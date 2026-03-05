Viikkokatsaus 9.–13.3.2026

Tapahtuma ti 10.3. klo 13–16

Yritysten mahdollisuudet luontokadon pysäyttäjinä 10.3.

Miten luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta tehdään kannattavaa liiketoimintaa? Mikä on yritysten oma rooli ja vastuu, entä miten muut toimijat voivat kannustaa yrityksiä vähentämään luontohaittoja?

Tervetuloa mukaan tiistaina 10.3.2026 klo 13–16 livestriimin äärelle ja Finlandia-talolle tilaisuuteen, jossa keskustellaan IPBESin tuoreen liiketoiminta ja luonto -raportin pääviesteistä ja niiden merkityksestä Suomelle.

Tilaisuuden järjestää ympäristöministeriö yhteistyössä Suomen Luontopaneelin, Suomen ympäristökeskuksen, One Planetin, Climate Leadership Coalitionin ja kansallisen IPBES-työryhmän kanssa.

Lue lisää ja ilmoittaudu etäosallistujaksi (syke.fi) Livepaikat ovat jo täynnä.

Tutustu raporttiin (ipbes.net)

Hiilineutraali-webinaari ti 10.3. klo 15–16

Vähähiilisen energian resurssitarpeet – mitä materiaaleja tarvitaan ilmastonmuutoksen hillinnässä?

Ilmastonmuutoksen hillinnän myötä vähäpäästöisten energiantuotanto- ja varastointiteknologioiden, kuten aurinko-, tuuli- ja ydinvoiman, käyttö kasvaa nopeasti. Monet niistä edellyttävät kuitenkin uusien materiaaliresurssien kulutusta, ja etenkin kriittisten materiaalien käytön odotetaan kasvavan merkittävästi. Tässä kaikille avoimessa webinaarissa käydään läpi arvioita ilmastonmuutoksen hillintäskenaarioiden resurssitarpeesta vuosina 2030 ja 2040. Lisäksi esitellään arvio liikenteen sähköistymisen elinkaarisesta ja materiaalikulutuksesta sekä pohditaan mahdollisuuksia tehokkaampaan materiaalien käyttöön ja kierrätykseen tulevaisuudessa.

Lue lisää ja osallistu (hiilineutraalisuomi.fi)

Sosiaalisessa mediassa

Jokaisesta päivästä löytyy Earth Hour! Ajoita sähkönkulutustasi edullisille tunneille. Säästä luontoa ja lompakkoa. Syke, Motiva ja Flaire-projekti kannustavat kuntia, kansalaisjärjestöjä, energianeuvojia ja muita kumppaneitaan nostamaan some-kanavillaan esille tehokkaita energiansäästötekoja ja haastamaan seuraajansa mukaan.





Tulossa

Muovia puutarhassa?

Kevätmessuilla pohditaan muovin kestävää käyttöä kotipihoilla, palstoilla ja puutarhoissa.



Suomen ympäristökeskuksen koordinoima PlastLIFE-projekti tuo Kevätmessuille Helsingin Messukeskukseen 26.–29.3.2026 käytännön vinkit ja asiantuntijatiedon kotipuutarhurin tueksi. Löydät Puutarhalavalta asiantuntijamme puhumassa jokaisena messupäivänä. Lisäksi asiantuntijamme ovat tavattavissa messuosastolla 6d30.



Lue lisää: Kampanjamateriaaleja sekä muovin kestävän käytön vinkkilista puutarhurille: Mitä voit välttää ja mitä suosia omassa puutarhassasi? (kiertotalousratkaisuja.fi)



Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintäasiantuntija Katja Lepistö, Suomen ympäristökeskus , puh. 029 525 2082, etunimi.sukunimi@syke.fi

Huomasitko jo nämä?

Muutokset mahdollisia.

Ystävällisin terveisin

Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki

Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).

Tilaa Syken tiedotteet sähköpostiisi (syke.fi)

Syken uutishuone