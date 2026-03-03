Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2025: Turku Energian tulos lievästi tappiollinen johtuen kertaluontoisesta erästä, investoinnit kasvoivat edellisvuodesta
Turku Energian liikevaihto laski edellisvuodesta ja liikevoitto jäi tappiolliseksi tilinpäätökseen kirjatusta, kertaluontoisesta erästä johtuen. Turku Energia jatkoi vuoden aikana suunnitelmallista siirtymäänsä kohti fossiilitonta ja päästötöntä energiantuotantoa. Toimitusvarmuus säilyi sekä sähkössä että lämmössä hyvällä tasolla. Sähkönmyynnin yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyys oli erinomaisella tasolla.
Konsernin liikevaihto oli 358,6 milj. euroa (388,3 milj. euroa). Liiketappio oli 0,02 milj. euroa (liikevoitto 19,1 milj. euroa). Vuoden 2025 tulosta heikensi kertaluonteisesti Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) kivihiilivaraston arvon alenemiseen liittyvä kustannus, yhteensä 28,9 milj. euroa. Turku Energia -konsernin tilikauden voitto heikkeni edellisvuodesta ollen 1,6 milj. euroa (27,3 milj. euroa). Investoinnit olivat 31,3 milj. euroa (26,0 milj. euroa) ja kohdistuivat pääosin verkostojen siirtokyvyn sekä toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen.
Yli 40 prosenttia kaukolämmöstä tuotettiin ei-polttavalla tuotannolla, kivihiiltä ei käytetty 2025 laisinkaan
Kaukolämmön myyntimäärä laski edellisvuodesta ollen 1 670 gigawattituntia (1 811 GWh) vuoden 2025 oltua tavanomaista selvästi lämpimämpi. Pääosa kaukolämmön perustuotannosta hankittiin Turun Seudun Energiantuotanto Oy:lta ja se tuotettiin Naantalin voimalaitoksella, Orikedon biolämpökeskuksessa sekä Kakolan lämpöpumppulaitoksella. Lisäksi Turku Energialla on vara- ja huipputuotantolaitoksia sekä muilta tuottajilta hankittua kaukolämpöä.
Turku Energian myymästä kaukolämmöstä tuotettiin 95,2 prosenttia (2024: 89,4 %) biomassalla, sähkökattiloilla, lämpöpumpuilla ja lämmön talteenotolla. Ei-polttavan hankinnan osuus oli 41,9 % koko lämmönhankinnasta. Vuonna 2025 kaukolämmön tuotannossa ei käytetty lainkaan kivihiiltä. Kivihiili on toistaiseksi polttoainevalikoimassa huoltovarmuus- ja varapolttoaineena.
Kaukojäähdytystä toimitettiin 44 GWh, joka oli hieman edellisvuotta (49 GWh) vähemmän. Höyryä toimitettiin hieman edellisvuotta enemmän. Turku Energian lämmön ja jäähdytyksen toimitusvarmuus asiakkaille oli vuonna 2025 edelleen erittäin hyvällä tasolla.
Lämpöliiketoiminnan kannattavuus heikkeni edellisvuodesta. Tulosta heikensi TSE:n kivihiilivaraston arvon alenemiseen liittyvä kertaluonteinen kustannus, joka kohdistui osittain lämpöliiketoimintaan.
Sähköverkkojen toimitusvarmuus erinomaisella tasolla, siirtohinnat valtakunnallisessa vertailussa edelleen edullisimpien joukossa
Sähköä jaettiin oman verkkoalueen asiakkaille 1 577 gigawattituntia (1 576 GWh). Uusia sähkön käyttöpaikkoja tuli 1 940 kappaletta ja vuoden lopussa käyttöpaikkoja oli yhteensä 108 228. Sähkönjakelun laatu oli edelleen erinomaisella tasolla. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 9 minuuttia 9 sekuntia (2024: 6 min 33 s). Turku Energia Sähköverkot Oy:n siirtohinnat ovat edelleen valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa.
Turku Energia Sähköverkot Oy:n liiketulos laski edellisvuodesta, mutta oli vielä vuonna 2025 kohtuullisella tasolla. Uuden valvontamallin vaikutukset heijastuivat sähköverkkoliiketoiminnan tulokseen.
Erinomainen tulos Energiaratkaisut-liiketoiminnassa, sähköntuotannon liiketulos raskaasti tappiollinen
Energiaratkaisut-yksikkö palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita sähkön- ja palvelumyynnin tuotteilla, mukaan lukien uusiutuvasti tuotetut sähkötuotteet. Energiatuotteiden rinnalla tuotevalikoimassa ovat aurinkosähköjärjestelmät, latausratkaisut ja akkuratkaisut sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille. Energiaratkaisut-liiketoiminta saavutti erinomaisen tuloksen vuonna 2025.
Sähköntuotantomäärät olivat 2025 suunniteltua matalammalla tasolla, ja myös markkinahintataso oli vuonna 2025 edellisvuotta alhaisempi. Sähköntuotannon liiketulos heikkeni edellisvuodesta, ja oli raskaasti tappiollinen vuonna 2025. Tulosta heikensi TSE:n kivihiilivaraston arvon alenemiseen liittyvä kertaluonteinen kustannus, josta osa kohdistui sähköntuotannon liiketulokseen.
Turku Energia -konsernilla on sähköntuotanto-osuuksia Suomessa Kokemäenjoessa ja Kymijoessa Kolsin Voima Oy:n kautta sekä Norjassa Svartisen Holding A/S:n kautta. Turku Energian omistusosuus Suomen Hyötytuuli Oy:stä on 12,5 %. Yhtiö tuottaa tuulisähköä Porin Reposaareen ja Tahkoluotoon sekä Raaheen rakennetuissa tuulivoimalaitoksissa. Lisäksi Turku Energialla on 12,5 prosentin omistusosuudet Tahkoluoto Offshore Oy:ssä ja Arenso Oy:ssä, joiden kautta edistetään merituulivoiman hankekehitystä sekä tuotetaan tuulivoimahankkeiden kehitys, käyttö ja kunnossapitopalveluita. Lisäksi Turku Energia ostaa tai hankkii sähköä muilta tuuli- ja vesivoimatuottajilta kahdenvälisin sopimuksin.
Toimitusjohtaja Timo Honkanen:
”Vuosi 2025 oli Turku Energialle taloudellisesti poikkeuksellinen. Tulosta rasitti merkittävästi kertaluonteinen kustannus, mutta operatiivinen toimintamme oli vakaata. Toimitusvarmuus säilyi erinomaisella tasolla sekä sähkössä että lämmössä ja jatkoimme määrätietoisesti investointeja verkkojen toimitusvarmuuden ja siirtokyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen sekä uusiutuvien ja päästöttömien energialähteiden lisäämiseen. Vuonna 2025 myymämme kaukolämmön tuotannossa ei käytetty lainkaan kivihiiltä, mikä on tärkeä askel kohti pitkän aikavälin ilmastotavoitteitamme.”
Avainluvut ja osingonjako
|
1.1.–31.12.2025
|
1.1.–31.12.2024
|Liikevaihto, milj. euroa
|
358,6
|
388,3
|
Liikevoitto/liiketappio, milj. euroa
|
-0,02
|
19,1
|
% liikevaihdosta
|
0,0
|
4,9
|
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa
|
4,5
|
30,5
|
Tilikauden tulos, milj. euroa
|
1,6
|
27,3
|
Taseen loppusumma, milj. euroa
|
431,2
|
429,4
|
Varsinaiset investoinnit milj. eur
|
31,3
|
26,0
|
Oma pääoma, milj. euroa
|
156,0
|
173,7
|
Omavaraisuusaste, %
|
36,2
|
40,5
|
Oman pääoman tuotto, %
|
1,0
|
16,0
|
Sijoitetun pääoman tuotto, %
|
3,5
|
11,8
|
Henkilökunta keskimäärin
|
334
|
336
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1 333,34 euroa/osake eli yhteensä 20 000 100,00 euroa.
Tilikauden keskeiset tapahtumat
- Turku Energia jatkoi strategiansa mukaisia toimenpiteitä uusiutuvia ja fossiilisia polttoaineita korvaavan tuotannon lisäämiseksi. Pääskyvuoreen rakennettavan sähkökattilan työmaa eteni suunnitelmien mukaisesti. Turku Energia kasvatti myös vesivoimalla tuotetun energian osuutta omassa tuotantosalkussaan osakkuusyhtiönsä Svartisen Holding AS:n tekemän kaupan myötä.
- Turku Energia jatkoi kolmivuotisen ilmasto- ja ympäristöohjelmansa toteuttamista ja laati ensimmäisen vastuullisuusohjelmansa.
- Turku Energia toteutti vuoden 2025 syksyllä neljä asiakastyytyväisyystutkimusta, joista yhdessä sijoituimme yli toimialan keskiarvon. Asiakastyytyväisyysindeksin tulos oli kaikkien tutkimusten osalta tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten asteikolla, ja vahvuuksina nousivat esiin hyvä toimitusvarmuus ja vastuullisuus, kun taas kehittämiskohteita olivat asiakassuhteen ylläpito ja ennakoiva tiedottaminen asiakkaille.
- Turku Energia Sähköverkot aloitti sähkönkäyttöpaikkojensa sähkömittareiden vaihtoprojektin, jonka myötä lähes kaikkien käyttöpaikkojen sähkömittarit vaihdetaan vuosien 2025–2028 aikana. Mittarinvaihtoprojekti käynnistyi vuonna 2024 pilottihankkeella.
Tilikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat
Vuoden 2025 aikana valmisteltu Turku Energia Sähköverkkojen ja verkon palvelutuotannosta vastanneen Verkostotekniikka-toiminnon yhdistäminen toteutettiin 1.1.2026 liiketoimintasiirrolla.
Tulevaisuuden näkymät
Sähkön tukkuhintojen rajut vaihtelut jatkuvat edelleen myös tulevaisuudessa, mutta keskimääräiset sähkön hinnat tulevat olemaan futuurimarkkinoiden valossa huomattavan alhaisella tasolla. Kotimaisen uusiutuvan polttoaineen hinta on korkealla tasolla ja tullee pysymäänkin samalla tasolla lähivuosina, vaikka on havaittavissa indikaatioita siitä, että hintahuippu on jäämässä taakse.
Sektori-integraatio sähkö-, lämpö- ja vetymarkkinoiden välillä on voimistunut: vuoden 2025 alussa Suomessa oli kaukolämmön tuotannossa noin 600 megawattia (MW) sähkökattiloita, vuoden 2025 lopussa jo noin 1600 megawattia (MW) ja vuoden 2026 lopussa niitä odotetaan olevan 4400 megawattia (MW). Tämä tuonee sähkömarkkinoille stabiilisuutta sekä lämpömarkkinoille ajoittaista etua tilanteissa, joissa tuulisina hetkinä tuulivoiman pudottaessa sähkön hintoja sähkökattiloita voidaan käyttää hyväksi kaukolämmön tuotannossa. Tämän voidaan arvioida johtavan siihen, että hintapudotuksia tullee jatkossa vähemmän ja ne eivät ole yhtä syviä kuin aiemmin. Turku Energian toimenpiteet ja investoinnit lopuista fossiilista ja kalliista energianlähteistä luopumiseksi jatkuvat, kuten sektori-integraation ja energianvarastointimahdollisuuksien lisääminen sekä hukkalämpöjen hyödyntäminen.
Energiaviraston vuosille 2024–2031 julkaisema sähköverkkoyhtiöiden regulaatiomalli aiheuttaa sähköverkkoyhtiöille merkittäviä ongelmia toteuttaa vihreän siirtymän ja sähköistyvän liikenteen vaatimia investointeja.
Turku Energia -konsernin vertailukelpoisen tuloksen arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2025, vertailukohtana tulos ilman vuoden 2025 kertaluonteista erää.
Lue Turku Energia- konsernin vuodesta 2025 lisää 16.4.2026 julkaistavasta vuosikertomuksesta ja vastuullisuusraportista.
