Whitech Oy liittyy Habeo-konserniin

Vahvaa osaamista turvajärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen





Yrityskaupan myötä Paretec saa merkittävää lisäosaamista erityisesti murtohälytys-, kameravalvonta- ja kulunvalvontajärjestelmien suunnitteluun. Tämä laajentaa yhtiön kykyä toteuttaa vaativia turvallisuuskokonaisuuksia eri toimialojen tarpeisiin tuoden uutena erityisesti kaupan alan turvallisuustekniikan ratkaisut.

Samalla yhtiön kyvykkyys kasvaa turvajärjestelmien ylläpidossa sekä pääkäyttö- ja hallintapalveluissa. Kokonaisuus mahdollistaa entistä kattavamman palvelumallin asiakkaille, jotka edellyttävät jatkuvaa käytettävyyttä, ennakoivaa ylläpitoa ja varmistettua 24/7-toimintaa.



– Olemme työskennelleet paljon kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kanssa. Yrityskaupan myötä suora yhteys kiinteistöjen käyttäjiin laajenee, mikä täydentää palveluketjuamme merkittävästi. Tämä mahdollistaa entistä paremmin palvelujen tuottamisen käyttäjille ja rakentaa saumattomampia kokonaisuuksia, sanoo Paretecin toimitusjohtaja Tuomas Ivakko.



Myös Whitechin toimitusjohtaja Lauri Valkonen näkee yhdistymisessä selkeän vahvuuden.

– Meille kiinteistöjen arki ja niiden jatkuvuus ovat olleet toiminnan keskiössä. Kun taustalle tulee lisää suunnittelu- ja toteutusvoimaa, pystymme keskittymään entistä vahvemmin operatiiviseen palveluun ja varmistamaan, että asiakkaan turvallisuusratkaisut toimivat luotettavasti joka hetki. Jatkossa siis hallitsemme kokonaisuutta aiempaa paremmin, Valkonen toteaa.

Turvaliiketoiminta kasvaa lähes 10 prosenttia





Yhteenliittymä kasvattaa Paretecin turvaliiketoimintaa välittömästi lähes 10 prosenttia. Samalla Paretec saa uutta asiakaskuntaa kiinteistöjen käyttäjistä, mikä luo merkittävää potentiaalia myös muiden palveluiden myynnille. Liitos tukee Paretecin strategiaa kasvaa monipuoliseksi turvallisuus- ja talotekniikan kumppaniksi.

Yritysjärjestely on osa Habeon kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on muodostaa ja kasvattaa alueellisesti vahvojen kiinteistötekniikan toimijoiden yhteenliittymää.

Lisätiedot

Lauri Valkonen

Toimitusjohtaja, Whitech Oy

lauri.valkonen@whitech.fi

040 724 4646

Tuomas Ivakko

Toimitusjohtaja, Paretec Oy

tuomas.ivakko@paretec.fi

045 878 4551

Kari Kohvakka

Toimitusjohtaja, Habeo Group Oy

p. 040 823 2563

kari.kohvakka@habeo.fi