Itäkeskuksen metroasemalla vaihdetaan ikkunalaseja

3.3.2026 10:18:03 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Itäkeskuksen metroaseman kunnostushankkeessa uusitaan tällä hetkellä aseman länsipäädyn ikkunalaseja. Lasien vaihto vaikuttaa jonkin verran matkustajiin. Itäisessä päädyssä kunnostetaan liukuportaita.

Itäkeskuksen metroaseman sisäänkäynti ja katokset aurinkoisena päivänä.
Itäkeskuksen metroaseman länsipäädyssä kunnostetaan keväällä aseman lisäksi bussipysäkkikatoksia. Marie von Bell/Kaupunkiliikenne oy

Itäkeskuksen metroaseman ikkunalasit ovat monista kohdin sameat ja huonossa kunnossa. Käynnissä olevan kunnostushankkeen yhteydessä laseja vaihdetaan uusiin. Asennusryhmän ajoneuvonostin haittaa ensimmäiseksi liikennöintiä bussilaituri nro 12 kohdalla.  Laituri 12 on poissa käytöstä torstaina 5.3. aamusta alkaen ja kestää tiistaihin 17.3. Sulun aikana linja 92 lähtee seuraavasta laiturista 11. Lue lisää laiturivaihdoista HSL:n sivuilta.

Myös aseman kattoikkunoiden uusiminen kevään aikana on osa kunnostushanketta.

Keväällä kunnostetaan pysäkkikatoksia

Keväällä uusitaan myös pysäkkikatoksia, mikä aiheuttaa väliaikaisia muutoksia bussien lähtölaitureihin. Näistä muutoksista tiedotetaan myöhemmin yhdessä HSL:n kanssa.

Kunnostushankkeen tavoitteena on kunnostaa asemaa siten, että aseman teknisten järjestelmien toimintavarmuus ja asemaympäristön viihtyisyys voidaan taata monen vuoden ajaksi.  

Tällä hetkellä metroaseman länsipäädyssä puretaan ja vaihdetaan sähkötekniikkaa ja alakattorakenteita. Töitä varten tehdyt suojaukset haittaavat jonkin verran kulkua ja näkyvyyttä, mutta liukuportaat, hissi ja portaat ovat normaalisti käytössä.

Kauppakeskuksen puoleisia liukuportaita kunnostetaan

Aseman itäisen, kauppakeskuksen puoleisen sisäänkäynnin liukuportaita korjataan parhaillaan. Kolmesta liukuportaasta yhtä kunnostetaan yksi kerrallaan. Yksi vielä korjaamattomista liukuportaista on tällä hetkellä vikaantunut. Vikaantunut porras otetaan työn alle ensi viikolla ja nyt korjattavana oleva porras avataan käyttöön. Yhdet portaat ovat siis pysähdyksissä, mutta niitä pääsee kulkemaan. Hissi ja toinen liukuporras toimivat normaalisti, mutta liukuportaiden kulkusuunta korjauksen ajaksi vaihtuu.

Liukuportaiden korjausten lisäksi osa liukuportaista uusitaan kokonaan. Itäisessä lippuhallissa aloitetaan liukuportaiden uusiminen valmistelevilla töillä maanantaina 16.3. Uusien liukuportaiden asennustyöt alkavat huhtikuussa 2026.

Metroaseman töiden kanssa samanaikaisesti kunnostetaan aseman ympärillä olevan bussiterminaalin rakenteita ja uudistetaan pyöräpysäköintiä. Bussikatosten teräsosia käsitellään ja katteet pestään. Myös metroaseman ulkotilojen valaistusta parannetaan.

Lue lisää hankkeen sivuilta. 

Itäkeskuksen metroaseman sisäänkäynti ja katokset aurinkoisena päivänä.
Itäkeskuksen metroaseman länsipäädyssä kunnostetaan keväällä aseman lisäksi bussipysäkkikatoksia.
Marie von Bell/Kaupunkiliikenne oy
