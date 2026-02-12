Vaasan yliopistossa alkaa kolme uutta maisteriohjelmaa syksyllä 2026 – resilienssi ja tekoäly painopisteinä
5.3.2026 12:37:37 EET | Vaasan yliopisto | Tiedote
Vaasan yliopisto laajentaa koulutustarjontaansa kolmella uudella maisteriohjelmalla, jotka vastaavat nopeasti kehittyvän yhteiskunnan ja työelämän osaamistarpeisiin. Syksyllä 2026 käynnistyvät maisteriohjelmat Varautuminen ja resilienssi, Artificial Intelligence for Accounting and Finance sekä Artificial Intelligence and Analytics. Uudet ohjelmat tarjoavat opiskelijoille ajankohtaista osaamista, kansainvälisiä näkökulmia ja vahvoja uramahdollisuuksia. Hakuaika uusiin ohjelmiin on 2.–31. maaliskuuta 2026.
– Koulutusalamme edistävät Suomen talouskasvua, tuottavuuden kehittymistä, energiasiirtymää ja digitaalista murrosta, elinkeinoelämän uudistumista sekä yhteiskunnan turvallisuutta ja resilienssiä. Olemme Suomen nopeimmin kasvava ja tehokkain yliopisto, joka tähtää toiminnallaan määrätietoisesti tukemaan Suomen talouskasvua. Lisäksi meiltä valmistuvien työllistyminen on valtakunnallista kärkeä, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen.
Varautuminen ja resilienssi kouluttaa osaajia tunnistamaan yhteiskunnallisia riskejä ja johtamaan varautumisen ja resilienssin verkostoja. Artificial Intelligence for Accounting and Finance valmentaa opiskelijoita johtamaan tekoälyyn liittyvää muutosta laskentatoimen ja rahoituksen alalla. Artificial Intelligence and Analytics puolestaan tarjoaa vahvan matemaattisen pohjan tekoälyn hyödyntämiseen monialaisesti.
Uudet maisteriohjelmat rakentavat tulevaisuuden osaamista aloilla, joilla on keskeinen merkitys niin suomalaiselle yhteiskunnalle kuin kansainvälisille markkinoille.
– Haluamme kouluttaa asiantuntijoita, jotka eivät vain reagoi muutoksiin, vaan ovat mukana muovaamassa niitä. Uusien ohjelmien avulla vahvistamme Vaasan yliopiston roolia yhteiskunnan ja työelämän murrosten ymmärtäjänä ja ratkaisujen tuottajana, jatkaa Martikainen.
Varautuminen ja resilienssi – asiantuntijuutta yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen
Varautuminen ja resilienssi – Preparedness and Resilience -maisteriohjelma kouluttaa asiantuntijoita, joilla on valmiuksia ymmärtää globaalien muutosten vaikutuksia yhteiskuntaan, ja osaamista ennakoida sekä hallita nopeasti muuttuvia riskejä. Ohjelma vastaa kasvavaan tarpeeseen vahvistaa organisaatioiden ja yhteiskunnan kykyä kohdata turvallisuuden ja varautumisen haasteita.
Opiskelijat syventyvät varautumisen, resilienssin ja kokonaisvaltaisen turvallisuuden teemoihin hallinnon, johtamisen, riskienhallinnan ja strategisen suunnittelun näkökulmista. Ohjelmassa perehdytään resilienssin ja varautumisen eri lähestymistapoihin, monitoimijaisiin verkostoihin, Euroopan unionin ja kansainväliseen resilienssipolitiikkaan, demokraattisiin päätöksentekoprosesseihin sekä siihen, miten resilienssin ja varautumisen yhteistyötä johdetaan, koordinoidaan ja kehitetään strategisesti. Ohjelma johtaa hallintotieteiden maisterin tutkintoon. Ohjelmasta voi valmistua suomen- tai englanninkieliseen tutkintoon.
Artificial Intelligence for Accounting and Finance – tekoälyosaamista vaativiin talousalan tehtäviin
Kansainvälisessä Artificial Intelligence for Accounting and Finance -maisteriohjelmassa korostuu vahvasti laskentatoimen ja rahoituksen digitaalinen transformaatio. Ohjelma kouluttaa asiantuntijoita hyödyntämään muun muassa koneoppimista, data-analytiikkaa, älykkäitä järjestelmiä, generatiivista tekoälyä ja automaatioteknologioita laskentatoimen ja rahoituksen tehtävissä.
Ohjelmassa tarkastellaan, miten tekoäly ja dataohjautuvat teknologiat muovaavat taloudellista analyysia, laskentatoimen prosesseja, raportointikäytäntöjä ja sääntelyä. Keskeisiä teemoja ovat vastuullinen tekoäly, eettinen datan käyttö ja kestävyysraportointi organisaatioiden talousprosesseissa. Kaksivuotinen koulutus johtaa kauppatieteiden maisterin tutkintoon.
Artificial Intelligence and Analytics – vahva matemaattinen pohja tekoälyn hyödyntämiseen eri aloilla
Kansainvälinen, monialainen Artificial Intelligence and Analytics -maisteriohjelma kouluttaa asiantuntijoita, joilla on vahva matemaattinen ymmärrys ja käytännön analytiikkataidot tekoälyn ja datan hyödyntämiseen eri aloilla. Tekoälyn sovelluksiin räätälöidyn matemaattisen koulutuksen voi yhdistää yliopiston muihin koulutusohjelmiin opiskelijan taustasta ja kiinnostuksesta riippuen.
Valmistuvat osaajat pystyvät kehittämään ja soveltamaan edistyneitä tekoäly- ja data-analytiikkaratkaisuja sekä toimimaan keskeisessä roolissa tekoälyyn perustuvissa innovaatiohankkeissa eri sektoreilla.
Koulutus on kaksivuotinen ja johtaa diplomi-insinöörin, kauppatieteiden maisterin, hallintotieteiden maisterin tai filosofian maisterin tutkintoon riippuen opiskelijan valitsemasta suuntautumisesta.
Yhteishaku alkaa ensi viikolla
Uusien maisteriohjelmien erillishaun lisäksi yhteishaku Vaasan yliopiston suomenkielisiin kandidaatti- ja maisteriohjelmiin alkaa tiistaina 10. maaliskuuta. Samaan aikaan aukeaa myös avoimen väylän haku.
Haussa on yhteensä 16 Vaasan yliopiston koulutusohjelmaa tekniikan, kauppatieteiden, hallintotieteiden, tuotantotalouden ja kyberjohtamisen sekä viestintätieteiden aloilta. Vaasan yliopiston syksyllä 2026 alkaviin kandidaatti- ja maisteriohjelmiin on yhteensä noin 2000 aloituspaikkaa.
