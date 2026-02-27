Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Muutoksia vuosien 2027–2030 investointisuunnitelmaan

Päijät-Hämeen hyvinvointialue varautuu maailmanlaajuisiin murroksiin turvaten palvelut asukkaille vastuullisesti ja kestävästi 18.2.2026 09:07:52 EET | Tiedote

Hyvinvointialue varautuu monin toimin käynnissä oleviin maailmanlaajuisiin murroksiin turvaten palvelut asukkaille vastuullisesti ja kestävästi. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut kansalliset kestävyyden tavoitteet hyvinvointialueille. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen nelivuotinen vastuullisuus ja kestävyys -ohjelma sisältää kymmeniä toimia vastaten samalla STM:n asettamiin tavoitteisiin. Aluehallitus hyväksyi ohjelman kokouksessaan maanantaina.