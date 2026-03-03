Webinaari tasevastaavien vakuusmallin selvityksen ja tasepalveluehtojen muutoksista 10.3.2026 klo 14.00–15.00
4.3.2026 13:44:55 EET | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid on saanut valmiiksi Energiaviraston edellyttämän tasevastaavien vakuuksien määräytymisen kokonaisperiaatteiden selvityksen (vakuusselvitys) ja tulee toimittamaan selvityksen ja selvityksen perusteella muutetut tasevastaavien vakuuksien määräytymisen ehdot Energiaviraston vahvistettavaksi viimeistään 24.4.2026 mennessä.
Fingrid on saanut Verohallinnolta linjauksen energiavaraston latausenergian käsittelystä tuotantoyksikön omakäyttönä, kun energiavarasto sijaitsee muun tuotannon yhteydessä. Perustuen Verohallinnon linjaukseen Fingridin tulee täsmentämään sen yleisiä taseselvityksen ehtoja.
Fingrid esittelee vakuusselvityksen ja Tasepalvelusopimuksen liitteen 1 Tasevastuuta ja taseselvitystä koskevan käsikirjan osan 2 Fingrid Oyj:n yleiset taseselvityksen ehtojen muutostarpeet sidosryhmille webinaarissa 10.3.2026 klo 14–15.
Webinaariin liitytään Teams-linkillä Vakuusselvitys ja tasepalveluehtojen muutokset, webinaari , ei ennakkoilmoittautumista.
Fingrid käynnistää 10.3. webinaarin jälkeen julkisen kuulemisen sidosryhmille vakuusselvityksestä sekä taseselvityksen ehtojen muutoksista ja pyytää avointa palautetta molempien osalta.
Vakuusselvitys ja päivitetyt taseselvityksen ehdot muutosmerkintöineen julkaistaan heti 10.3. webinaarin jälkeen ja ne löytyvät alta kohdasta Materiaalit.
Lausunnot pyydetään toimittamaan kirjallisesti Fingridille 7.4.2026 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tasepalvelu[at]fingrid.fi, otsikolla ”Vakuusselvityksen ja taseselvityksen ehtojen kuuleminen 03/2026”. Lausuntojen antamisessa voi käyttää Materiaalit-kohdasta löytyvää lausuntolomaketta.
Lisätietoja:
Pasi Lintunen, puh. 030 395 4291
Jukka Kakkonen, puh. 030 395 5334
Heikki Raatikainen, puh. 030 395 4158
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Materiaalit (julkaistaan 10.3.2026):
Fingridin tasevastaavien vakuusmallin selvitys
Fingrid Oyjn yleiset taseselvityksen ehdot 3-2026
Fingrid Oyjn yleiset taseselvityksen ehdot 3-2026_muokkausmerkinnöillä
BRP ehdot lausuntolomake 2026_03
Taustadokumentti, kuuleminen tasevastaavien ehtojen muutoksista 03/2026
