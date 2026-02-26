Nuorten aikuisten riski ajautua köyhyyteen tai syrjäytyä on kasvanut

Köyhyys- tai syrjäytymisriski koski useampaa kuin joka kolmatta 18–29-vuotiaista vuonna 2024. Riskissä olevien määrä kasvoi 56 000 henkilöllä edellisvuodesta. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen elinolotilastosta.

”Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä on nyt aiempaa enemmän nuoria aikuisia. Osuus on kasvanut lähes 10 prosenttiyksikköä vuodesta 2018”, yliaktuaari Kaisa-Mari Okkonen kertoo.

Nuorissa erityisesti yksinasuvien riski on kasvanut selvästi. 54 % yksinasuvista alle 35-vuotiaista oli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä vuonna 2024. Vielä vuonna 2018 riski oli 39 %.

Köyhyyden tai syrjäytymisen riski koski yhteensä 958 000:ta henkilöä eli 17,3 % kotitalousväestöstä vuonna 2024. Riskissä olevien henkilöiden määrä kasvoi edellisvuodesta 28 000 henkilöllä.

Köyhyys- tai syrjäytymisriski kasvoi 18–49-vuotiaiden keskuudessa ja väheni kaikissa muissa ikäryhmissä. Vuonna 2024 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista hieman yli puolet oli 18–49-vuotiaita, kun 65 vuotta täyttäneiden osuus oli noin 15 %.

”18–49-vuotiaiden osuus köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista on kasvanut hiljalleen, kun taas eläkeikään ehtineiden osuus on pienentynyt”, Okkonen toteaa.

Samanaikaisesti pienituloisten ja vajaatyöllisten määrä kasvoi

Tavallisimmin köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevat ovat pienituloisia. Heitä oli 750 000 vuonna 2024. Määrä kasvoi selvästi edellisvuodesta, jolloin se oli 699 000.

”Erityisesti kasvoi niiden määrä, jotka olivat samanaikaisesti pienituloisia ja vajaatyöllisiä. Heitä oli 230 000 vuonna 2024, kun vuotta aiemmin heitä oli 194 000,” Okkonen kertoo.

Pelkästään pienituloisuuden takia köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrä kasvoi samaan aikaan vain 10 000 henkilöllä.

Myös vajaatyöllisten määrä kasvoi. Vajaatyöllisiä oli 410 000 henkilöä vuonna 2024, kun vuotta aiemmin heitä oli 358 000. Vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa olevien määrä laski edellisvuodesta ja oli 179 000.

Henkilö on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä, jos hänen kotitaloutensa on pienituloinen, vajaatyöllinen tai kotitaloudessa esiintyy vakavaa aineellista ja sosiaalista puutetta. Köyhyys- tai syrjäytymisriskiin riittää, että yksikin kolmesta riskistä toteutuu, mutta ne voivat olla myös yhtäaikaisia.

Toimeentulovaikeudet lisääntyivät yhden huoltajan lapsiperheissä vuonna 2025

8,9 % henkilöistä kuului vuonna 2025 kotitalouksiin, joilla oli vaikeuksia tai suuria vaikeuksia saada tulot riittämään pakollisiin menoihin.

”Toimeentulovaikeuksia kokeneita oli viime vuonna suurin piirtein yhtä paljon kuin vuonna 2024, jolloin osuus kasvoi edellisvuodesta selvästi ja oli 9 %”, Okkonen kertoo.

Toimeentulovaikeudet lisääntyivät yhden huoltajan lapsiperheissä asuvilla. Tällaisissa perheissä asuvista yli viidenneksellä oli toimeentulovaikeuksia. Myös yhden hengen talouksien joukossa kasvoi niiden osuus, joilla oli vaikeuksia saada tulonsa riittämään pakollisiin menoihin.