Uusi potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön useilla Pohjois-Pohjanmaan paikkakunnilla
4.3.2026 09:11:02 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa perusterveydenhuollossa vaiheittain käyttöön Esko-potilastietojärjestelmän, jota käytetään myös Pohteen erikoissairaanhoidossa. 10.3.2026 alkaen potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön paikkakunnilla Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kärsämäki, Kuusamo, Muhos, Nivala, Oulainen, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Taivalkoski, Utajärvi, Vaala, Ylivieska.
Uuden potilastietojärjestelmän vuoksi asiakkaan yhteystiedot tarkistetaan puhelimessa ajanvarauksen yhteydessä. Tämä saattaa aiheuttaa pieniä viiveitä, ja puhelinpalvelussa voi esiintyä ajoittaista ruuhkaa. Käyttöönotto vaikuttaa myös Digitaalisen sote-keskuksen chat-palveluun, jossa voi myös esiintyä ajoittaista ruuhkaa. Myös vastaanottokäynneillä aikaa voi mennä asiakkaan aikaisempien käyntien tarkistamiseen. Pohde pyytää asiakkailta kärsivällisyyttä ajoittaisten ruuhkien takia. On tärkeää, että asiakkaat asioivat vain yhdessä kanavassa kerrallaan. Yksi yhteydenotto riittää.
Uusi potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön sosiaali-ja terveyskeskusten vastaanotoilla, neuvolassa, opiskeluhuollossa ja kuntoutuksessa. Lisäksi uutta potilastietojärjestelmää käytetään terveydenhuollon kirjauksiin kotihoidossa, asumispalveluissa ja muissa sosiaalihuollon palveluissa, joissa tehdään terveydenhuollon kirjauksia.
Pohteella on käytössä useita perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmiä, jotka ovat siirtyneet Pohteelle kunnilta ja kuntayhtymiltä. Esko-järjestelmä on ollut jo vuosikymmeniä käytössä Oulun yliopistollisen sairaalan OYSin erikoissairaanhoidossa.
Perusterveydenhuollossa Esko on jo käytössä Tyrnävällä, Hailuodossa, Kalajoella, Merijärvellä, Kempeleessä ja Limingassa. Tavoitteena on, että Esko on perusterveydenhuollon käytössä koko Pohteen alueella vuoden 2026 aikana.
Kun perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa siirrytään samaan potilastietojärjestelmään, terveydenhuollon ammattilaisten työ sujuvoituu ja nopeutuu. Tarkoituksena on automatisoida työtä mahdollisimman pitkälle. Muutoksen myötä myös asiakkaiden asiointi terveydenhuollossa on sujuvampaa.
Uuden potilastietojärjestelmän käyttöönoton vuoksi asiakkaita pyydetään tarkistamaan ja päivittämään omat yhteystietonsa Pohteen verkkoajanvarauksessa. Lisätiedot Pohteen tiedotteessa 29.10.2025 Tarkista ja päivitä Pohteen verkkoajanvarauksessa.
Perusterveydenhuollon vastaanottoaikoja voi varata, katsella ja siirtää digitaalisessa ajanvarauspalvelussa
Esko-potilastietojärjestelmän käyttöönoton myötä perusterveydenhuollon asiakkaiden käyttöön tulee digitaalinen ajanvaraus. Tämä koskee uutena paikkakuntia Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kärsämäki, Kuusamo, Muhos, Nivala, Oulainen, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Taivalkoski, Utajärvi, Vaala, Ylivieska.
Palvelussa asiakas voi varata aikoja vastaanotolla järjestettäviin influenssa- ja koronarokotuksiin, muihin rokotuksiin, ompeleiden poistoon ja lääkeinjektioihin. Sairaanhoitajalle varattuja aikoja voi myös siirtää, perua ja katsella. Lisäksi lääkäriajat ovat katseltavissa ja peruttavissa digitaalisessa ajanvarauksessa. Pohde pyytää asiakkaita huomioimaan, että heti maaliskuun alussa digitaalisessa ajanvarauksessa ei näy kaikkia varattavissa olevia aikoja, vaan niitä avataan sinne vaiheittain.
Lisäksi lasten-, äitiys- ja ehkäisyneuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ajanvaraukset ovat pääsääntöisesti asukkaan katseltavissa ja osin peruttavissa. Aikojen varaaminen ja siirtäminen neuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin tulee käyttöön myöhemmässä vaiheessa.
Kaikki Pohjois-Pohjanmaan asukkaat voivat varata tällä hetkellä aikoja digitaalisessa ajanvarauksessa lastenvalvojalle sekä seksitautitestaukseen, raskaudenkeskeytykseen, sikiöseulontaan ja synnytysvalmennukseen.
Digitaalinen ajanvaraus auttaa asiakkaita ja ammattilaisia. Uudistuksen tavoitteena on vähentää puhelinpalvelujen kuormitusta ja helpottaa aikojen perumista. Ammattilaisten työaikaa vapautuu muihin tehtäviin ja niille asukkaille, jotka haluavat asioida soittamalla.
Digitaalinen ajanvaraus otetaan vaiheittain käyttöön koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen alueella perusterveydenhuollossa Esko-potilastietojärjestelmän käyttöönottojen edetessä. Tavoitteena on, että kaikille Pohteen alueen asukkaille tarjotaan jatkossa yhtenäinen digitaalinen ajanvaraus OmaPohde-palvelussa.
Asiakas voi asioida digitaalisessa ajanvarauksessa kirjautumalla OmaPohteeseen pohde.fi -verkkosivustolla tai OmaPohde-sovelluksella. OmaPohteeseen ja asukkaan digitaaliseen ajanvaraukseen kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Alle 12–vuotiaan lapsen huoltaja voi varata ajan lapsen tiedoilla puolesta asioiden.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Esko-potilastietojärjestelmä:
Jussi Piuva
Ylilääkäri, terveyden ja sairaanhoidon palvelut
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
puh. 044 703 4481
jussi.piuva@pohde.fi
Digitaalinen ajanvaraus:
Ulla Honkamäki
ICT-asiantuntija, AIKA2-projekti
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
puh. 040 513 8495
ulla.honkamaki@pohde.fi
Anne Rajala
palveluvastaava, Tietohallinto, projektipäällikkö, Aika2 -projekti
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
puh. 044 703 4187
anne.rajala@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
