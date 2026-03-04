Uskalla Yrittää 2026: Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueelta finaaliin etenee kaksi nuorten harjoitusyritystä
5.3.2026 16:11:13 EET | Nuorten yrittäjyys ja talous NYT | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamassa Uskalla Yrittää -aluekilpailussa 5. maaliskuuta palkittiin Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Seinäjoella järjestettyyn tapahtumaan osallistui 17 yritystä ja noin 40 nuorta alueen eri oppilaitoksista. Kahden yrityksen tie jatkuu Uskalla Yrittää -finaaliin huhtikuussa. Tapahtumassa jaettiin myös Etelä- ja Keski-Pohjanmaan Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustus, jonka sai Maria Jaakkola Seinäjoen yhteiskoulusta.
Seinäjoella palkittiin innovatiivisia tuotteita ja monipuolisia palveluita
Yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat esittelivät kehittämiään tuotteita ja palveluita Kauppakeskus Ideaparkissa.
Alueelta etenevät Uskalla Yrittää -finaaliin seuraavat NYT-yritykset:
Paras NYT-yritys: O&D SUPPLY NYT
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu, Kokkola
Liikeidea: Yritys myy huolella valittuja vaatteita Vintedissä ja Torissa.
Tuomareiden perustelut: Selkeä ja ajankohtainen liikeidea, jossa oli useita toteutusmalleja. Vastuullisuus ja kiertotalous oli huomioitu hyvin. NYT-yrityksen visio tuli esiin vakuuttavasti, ja tiimin keskinäinen yhteistyö oli selkeää. Yrittäjämäinen ilmapiiri näkyi läpi. Yritys oli tehnyt jo merkittävästi myyntiä vuoden aikana, ja markkinointia oli kehitetty suunnitelmallisesti. Asiakaskohderyhmä oli tarkasti mietitty.
Paras liikeidea: Kaluste sankarit NYT
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kpedu, Kokkola
Liikeidea: Yritys tarjoaa huonekalujen kasauspalvelua Kokkolan lähialueilla. Me myös ostamme, myymme ja kunnostamme käytettyjä huonekaluja.
Tuomareiden perustelut: Voittajayrityksen yrittäjät ovat tunnistaneet asiakastarpeen erinomaisesti. Palvelukonsepti on kannattava ja tiimin työjako selkeä. Yrittäjät ovat onnistuneet verkostoitumisessa, mistä osoituksena on jo valmis yhteistyösopimus. Liikeidealla on hyvät edellytykset jatkuvuudelle.
Lisäksi tapahtumassa jaettiin seuraavia palkintoja
Paras palvelu: Timanttityö NYT
Koulutuskeskus Sedu, Lapua
Liikeidea: Yritys valmistaa tilauksesta asiakkaiden valokuvista heille upeita timanttitauluja somisteiksi. Myymme myös valmiita timanttitauluja.
Tuomareiden perustelut: Nuoret yrittäjät olivat tehneet hurjasti töitä NYT-yrityksessään. Tiimin jäsenet olivat jakaneet vastuut selkeästi sekä pohtineet kustannusrakennetta ja hinnoittelua. Myös asiakkaiden hintakipupistettä oli mietitty. Tuoteajattelusta oli syntynyt jotain uutta, joka oli muotoutunut palveluksi.
Paras tuote: Kynttiläiset NYT
Koulutuskeskus Sedu, Lapua
Liikeidea: Yritys valmistaa ja myy koristeellisia kynttilöitä. Kynttilät on valmistettu soija- ja mehiläisvahasta, jotka ovat kasvipohjaisia, biohajoavia ja puhtaammin palavia kuin perinteiset steariini- ja parafiinivahat.
Tuomareiden perustelut: Voittajayritys on vienyt tutun tuotteen uudelle tasolle paikallisuuteen ja vastuullisuuteen pohjautuvalla tuotekehityksellä. Tuotevalikoima osoittaa vahvaa käsityötaitoa, ja hinnoittelu kertoo hyvästä talousosaamisesta.
Paras messupiste: DG STORE NYT
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kpedu, Kokkola
Liikeidea: Yritys myy laadukkaita ja yksilöllisiä käsinvärjättyjä frisbeegolfkiekkoja harrastajille, jotka haluavat reppunsa sisällöstä ainutlaatuisen.
Tuomareiden perustelut: Tämä NYT-yritys tuo tuotteensa hienosti esiin omalla messupisteellään. Myyntipiste sopii erityisen hyvin myytävälle tuotteelle ja korostaa sen ominaisuuksia. Hinnat olivat selkeästi nähtävillä, ja myyntipisteessä oli tuotteiden esittelylle eri tasoja.
Paras myyntipuhe: Tuotantoyhtiö P.E.T.O.S. NYT
Seinäjoen lukio, Seinäjoki
Liikeidea: Seinäjoen lukioteatterin vuoden 2026 Othello-produktion tuotanto- ja markkinointiyritys. Yritys hoitaa tuotannollisia tehtäviä, kuten projisointien piirtämistä produktiota varten sekä valokuvausta esityksissä, sekä esityksen markkinointia sosiaalisessa mediassa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Tuomareiden perustelut: Voittajayritys puki myynnin ainutlaatuisella tavalla draaman vaatteisiin. Myyntipuhe huokui luotettavuutta, ammattitaitoa ja asiakkaalle tuotettavaa arvoa. Erinomaisesti rakennettu puhe koukutti kuulijan alusta loppuun.
Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista
Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista oppilaitoksista:
- Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu, Kokkola
- Koulutuskeskus Sedu, Lapua
- Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki
- Seinäjoen lyseo, Seinäjoki
- Seinäjoen lukio, Seinäjoki
Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.
Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo
Seinäjoen aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:
- Eeva Jussila, yritysasiantuntija, Into Seinäjoki Oy
- Jarno Luomala, asiakkuuspäällikkö, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki
- Alexander Mäki-Rahko, kehitysjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
- Sarita Orpana, kehityspäällikkö, Minimani Yhtiöt Oy
- Marja Vainionpää, yrityskehityspäällikkö, Into Seinäjoki Oy
Tapahtumassa palkittiin myös Vuoden yrittäjyyskasvatusopettaja
Seinäjoen Uskalla Yrittää -aluetapahtumassa jaettiin myös vuoden alueellisen yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustus. Sen sai Maria Jaakkola Seinäjoen yhteiskoulusta. Jaakkolaa kuvailtiin näin:
Hän on välitön ja innostava yrittäjähenkinen opettaja, joka aidosti näkee yrittäjyyskasvatuksen ja työelämätaitojen merkityksen. Jaakkolan luokassa oppilaiden keskuudessa huokuu hyvä yhteishenki, tekemisen meininki sekä rohkeus tuoda oma ääni kuuluvin. Jaakkola on työskennellyt pitkään yrittäjyyskasvatuksen parissa ja opiskellut myös itse yrittäjän ammattitutkinnon.
Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat.
Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja
Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 28.–29.4.2026 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Latvian Riikassa.
Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja
Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.
Vuonna 2026 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 640 NYT-yritystä ja yli 1 600 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2025 yli 4 400 opiskelijaa yli 220 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.
Lisätietoja:
Simoné Kallio
Asiantuntija, yrittäjyyskasvatus ja koulutuspalvelut
050 325 6440
simone.kallio@nuortennyt.fi
Haastattelupyynnöt ja valokuvat
Kaisa Huikuri
Viestintäjohtaja
045 7734 9347
kaisa.huikuri@nuortennyt.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Nuorten yrittäjyys ja talous NYT on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja. Tarjoamme erilaisia oppimiskokonaisuuksia ja -ympäristöjä esikoulusta 2.asteelle. Yrityskyliä meillä on yhteensä 14 paikkakunnalla. Opettajille ja opinto-ohjaajille järjestämme koulutuksia. Olemme myös osa kansainvälistä Junior Achievement -verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Nuorten NYT -järjestömme perustettiin kesäkuussa 2023, kun Nuori Yrittäjyys ry ja Talous ja nuoret TAT yhdistivät toimintansa.
