Apteekeissa annettiin viime vuonna lähes 26 000 rokotusta

Rokotuspalvelut ovat vakiintuneet nopeasti osaksi monien apteekkien palveluja sen jälkeen, kun rokotusoikeutta laajennettiin koskemaan myös farmaseutteja ja proviisoreita. Rokottavia apteekkeja on jo kaikilla hyvinvointialueilla, ja määrä kasvaa nopeasti.

Apteekkariliiton tuoreen toimintakyselyn mukaan Suomen apteekeissa annettiin viime vuonna reilu 25 500 rokotusta. Rokottavia apteekkeja oli vuoden lopussa jo kaikkiaan 155. Määrä kasvaa koko ajan, sillä kyselyn mukaan kymmenet apteekit suunnittelevat rokotusten aloittamista tai odottavat parhaillaan lupaprosessin valmistumista.

— Moni kokee rokotuksen saamisen omasta lähiapteekista vaivattomaksi, ja usein se onnistuu samalla asiointikäynnillä ilman ajanvarausta. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että rokotuskattavuus on parantunut kaikkialla, missä apteekkirokotukset on otettu käyttöön, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Inka Puumalainen sanoo.

Rokotuspalvelua tarjoavista apteekeista saa maksua vastaan lähes kaikkia yleisimpiä rokotuksia, kuten influenssa- ja pneumokokkirokotuksia. Toimintakyselyn mukaan pelkästään influenssarokotuksia otettiin apteekeissa syksyllä 2025 kaikkiaan lähes 5 600.

Puumalainen kertoo, että huomattava osa apteekkareista olisi valmis antamaan myös kansallisen rokotusohjelman rokotteita, jos toimintaan osoitetaan rahoitus.

Apteekit valmiita laajempaan rooliin

Monissa maissa apteekit ovat jo vakiintunut osa perusterveydenhuoltoa. Esimerkiksi Tanskassa, Norjassa ja Iso-Britanniassa apteekeissa hoidetaan myös lieviä terveysongelmia ja tuetaan pitkäaikaissairauksien hoitoa.

Puumalaisen mukaan Suomessakin apteekkeja kannattaisi hyödyntää erilaisissa matalan kynnyksen terveyspalveluissa. Suomessa apteekkeja on kattavasti myös alueilla, joilla muuta terveyspalveluverkkoa on viime vuosina harvennettu.

Kansainväliset esimerkit osoittavat, että apteekeista annettavat matalan kynnyksen terveyspalvelut parantavat hoidon saatavuutta ja tuovat kustannushyötyjä terveydenhuollolle ja asiakkaalle. Suurin säästö syntyy vähentyneistä lääkärikäynneistä.

—Suomessakin apteekki voisi toimia terveyspalvelun tarjoajana vaihtoehtona lääkärikäynnille silloin, kun se on turvallista ja tarkoituksenmukaista ja osa yhdessä sovittua hoitopolkua, Puumalainen sanoo.

Tarvitaan rahoitus ja kansalliset rakenteet

Suomessa suurin este apteekkien matalan kynnyksen terveyspalvelujen laajentumiselle on ollut rahoituksen ja kansallisten rakenteiden puute.

Puumalainen painottaa, että apteekkien tarjoamille terveyspalveluille tulee luoda valtakunnallinen malli ja toiminnalle rahoitus ja rakenteet.

— Apteekkien taloustilanne on leikkausten vuoksi kiristynyt, ja uusien palveluiden käyttöönotto edellyttää riittävää rahoitusta. Samalla uudet palvelut voivat vahvistaa apteekkien elinvoimaisuutta ja turvata niiden saatavuutta myös tulevaisuudessa, Puumalainen sanoo.

Apteekkariliitto on esittänyt ratkaisuksi esimerkiksi kansallista apteekin konsultaatiokorvausta. Tällöin asiakas saa palvelun apteekissa maksutta ja apteekki saa korvauksen palvelun tuottamisesta julkisesta rahoituksesta .

