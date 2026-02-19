Sokkelin vieressä sulavat kinokset ovat usein suurempi riski kuin katon lumikuorma

Nykyiset kattorakenteet mitoitetaan kestämään alueelliset lumikuormat. Sen sijaan ongelmia syntyy usein keväällä, jos katossa on vuotopaikkoja, rännit eivät toimi tai talon seinustalle on kinostunut lunta. Siksi lumien pudottamista tärkeämpää on huolehtia, että sulamisvedet ohjautuvat katolla ja pihamaalla oikein.

"Talvella omakotiomistajan tärkein työväline ovat lumiesteet, ei lapio. Lumiesteiden avulla lumi sulaa katolla, jolloin sulamisvedet ohjautuvat ränneihin ja edelleen sadevesijärjestelmään. Näin kosteus ei päädy sokkelin viereen rasittamaan alapohjarakenteita", kertoo Vesivekin liiketoimintapäällikkö Okko Partanen.

Jos katolta pudonneet lumet sulavat sokkelin vieressä, se voi tarkoittaa noin 20 000 litran ylimääräistä kosteusrasitusta kivijalalle. Jos salaojitus ja kivijalan kosteussulku eivät ole kunnossa, tällä vesimäärällä on suora reitti kodin rakenteisiin.

Keskikokoisen omakotitalon katolta kulkee vuoden aikana ränneihin yli 100 000 litraa sade- ja sulamisvesiä, joten veden oikea ohjaaminen on ratkaisevaa rakennuksen pitkäaikaisen kunnon kannalta. Jos tämä vesimäärä pääsee kiinteistön rakenteisiin, vaurioita syntyy väistämättä jossain vaiheessa.

"Omakotiasukkaan olisi hyvä tehdä talven jälkeen talon kuntotarkastus ja seurata tarkasti, mihin sulamisvedet kulkeutuvat. Ohjautuvatko vedet varmasti ränneihin ja pois talon vierestä vai jäävätkö ne rasittamaan sokkelia? Pysyykö pihamaa pitkään märkänä? Lumien sulaessa mahdolliset puutteet veden ohjautumisessa paljastuvat nopeasti. Puutteet on järkevä korjata ajoissa ennen kuin pienistä havainnoista kasvaa isompia vaurioita", Partanen muistuttaa.

Lumiesteet koko lappeen mitalle

Katolla tulisi olla oikein mitoitetut ja asennetut lumiesteet, jotta ne suojaavat taloa ja ihmisiä. Lyhyet lumiestepätkät pelkän ulko-oven kohdalla eivät riitä, sillä lumet pääsevät putoamaan esteen sivuilta alas. Lumen jäätyessä lauttamaiseksi massaksi lyhyeen lumiesteeseen kohdistuu liikaa rasitusta, jolloin se jossain vaiheessa pettää kokonaan. Lisäksi lyhyet pätkälumiesteet kuormittavat katon muita rakenteita epätasaisesti.

Siksi lumieste suositellaan asennettavaksi koko lappeen mitalle. Pitkille lappeille lumiesteitä tulisi olla tarvittaessa useammassa rivissä. Näin vältetään paitsi perustusten kastuminen myös vahingot, jotka putoava lumi saattaa aiheuttaa ihmisille ja omaisuudelle.

Faktaboksi:

Milloin lumenpudotus voi olla tarpeen?

Vaikka peruslumikuorma ei täyttyisi, lumenpudotusta kannattaa harkita seuraavissa tilanteissa:

Lumiesteet eivät ole kunnossa tai muutoin on vaara, että putoava lumi aiheuttaa vahinkoa.

Lunta on kinostunut esimerkiksi jiirien kohdalle tai toiselle lappeelle poikkeuksellisen runsaasti, mikä kuormittaa kattoa epätasaisesti.

Lämpövuodot muodostavat räystäille jääpuikkoja ja suuren jääpadon, mikä voi aiheuttaa vuotoriskin tai pudotessaan rikkoa kattorakenteita.