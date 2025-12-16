Eurooppalaisen puhelimen maailmanensi-ilta

Vain kolmessa kuukaudessa suomalainen Jolla saavutti eurooppalaiselle teknologiayritykselle harvinaisen virstanpylvään: 10 000 ennakkotilausta ja yli 5 miljoonan euron ostositoumus kokonaan eurooppalaista mobiilikäyttöjärjestelmää käyttävälle älypuhelimelle.

Joulukuussa 2025 lanseerattu Jolla Phone on Euroopan ainoa omalla käyttöjärjestelmällä toimiva älypuhelin. Laitteen tuotanto alkaa vuoden 2026 toisella neljänneksellä, ja loppukokoonpano tapahtuu Salossa, Nokian puhelinten kotipaikassa. Samassa kaupungissa, jossa Nokia aikoinaan valmisti maailman suosituimpia puhelimia, on nyt syntymässä uusi eurooppalainen älypuhelin.

”Nykyaikaisen älypuhelimen arvokkain osa on sen ohjelmisto ja se, miten se on tehty. Jolla kokoaa käyttöjärjestelmän lähdekoodista itse ja myös varmistaa sen eheyden asentamalla ohjelmiston itse laitteisiin. Tämä ei ole vain älypuhelin, vaan osoitus siitä, että Euroopassa voidaan edelleen rakentaa omaa teknologiaa omilla ehdoilla”, kommentoi Sami Pienimäki, Jollan toimitusjohtaja.

Linux-pohjaisen Sailfish OS:n ansiosta Jolla Phone on Euroopan ainoa itsenäinen älypuhelin . Maailmassa on jäljellä enää neljä kaupallisen tason mobiilikäyttöjärjestelmää: Applen iOS ja Googlen Android Yhdysvalloista, Huawein HarmonyOS Kiinasta ja Jollan eurooppalainen Sailfish OS. Sailfish OS:n ansiosta Jolla Phone tarjoaa eurooppalaisille vaihtoehdon, joka ei lähetä käyttäjätietoja suurten teknologiayritysten palvelimille.

"10 000 eurooppalaista valitsi eurooppalaisille arvoille rakennetun puhelimen. Tämä kertoo meille jotain tärkeää: ihmiset haluavat teknologiaa, joka kunnioittaa heitä. Meidän ei tarvitse kopioida Piilaaksoa tai Shenzheniä rakentaaksemme upeita tuotteita – meidän on rakennettava tuotteita, jotka ovat aidosti omiamme. Sitä Jolla tekee, ja olemme vasta alussa", kommentoi Antti Saarnio, Jollan hallituksen puheenjohtaja.

Sisäänrakennettu yksityisyys

Jolla-puhelin toimii Sailfish OS:llä, eurooppalaisella, Linux-pohjaisella käyttöjärjestelmällä. Toisin kuin valtavirran älypuhelimet, Sailfish OS ei lähetä taustadataa mihinkään, ei sisällä piilotettuja analytiikkatietoja eikä vaadi Google-tiliä. Puhelimessa on myös fyysinen yksityisyyskytkin, jonka avulla käyttäjät voivat halutessaan poistaa käytöstä esimerkiksi mikrofonin, kameran ja muut anturit.

Käyttäjät voivat käyttää Android-sovelluksia Jollan AppSupport-teknologian kautta. Pankkisovellukset, viestipalvelut ja jokapäiväiset sovellukset toimivat normaalisti .

Uusi erä nyt ennakkotilattavissa

Ennakkotilauskampanjan päättymisen jälkeen 28.2.2026 ja 10 000 yksikön ja yli 5 miljoonan euron ostositoumusten myötä, Jolla avaa nyt uuden rajoitetun 1000 laitteen erän ennakkotilattavaksi hintaan 649 euroa. Erän toimitus tapahtuu syyskuussa 2026.

Ennakkotilaajat maksavat 99 euron ennakkomaksun, joka vähennetään lopullisesta hinnasta. Puhelin on saatavilla EU-maissa, Isossa-Britanniassa, Norjassa ja Sveitsissä. Ensimmäiset toimitukset alkavat kesäkuun 2026 lopussa.

Tekniset tiedot:

Näyttö: 6,36” Full HD+ AMOLED, Gorilla Glass

Prosessori: MediaTek Dimensity 7100 5G -älypuhelinalusta

Muisti: SK hynix 8/12 Gt RAM-muistia, 256 Gt tallennustilaa (laajennettavissa 2 Tt:iin)

Sony-kamerat: 50 MP:n pääkamera, 13 MP:n ultralaajakulmainen lisäkamera, laajakulmainen etukamera

Akku: 5 450 mAh, käyttäjän vaihdettavissa

Erikoisominaisuudet: fyysinen yksityisyyskytkin, vaihdettava takakansi, kaksois-SIM

Avainluvut

Yli 10 000 ennakkotilausta kampanjan aikana joulukuusta 2025 helmikuuhun 2026

Yli 5 miljoonan euron ostositoutus

Loppukokoonpano Salossa

Tulevaisuudennäkymät

Jollan tavoitteena on rakentaa pysyvä mobiilialusta Eurooppaan, joka yhdistää yksityisyyden, avoimuuden ja teknologisen itsemääräämisoikeuden. Yhtiö aikoo laajentaa tuotevalikoimaansa ja kehittää Sailfish OS -ekosysteemiä yhteistyössä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa.

Tietoa Jollasta

Jolla on suomalainen teknologiayritys, jonka entiset Nokian insinöörit perustivat vuonna 2011. Yritys kehittää Sailfish OS -käyttöjärjestelmää, Euroopan ainoaa itsenäistä mobiilikäyttöjärjestelmää, ja valmistaa Jolla-puhelinta, jonka loppukokoonpano tapahtuu Salossa. Yhtiö palautui kotimaiseen omistukseen vuonna 2023 johdon yritysoston jälkeen ja alkuperäinen perustajatiimi toimittaa jälleen Jolla-tuotteita.