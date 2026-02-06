Whitech Oy liittyy Habeo-konserniin
5.3.2026 15:54:00 EET | Habeo Group Oy | Tiedote
Turvajärjestelmiin erikoistuneen Whitech Oy:n liiketoiminta on liitetty 4.3.2026 Habeo Group -konserniin kuuluvaan Paretec Oy:hyn. Yrityskauppa vahvistaa Paretecin asemaa turvallisuus- ja talotekniikan kokonaiskumppanina.
Vahvaa osaamista turvajärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen
Yrityskaupan myötä Paretec saa merkittävää lisäosaamista erityisesti murtohälytys-, kameravalvonta- ja kulunvalvontajärjestelmien suunnitteluun. Tämä laajentaa yhtiön kykyä toteuttaa vaativia turvallisuuskokonaisuuksia eri toimialojen tarpeisiin tuoden uutena erityisesti kaupan alan turvallisuustekniikan ratkaisut.
Samalla yhtiön kyvykkyys kasvaa turvajärjestelmien ylläpidossa sekä pääkäyttö- ja hallintapalveluissa. Kokonaisuus mahdollistaa entistä kattavamman palvelumallin asiakkaille, jotka edellyttävät jatkuvaa käytettävyyttä, ennakoivaa ylläpitoa ja varmistettua 24/7-toimintaa.
– Olemme työskennelleet paljon kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kanssa. Yrityskaupan myötä suora yhteys kiinteistöjen käyttäjiin laajenee, mikä täydentää palveluketjuamme merkittävästi. Tämä mahdollistaa entistä paremmin palvelujen tuottamisen käyttäjille ja rakentaa saumattomampia kokonaisuuksia, sanoo Paretecin toimitusjohtaja Tuomas Ivakko.
Myös Whitechin toimitusjohtaja Lauri Valkonen näkee yhdistymisessä selkeän vahvuuden.
– Meille kiinteistöjen arki ja niiden jatkuvuus ovat olleet toiminnan keskiössä. Kun taustalle tulee lisää suunnittelu- ja toteutusvoimaa, pystymme keskittymään entistä vahvemmin operatiiviseen palveluun ja varmistamaan, että asiakkaan turvallisuusratkaisut toimivat luotettavasti joka hetki. Jatkossa siis hallitsemme kokonaisuutta aiempaa paremmin, Valkonen toteaa.
Turvaliiketoiminta kasvaa lähes 10 prosenttia
Yhteenliittymä kasvattaa Paretecin turvaliiketoimintaa välittömästi lähes 10 prosenttia. Samalla Paretec saa uutta asiakaskuntaa kiinteistöjen käyttäjistä, mikä luo merkittävää potentiaalia myös muiden palveluiden myynnille. Liitos tukee Paretecin strategiaa kasvaa monipuoliseksi turvallisuus- ja talotekniikan kumppaniksi.
Yritysjärjestely on osa Habeon kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on muodostaa ja kasvattaa alueellisesti vahvojen kiinteistötekniikan toimijoiden yhteenliittymää.
Lisätiedot
Lauri Valkonen
Toimitusjohtaja, Whitech Oy
lauri.valkonen@whitech.fi
040 724 4646
Tuomas Ivakko
Toimitusjohtaja, Paretec Oy
tuomas.ivakko@paretec.fi
045 878 4551
Kari Kohvakka
Toimitusjohtaja, Habeo Group Oy
p. 040 823 2563
kari.kohvakka@habeo.fi
Whitech Oy
Whitech Oy suunnittelee, toteuttaa ja huoltaa asiakkaiden henkilökohtaiseen ja kiinteistöjen turvallisuuteen, tehokkuuteen ja mukavuuteen liittyviä sähköteknisiä laitteita sekä järjestelmiä.
Habeo Group Oy
Habeo Group on vuonna 2022 perustettu nopeasti kasvava kiinteistötekniikan huipputoimijoiden yhteenliittymä. Habeon tavoitteena on yhdistää vahvat, alueellisesti vaikuttavat yritykset, jotka yhdessä palvelevat asiakkaitaan maanlaajuisesti.
Paretec Oy
Paretec Oy toteuttaa monipuoliset sähkö-, turva-, palo-, rakennusautomaatio- ja telejärjestelmät toimitiloihin, sairaaloihin ja teollisuuteen. Huolto- ja palveluosasto tarjoaa kokonaisvaltaisen kiinteistöjen teknisten järjestelmien ylläpidon ja huollon. Paretec toteuttaa kaikki hankkeet oman henkilöstönsä – yli sadan asiantuntijan ja sähkö-, turva- ja rau-asentajan – voimin.
