Kevättulvat jäämässä monin paikoin pieniksi

“Vähäisen lumimäärän takia kevättulvat ovat todennäköisesti jäämässä laajalti pieniksi. Tulvaennuste voi silti elää Itä- ja Pohjois-Suomessa, koska lumipeitteen odotetaan vielä vahvistuvan lähiviikkoina. Myös sulamisajan lämpötila ja sateet vaikuttavat aina lopullisen tulvan suuruuteen“, toteaa tutkija Harri Myllyniemi Suomen ympäristökeskuksesta.

Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla kevättulva saattaa jäädä jopa ennätyksellisen pieneksi ohuesta lumipeitteestä ja monivaiheisesta sulamisesta johtuen.

Lunta on maan etelä- ja keskiosissa monin paikoin harvinaisen vähän. Esimerkiksi Satakunnassa lunta on näin vähän keskimäärin vain kerran kymmenessä vuodessa. Lumen vesiarvo vaihtelee länsirannikon 10:stä ja Pohjois-Karjalan 40 millimetristä Tunturi-Lapin yli 150 millimetriin.

Etelä-Suomessa ja länsirannikolla tulvasta on tulossa kaksi- tai useampihuippuinen. Etelä-Suomessa ensimmäinen tulvahuippu saatiin jo viime viikonloppuna. Osa Etelä- ja Länsi-Suomen lumista sulaa lähiviikkoina. Lounais-Suomeen odotetaan tulvahuippua tulevaksi viikonlopuksi. Sää jatkuu lähiviikkoina nollan tuntumassa vaihtelevana, ja sulava lumi kasvattaa jokien virtaamia maan eteläosissa.

Jokijäät keskimääräistä paksumpia - jääpatoja ei silti ennusteissa

Jokien jäät ovat pääosin keskimääräistä paksumpia. Etelä- ja länsirannikon joissa vältytään luultavasti jääpadoilta, koska lunta on vähän. Jääpatojen syntyminen edellyttää, että myös virtaamat nousevat riittävän suureksi.

Tulvariskien ennakointi on yhteiskunnan turvallisuuskysymys

Ilmastonmuutos on jo muuttanut tulvien luonnetta Suomessa. Lumipeite on vähentynyt, talvista on tullut vaihtelevampia, ja sulamisjaksot ovat aikaistuneet. Muuttuneet olosuhteet haastavat perinteisiä vesienhallinnan käytäntöjä ja vaativat entistä parempaa ennakointia ja varautumista. Tutkimusten mukaan muutos tulee jatkumaan.

Suomen ympäristökeskuksen tutkimus, seuranta ja ennusteet auttavat tunnistamaan muuttuvia riskejä ja vahvistamaan yhteiskunnan varautumista. Työ on osa laajempaa tavoitetta edistää kestävyysmurrosta ja vahvistaa yhteiskunnan mukautumiskykyä muuttuvassa ilmastossa.

Tulvakeskus on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen palvelu, joka ennustaa ja varoittaa tulvista. Toiminta perustuu kiinteään yhteistyöhön elinvoimakeskusten, pelastuslaitosten, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.