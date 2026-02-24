Entinen ”Puolustusvoimien Q” Jyri Kosola kertoo kirjassaan, mitä on sodankäynnin tulevaisuus
12.3.2026 02:00:00 EET | Docendo | Tiedote
Jyri Kosolan ajankohtainen tietoteos Koneiden sota – droonien läpimurto ja vallankumous julkaistaan 12. maaliskuuta.
”Vielä vähän aikaa sitten droonipuhe koettiin häiritseväksi, jopa vaaralliseksi. Se keikutti venettä, jonka vakaus perustui vakiintuneisiin käsityksiin sodankäynnistä, organisaatiosta ja teknologiasta.”
Koneistuva sota muuttaa sodankäyntiä perusteellisesti. Teos on kuvaus kauko-ohjattujen tai itsenäisesti toimivien koneiden kehityksestä ja käytöstä nyt ja tulevaisuudessa.
Ukrainan sodassa sotatekniikan nopea kehitys on ollut verrattavissa toiseen maailmansotaan. Kuvaavaa on, että drooneilla on aiheutettu siinä suurin osa miehistötappioista. Samalla ihmisten rooli sodankäynnissä on muuttunut peruuttamattomasti. Ase ei enää välttämättä tarvitse elävää kantajaa.
Älykkäiden koneiden myötä sota vetää mukaansa sotilaiden lisäksi koko yhteiskunnan toimintoineen ja ihmisineen. Suurvaltojen välinen kilpailu kiihdyttää kehitystä entisestään.
”Ukraina on osoittanut, että koneiden sota ei ole enää tulevaisuutta. Se on käynnissä ja vaatii meiltä uudenlaista ymmärrystä – ei vain siitä, mitä koneet voivat tehdä, vaan siitä, mitä ne jo tekevät."
Jyri Kosola on tekniikan ja sotatieteiden tohtori, entinen sotilasyli-insinööri, insinöörieversti (evp). Hän on toiminut sodankäynnin ja sotateknologian tutkimuksen, kehittämisen ja rakentamisen parissa yli kolme vuosikymmentä, joista viimeisimmän Puolustusvoimien tutkimusjohtajana.
Jyri Kosola: Koneiden sota – Droonien läpimurto ja vallankumous (Docendo), 327 sivua.
Ennakkohaastatteluvaraukset ja mediavedostiedustelut:
tiedotus@docendo.fi – kirjalla ja siihen liittyvillä tiedoilla on embargo 12.3.2026.
Jyri Kosolan ennakkohaastattelut medialle tapahtuvat 9.3. Docendo/Werner Söderström Osakeyhtiöllä, osoitteessa Lönnrotinkatu 18 A, Helsinki. Haastatteluaikoja on tarjolla rajoitetusti. Lisätietoja: viestintäpäällikkö Annika Back, puhelin 040 412 6123.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annika BackViestintäpäällikköDocendoPuh:040 412 6123annika.back@wsoy.fidocendo.fi
Lisätietoa julkaisijasta Docendo
Docendo
Piippukatu 7 A 7
40100 JYVÄSKYLÄ
https://docendo.fi
Me rakastamme hyviä kirjoja sekä aitoja tarinoita. Maineemme perustuu korkeatasoisiin sekä kiinnostaviin teoksiin, joiden tekijöinä ovat parhaat kirjailijat ja asiantuntijat. Docendo kuuluu Werner Söderström Osakeyhtiöön.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Docendo
Pate Mustajärven elämäkerta julkaistaan 8.7.24.2.2026 11:03:10 EET | Tiedote
Pate Mustajärven ja Tina Finnin teos Testamenttini julkaistaan heinäkuussa. Kirjan nimi ja kansi säilyvät edesmenneen Mustajärven toiveen mukaisena.
Drooneja, vaurastumista ja huippuromaaneja – Docendon kevään 2026 kustannusohjelma on nyt julkaistu11.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Uusia avauksia, tuttuja henkilöitä ja ajankohtaisia aiheita. Tutustu koko luetteloon tiedotteen linkistä ja tilaa mediavedos tiedotus@docendo.fi.
"Tehtaankadun kuiskaaja" Jaakko Laakso kertoo tarinansa kirjassaan Punainen takapiru15.10.2025 02:00:00 EEST | Kutsu
Tervetuloa teoksen Punainen takapiru Jaakko Laakso julkistustilaisuuteen keskiviikkona 15. lokakuuta klo 17.00 Ravintola Ostrobotnian juhlasaliin. Ilmoittaudu tilaisuuteen tiedotteen linkistä. Ennakkohaastattelut järjestetään 13. lokakuuta Helsingissä.
Vakoilurengas vavisutti Suomea 1950-luvulla – yksityiskohdat julki7.10.2025 02:00:00 EEST | Tiedote
Tervetuloa Suuri suomalainen vakoilutapaus -kirjan julkistustilaisuuteen 8.10. klo 17 Kansallisarkiston luentosalissa osoitteessa Rauhankatu 17, Helsinki. Kirjailijoiden kanssa tapauksesta keskustelemassa Unto Hämäläinen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Tulistumista, alistumista ja kostamista – Lasse Laaksoselta sotilasylijohdon tunnehistoriasta kirja 18.9.18.9.2025 02:00:00 EEST | Tiedote
Tervetuloa Lasse Laaksosen Temperamenttia! Sotilasylijohdon tunnehistoria -kirjan julkistustilaisuuteen Ravintola Ostrobotnian Jääkärihuoneessa 18.9. klo 13.00 osoitteessa Museokatu 10. Laaksosen kanssa kirjasta keskustelemassa Jan Erola.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme