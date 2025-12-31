Muuntamoita ja jakokaappeja saneerataan Kotkassa, Taavetissa ja Orimattilassa

Rakennuttamisvastaava Tom Lindén kertoo, että vuositasolla saneerauksia tehdään muuntamoiden osalta 5–8 kappaletta ja jakokaappien osalta 5–15 kappaletta. Saneeraustarpeet määräytyvät verkon määräaikaistarkastusten perusteella.

Vuonna 2026 muuntamosaneerauksia tehdään Taavetissa, Orimattilassa ja Kotkan Lankilassa, Metsäkulmassa ja Kotkansaarella. Metsäkulmassa uusitaan myös 16 jakokaappia.

Alkukeväästä meneillään ovat kohteiden maastosuunnittelu ja lupakäsittelyt. Varsinaiset saneeraustyöt alkavat touko-kesäkuussa ja kaikki työt valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Poikkeuksena on Kymin lentokenttä, jossa on jo uusittu kiinteä muuntamo ja asennettu tilapäinen muuntamo tulevaa Jukolan viestiä varten.

Vuoden 2026 muuntamo- ja jakokaappihankkeiden kokonaisarvo on noin 400 000 euroa ja kaikissa urakoitsijana toimii Elvera Oy.

Töistä aiheutuu muuntamoiden ja jakokaappien lähistölle lyhyitä sähkökatkoja kytkentöjen yhteydessä. Suunnitelluista sähkökatkoista ilmoitetaan asiakkaille etukäteen. Jakokaappien uusinnoissa työskennellään joissakin kohteissa pihojen läheisyydessä. Urakoitsija tiedottaa näistä töistä etukäteen, ja huolehtii turvallisuudesta ja mahdollisista tarvittavista liikennejärjestelyistä.

Kymenlaakson Sähköverkko investoi vuonna 2026 noin 30 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja ylläpitoon. Hankkeiden toteutusta ohjaa vuoteen 2036 asti ulottuva kehittämissuunnitelma. Verkon toimitusvarmuutta parannetaan maakaapeloinnilla, verkostoautomaatiolla sekä ilmajohtojen siirtämisellä metsistä teiden varsille. Hankkeiden painopiste on siirtymässä enemmän taajamista haja-asutusalueille. Vuosittain toteutamme myös alueellisesti merkittäviä sähköasema- ja voimajohtohankkeita yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. Vuosien 2024–2027 aikana vaihdamme kaikille asiakkaillemme uudet sähkömittarit. Hankkeilla työllistämme mm. maanrakennuksen, sähköasennuksen ja suunnittelun ammattilaisia.