Lakka avaa uuden tuotantolinjan - kestävien Lakka IKI -tuotteiden hiilijalanjälki puolittuu hiilidioksidin avulla
2.3.2026 15:57:44 EET | Lakka | Tiedote
Lakan Joensuun tehtaan perjantaina 6.3. avattava betonin kovetuslinja hyödyntää Carbonaiden hiilensitomisteknologiaa. Uusien tuotteiden hiilijalanjälki on 50 prosenttia pienempi kuin perinteisesti valmistetuilla betonikivillä.
Joensuulainen Lakka tuo tänä keväänä betoniteollisuuteen kestävän tavan valmistaa betonituotteita. Yhtiön uudet Lakka IKI -tuotteet valmistetaan menetelmällä, joka hyödyntää hiilidioksidia sementin korvikkeena betonin kovetusvaiheessa. Näin niiden hiilijalanjälki on jo ensivaiheessa 50 prosenttia pienempi kuin perinteisillä betonikivillä. Lakka IKI -tuotteiden valmistus alkaa Joensuussa maaliskuun alussa.
Alalla iloitaan, että uusi betonin kovetusmenetelmä toimii.
“Tämä on erittäin tärkeä muutos oikeaan suuntaan. Lakka ottaa käyttöön uutta teknologiaa, joka mahdollistaa merkittävän edistysaskeleen päästöjen vähentämisessä”, sanoo Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila.
Lakalle Lakka IKI on merkittävä oma panostus kestävämpään betonituotteiden valmistamiseen.
“On hienoa, että voimme pian toimittaa asiakkaillemme entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita. Olemme myös ylpeitä siitä, että pystymme näin auttamaan rakennusalaa saavuttamaan ilmastotavoitteensa”, Lakan toimitusjohtaja Juho Hiltunen sanoo.
Lisää kilpailukykyä
Lakan rohkeus lähteä kokeilemaan jotain aivan uutta on myös yhtiölle kilpailuvaltti. Lakka IKI -tuotteet vastaavat kasvavaan vastuullisten tuotteiden kysyntään. Varsinkin yritysasiakkaat haluavat näyttää, että ovat ajan tasalla esimerkiksi sääntelyn suhteen.
Joensuun tehtaalle talven aikana rakennetun uuden kovetuslinjan kapasiteetti vastaa alkuvaiheessa noin yhtä kolmasosaa tehtaan tuotannosta. Se kuitenkin on Hiltusen mukaan vasta alkua. Lakalla on tuotantolaitokset Joensuun lisäksi Lopella ja Jalasjärvellä.
"Tarkoitus on, että yhtiön koko tuotanto siirtyy karbonointimenetelmän käyttöön mahdollisimman pian", Hiltunen sanoo.
Betoniteollisuuden Jussi Mattila kiittää myös teknologian kehittänyttä joensuulaista startupia Carbonaidea.
“Täytyy hattua nostaa kavereille, että tiedemaailmasta ponnistetaan teollisille markkinoille toimivalla tuotteella. Siihen ei moni pysty”, Mattila sanoo.
Teknologian kehittäneen Carbonaiden johtaja Jonne Hirvonen muistuttaa, että matka on vasta alussa. Nyt kuitenkin näyttää hyvältä.
“Teknologiamme todistaa, että suomalainen betoniosaaminen voi muuttaa alaa jopa globaalilla tasolla”, Hirvonen sanoo.
Avajaiset Joensuussa
Lakan uuden tuotantolinjan avajaiset pidetään 6.3.2026 kello 14.00 osoitteessa Muuntamontie 2, Joensuu. Paikalla ovat tervehdyksensä antamassa muun muassa elinkeinoministeri Sakari Puisto, Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila ja Outokummun muun muassa uusista hiilidioksidin hyödyntämisratkaisuista vastaava johtaja Mika Orpana. Lisätietoja: elina.riikonen@lakka.fi.
