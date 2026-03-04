Vihreiden Holopainen: Perheitä ei saa hajottaa säästöjen seurauksena – Orpon hallituksen linja rikkoo vammaisten oikeuksia

Eduskunnassa keskustellaan tänään keskiviikkona Pääministerin ilmoituksesta sosiaali- ja terveyspalveluista.

Ylen uutisten (8.1. ja 27.2.2026) mukaan hyvinvointialueiden säästöpaineiden seurauksena vammainen henkilö on joutunut muuttamaan satojen kilometrin päähän perheestään. Toisessa tapauksessa hyvinvointialue ei suostunut korvaamaan kehitysvammaiselle pojalle sopivaa asumispalvelua omassa kotikunnassaan.

— On kestämätöntä, että vammaisten ihmisten oikeus kotiin ja perheeseen riippuu hyvinvointialueen taloustilanteesta. Lakia on noudatettava myös säästöjen aikana. Orpon hallituksen leikkauspolitiikka uhkaa jo perusoikeuksien toteutumista. Lakisääteisiin palveluihin pääsy ei voi olla kiinni postinumerosta, Holopainen linjaa.

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston mukaan hyvinvointialueet voivat järjestää palvelut omana tuotantonaan tai ostaa ne yksityiseltä, mutta palvelut on järjestettävä laissa edellytetyllä tavalla myös silloin, kun palvelurakennetta muutetaan.

Holopaisen mukaan uuden vammaispalvelulain soveltamisessa on käynyt ilmi laajemminkin ongelmia.

— Vammaispalvelulakia on nyt säästöjen aikana tulkittu liian tiukasti. Vammaispalvelulaki on sinällään nykyisellään hyvä laki, mutta sen soveltamisessa ja ministeriön ohjauksessa on vakavia puutteita. Hyvinvointialueet tarvitsevat selkeämpää tukea ja ennen kaikkea riittävän rahoituksen, jotta oikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti koko Suomessa, Holopainen toteaa.

Holopainen muistuttaa, että vammaispalvelut ovat subjektiivisia oikeuksia. Palvelujen järjestämisessä on huomioitava yksilön etu sekä oikeus perhe-elämään.

— Orpon hallituksen säästölinja ei saa johtaa siihen, että perheitä hajotetaan ja ihmiset siirretään kauas läheisistään, Holopainen painottaa.

Vihreät edellyttää, että hallitus vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriön ohjausta vammaispalvelulain soveltamisesta, turvaa riittävän rahoituksen hyvinvointialueille ja varmistaa, että asumispalvelut järjestetään ensisijaisesti lähellä omaisia aina, kun se on asiakkaan edun mukaista.