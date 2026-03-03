Webinaari tasevastaavien vakuusmallin selvityksen ja tasepalveluehtojen muutoksista 10.3.2026 klo 14.00–15.00

Fingrid Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi—joulukuu 2025 3.3.2026 12:13:46 EET | Tiedote

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Ellei toisin mainita, vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Tässä katsauksessa julkaistut tiedot perustuvat tiedotteen yhteydessä julkaistuun Fingridin tilintarkastettuun 2025 tilinpäätökseen. Fingridin kantaverkon siirtovarmuus oli erittäin korkea. Suomen sähkön kulutus vuonna 2025 kasvoi 1,9 prosenttia ja oli 84,6 (83,1) terawattituntia. Suomessa kulutettu sähkö oli puhdasta, jota kuvaava päästökerroin oli 26 (33) gCO2/kWh. Vuoden 2025 liikevaihto laski 1 118,5 (1 269,3) miljoonaan euroon, mikä johtui alentuneesta tasesähkön hinnasta. Konsernin kulut ilman hyödykejohdannaisten arvonmuutosta olivat 1 023,8 (1 163,8) miljoonaa euroa. Yhtiön keskeiset toiminnan kulut, pois lukien tasesähkön ja reservikapasiteetin hankintakulut, kasvoivat sähköjärjestelmän laajenemisen seurauksena. Kauden tulos oli 179,0 (149,2) miljoonaa eur