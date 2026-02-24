Entinen ”Puolustusvoimien Q” Jyri Kosola kertoo kirjassaan, mitä on sodankäynnin tulevaisuus

”Vielä vähän aikaa sitten droonipuhe koettiin häiritseväksi, jopa vaaralliseksi. Se keikutti venettä, jonka vakaus perustui vakiintuneisiin käsityksiin sodankäynnistä, organisaatiosta ja teknologiasta.”

Koneistuva sota muuttaa sodankäyntiä perusteellisesti. Teos on kuvaus kauko-ohjattujen tai itsenäisesti toimivien koneiden kehityksestä ja käytöstä nyt ja tulevaisuudessa.

Ukrainan sodassa sotatekniikan nopea kehitys on ollut verrattavissa toiseen maailmansotaan. Kuvaavaa on, että drooneilla on aiheutettu siinä suurin osa miehistötappioista. Samalla ihmisten rooli sodankäynnissä on muuttunut peruuttamattomasti. Ase ei enää välttämättä tarvitse elävää kantajaa.

Älykkäiden koneiden myötä sota vetää mukaansa sotilaiden lisäksi koko yhteiskunnan toimintoineen ja ihmisineen. Suurvaltojen välinen kilpailu kiihdyttää kehitystä entisestään.

”Ukraina on osoittanut, että koneiden sota ei ole enää tulevaisuutta. Se on käynnissä ja vaatii meiltä uudenlaista ymmärrystä – ei vain siitä, mitä koneet voivat tehdä, vaan siitä, mitä ne jo tekevät."



Jyri Kosola on tekniikan ja sotatieteiden tohtori, entinen sotilasyli-insinööri, insinöörieversti (evp). Hän on toiminut sodankäynnin ja sotateknologian tutkimuksen, kehittämisen ja rakentamisen parissa yli kolme vuosikymmentä, joista viimeisimmän Puolustusvoimien tutkimusjohtajana.

Jyri Kosola: Koneiden sota – Droonien läpimurto ja vallankumous (Docendo), 327 sivua.

