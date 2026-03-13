Euroviisusankari Axel Åhman kuvaa esikoisromaanissaan pikkupaikkakuntien tulisieluja

20.3.2026 10:04:07 EET | Kustantamo S&S | Tiedote

KAJ-yhtyeestä ja euroviisulavoilta tunnetun Axel Åhmanin esikoisromaani Tulisielu (suom. Katariina Kallio) kuvaa niitä sisukkaita ihmisiä, jotka pitävät pikkupaikkakunnat pystyssä. Tragikoominen romaani tarkastelee vapaaehtoistyön hintaa ja yhteisöllisyyden voimaa ajassa, jossa maaseudun elinvoima on koetuksella.

Pikkupaikkakunnan harrastelijateatteri on kriisissä: käsikirjoitus jumittaa, näyttelijät kaikkoavat ja ensi-ilta lähestyy. Vastuu kasautuu yhden miehen harteille: Daniel on yhtä aikaa puheenjohtaja ja juoksupoika – koko kylän väsymätön tulisielu. Hän tekee kaiken itse ja tietää paremmin kuin muut. The show must go on. Mutta mitä tapahtuu ihmiselle, joka aina pelastaa muut?

"Åhman ei rakenna karikatyyrejä, vaan pysähtyy arkisiin hetkiin ja etsii niistä ymmärrystä ja empatiaa. […] Huumori muistuttaa ruotsalaisen Solsidan-sarjan kuivakkaa, mustaa sävyä."

 – Helsingin Sanomat Åhmanin esikoisteoksesta Rääppöö

Axel Åhman (s. 1993) on pohjanmaalainen kirjailija, koomikko ja toimittaja, joka tunnetaan KAJ-yhtyeestä. Hän on työskennellyt pitkään myös revyiden ja muun näyttämökomiikan parissa.

Hänen esikoiskirjansa, novellikokoelma Rääppöö, ilmestyi suomeksi 2025. Tulisielun ruotsinkielinen alkuteos Eldsjäl ilmestyi vuonna 2023. Romaaniin perustuva näytelmä saa ensi-iltansa syksyllä 2027 Wasa Teaterissa.

Tulisielu ilmestyy 9.4.2026 painettuna, e-kirjana ja äänikirjana.

Kirjailija antaa haastatteluja suomeksi ja ruotsiksi. Haastattelupyynnöt, pdf:t ja arvostelukappaleet: Maja-Stina Andersson, 050 369 1030, maja-stina-andersson@sets.fi

Kustantamo S&S – ystävien kesken S&S – julkaisee laadukasta kauno-, tieto- ja lastenkirjallisuutta. S&S on osa Schildts & Söderströmsiä.

