Whitech Oy liittyy Habeo-konserniin

5.3.2026 15:54:00 EET | Habeo Group Oy | Tiedote

Turvajärjestelmiin erikoistuneen Whitech Oy:n liiketoiminta on liitetty 4.3.2026 Habeo Group -konserniin kuuluvaan Paretec Oy:hyn. Yrityskauppa vahvistaa Paretecin asemaa turvallisuus- ja talotekniikan kokonaiskumppanina.

Kuvassa Whitech Oy:n, Paretec Oy:n ja Habeo Groupin edustajat yrityskaupan yhteydessä.
Kuvassa vasemmalta Paretec Oy: Turvatekniikan liiketoimintajohtaja Kristian Wargh ja toimitusjohtaja Tuomas Ivakko. Whitech Oy: Harri Valkonen ja toimitusjohtaja Lauri Valkonen. Habeo Group: Klaus Castrén. Kuva: Habeo Group

Vahvaa osaamista turvajärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen

Yrityskaupan myötä Paretec saa merkittävää lisäosaamista erityisesti murtohälytys-, kameravalvonta- ja kulunvalvontajärjestelmien suunnitteluun. Tämä laajentaa yhtiön kykyä toteuttaa vaativia turvallisuuskokonaisuuksia eri toimialojen tarpeisiin tuoden uutena erityisesti kaupan alan turvallisuustekniikan ratkaisut.

Samalla yhtiön kyvykkyys kasvaa turvajärjestelmien ylläpidossa sekä pääkäyttö- ja hallintapalveluissa. Kokonaisuus mahdollistaa entistä kattavamman palvelumallin asiakkaille, jotka edellyttävät jatkuvaa käytettävyyttä, ennakoivaa ylläpitoa ja varmistettua 24/7-toimintaa.

– Olemme työskennelleet paljon kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kanssa. Yrityskaupan myötä suora yhteys kiinteistöjen käyttäjiin laajenee, mikä täydentää palveluketjuamme merkittävästi. Tämä mahdollistaa entistä paremmin palvelujen tuottamisen käyttäjille ja rakentaa saumattomampia kokonaisuuksia, sanoo Paretecin toimitusjohtaja Tuomas Ivakko.

Myös Whitechin toimitusjohtaja Lauri Valkonen näkee yhdistymisessä selkeän vahvuuden.

– Meille kiinteistöjen arki ja niiden jatkuvuus ovat olleet toiminnan keskiössä. Kun taustalle tulee lisää suunnittelu- ja toteutusvoimaa, pystymme keskittymään entistä vahvemmin operatiiviseen palveluun ja varmistamaan, että asiakkaan turvallisuusratkaisut toimivat luotettavasti joka hetki.  Jatkossa siis hallitsemme kokonaisuutta aiempaa paremmin, Valkonen toteaa.

Turvaliiketoiminta kasvaa lähes 10 prosenttia

Yhteenliittymä kasvattaa Paretecin turvaliiketoimintaa välittömästi lähes 10 prosenttia. Samalla Paretec saa uutta asiakaskuntaa kiinteistöjen käyttäjistä, mikä luo merkittävää potentiaalia myös muiden palveluiden myynnille. Liitos tukee Paretecin strategiaa kasvaa monipuoliseksi turvallisuus- ja talotekniikan kumppaniksi.
Yritysjärjestely on osa Habeon kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on muodostaa ja kasvattaa alueellisesti vahvojen kiinteistötekniikan toimijoiden yhteenliittymää.

Lisätiedot

Lauri Valkonen
Toimitusjohtaja, Whitech Oy
lauri.valkonen@whitech.fi
040 724 4646

Tuomas Ivakko
Toimitusjohtaja, Paretec Oy
tuomas.ivakko@paretec.fi
045 878 4551

Kari Kohvakka
Toimitusjohtaja, Habeo Group Oy
p. 040 823 2563
kari.kohvakka@habeo.fi

 

