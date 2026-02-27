Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Muutoksia vuosien 2027–2030 investointisuunnitelmaan
2.3.2026 15:21:24 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen maanantaina 2. maaliskuuta. Kokouksessa aluehallitus esitti aluevaltuustolle muutoksia vuosien 2027–2030 investointisuunnitelmaan. Muutokset mahdollistavat hankkeiden huolellisen valmistelun ja perustuvat palvelutarpeen kehitykseen. Aluevaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Aikataulumuutokset keventävät vuoden 2027 investointitarvetta
Investointisuunnitelman muutokset koskevat kolmea hanketta. Keskussairaalarakennuksen H-, I-, L- ja J-osien peruskorjaus siirtyy vuodelle 2029 ja leikkausrobotin hankinta siirtyy vuodelle 2028.
Keskussairaalan näiden osien peruskorjauksen siirto mahdollistaa keskussairaalan rakennusvaiheen 8 valmistumisen myötä vuonna 2029 näiden uusien tilojen hyödyntämisen väistötiloina sekä myös rakennusvaiheessa käytettyjen tilojen hyödyntämisen. Heinolan yhteisöllisen asumisen hanke aikaistuu vuodelle 2027 yhteisöllisen asumisen palvelutarpeen kasvun vuoksi.
Muutosten myötä vuoden 2027 investointitarve pienenee merkittävästi. Uusien taseinvestointien kokonaiskustannus laskee 82,5 miljoonasta eurosta 10,5 miljoonaan euroon. Kustannusten laskiessa vuoden 2027 taseinvestoinnit voidaan rahoittaa kokonaan hyvinvointialueen vuosikatteella ilman pitkäaikaisen lainan nostoa.
Suurin yksittäinen taloudellinen vaikutus syntyy keskussairaalan peruskorjauksen siirtymisestä, mikä vähentää vuoden 2027 kustannuksia 68,7 miljoonalla eurolla. Sen sijaan Heinolan yhteisöllisen asumisen hankkeen aikaistaminen kasvattaa investointien kaltaisten sopimusten arvoa 42,2 miljoonasta 51 miljoonaan euroon.
Muutokset tukevat Heinolan palvelutarjonnan vahvistamista
Aikataulumuutoksilla halutaan varmistaa, että hankkeiden tarvesuunnittelu ja kustannusvaikuttavuusanalyysit voidaan toteuttaa perustellusti. Leikkausrobotin hankinnan osalta odotetaan lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän raporttia robottiavusteisen kirurgian kansallisesta ohjelmasta. Heinolan yhteisöllisen asumisen hankkeen aikaistamista perustelee alueella tunnistettu palvelutarjonnan vaje.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
