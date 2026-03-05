Kevättulvat jäämässä monin paikoin pieniksi
5.3.2026 08:10:30 EET | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Kevättulvat ovat jäämässä hyvin pieniksi maan etelä-, länsi- ja keskiosissa, koska lunta on ollut harvinaisen vähän. Lapin lumitilanne ennakoi tavanomaisia tai hieman pienempiä tulvia. On kuitenkin hyvä huomioida, että tulvan koko riippuu aina lopulta sulamisajan sateista ja lämpötilasta.
“Vähäisen lumimäärän takia kevättulvat ovat todennäköisesti jäämässä laajalti pieniksi. Tulvaennuste voi silti elää Itä- ja Pohjois-Suomessa, koska lumipeitteen odotetaan vielä vahvistuvan lähiviikkoina. Myös sulamisajan lämpötila ja sateet vaikuttavat aina lopullisen tulvan suuruuteen“, toteaa tutkija Harri Myllyniemi Suomen ympäristökeskuksesta.
Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla kevättulva saattaa jäädä jopa ennätyksellisen pieneksi ohuesta lumipeitteestä ja monivaiheisesta sulamisesta johtuen.
Lunta on maan etelä- ja keskiosissa monin paikoin harvinaisen vähän. Esimerkiksi Satakunnassa lunta on näin vähän keskimäärin vain kerran kymmenessä vuodessa. Lumen vesiarvo vaihtelee länsirannikon 10:stä ja Pohjois-Karjalan 40 millimetristä Tunturi-Lapin yli 150 millimetriin.
Etelä-Suomessa ja länsirannikolla tulvasta on tulossa kaksi- tai useampihuippuinen. Etelä-Suomessa ensimmäinen tulvahuippu saatiin jo viime viikonloppuna. Osa Etelä- ja Länsi-Suomen lumista sulaa lähiviikkoina. Lounais-Suomeen odotetaan tulvahuippua tulevaksi viikonlopuksi. Sää jatkuu lähiviikkoina nollan tuntumassa vaihtelevana, ja sulava lumi kasvattaa jokien virtaamia maan eteläosissa.
Jokijäät keskimääräistä paksumpia - jääpatoja ei silti ennusteissa
Jokien jäät ovat pääosin keskimääräistä paksumpia. Etelä- ja länsirannikon joissa vältytään luultavasti jääpadoilta, koska lunta on vähän. Jääpatojen syntyminen edellyttää, että myös virtaamat nousevat riittävän suureksi.
Tulvariskien ennakointi on yhteiskunnan turvallisuuskysymys
Ilmastonmuutos on jo muuttanut tulvien luonnetta Suomessa. Lumipeite on vähentynyt, talvista on tullut vaihtelevampia, ja sulamisjaksot ovat aikaistuneet. Muuttuneet olosuhteet haastavat perinteisiä vesienhallinnan käytäntöjä ja vaativat entistä parempaa ennakointia ja varautumista. Tutkimusten mukaan muutos tulee jatkumaan.
Suomen ympäristökeskuksen tutkimus, seuranta ja ennusteet auttavat tunnistamaan muuttuvia riskejä ja vahvistamaan yhteiskunnan varautumista. Työ on osa laajempaa tavoitetta edistää kestävyysmurrosta ja vahvistaa yhteiskunnan mukautumiskykyä muuttuvassa ilmastossa.
Tulvakeskus on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen palvelu, joka ennustaa ja varoittaa tulvista. Toiminta perustuu kiinteään yhteistyöhön elinvoimakeskusten, pelastuslaitosten, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.
Harri MyllyniemiTutkijaSuomen ympäristökeskus
Tulvakeskus - Ennusteita, varoituksia ja varautumista
Tulvakeskus on Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen palvelu, joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön elinvoimakeskusten ja pelastuslaitosten kanssa.
Lisää: Tulvakeskus (vesi.fi)
Vårfloderna väntas bli små på många håll
Vårfloderna väntas bli mycket små i södra, västra och mellersta Finland eftersom snömängderna har varit ovanligt små. Snösituationen i Lappland tyder på normala eller något mindre vårfloder. Det är dock viktigt att komma ihåg att flodens storlek i slutändan alltid beror på nederbörden och temperaturen under snösmältningen.
Rakkohauru värjää taas merijäätä punaiseksi
Uusi palvelu arvioi puhtaan energian investointien talous-, työllisyys- ja ympäristövaikutukset
Ilmastolain tavoitteita ei ole syytä lieventää – metsistä löytyy edullisia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi
Viikkokatsaus 2.–6.3.2026
