pikkuperjantai-klubi
Tekijätiedot:
Sävellys: Tero-Petri Suovanen
Sanoitus: Tero-Petri Suovanen
Sovitus: Tero-Petri Suovanen & Korvaamattomat
