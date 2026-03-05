SDP:n Lauri Lyly: Orpon hallituksen velkatavoite on karannut tavoittamattomiin
5.3.2026 17:09:34 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Suurista vaalipuheista huolimatta Orpon hallituksen velkatavoite on jo karannut tavoittamattomiin. Euroopan surkein työllisyydenhoito sekä suurituloisten ja suuryritysten veronkevennykset romuttavat julkisen talouden pohjan ja nyt surulliset tulokset ovat kaikkien nähtävillä, sanoo valtiovarainvaliokunnan jäsen kansanedustaja Lauri Lyly (sd).
SDP peräänkuulutti kyselytunnilla pääministeri Orpolta vastausta velkaantumisen taittamisesta, mutta samaan aikaan hallituksen politiikan tulokset puhuvat synkällä tavalla puolestaan. Velkaantumisemme on ollut EU:n nopeinta ja työttömyydessä olemme myös piikkipaikalla.
-Kaiken tämä päälle hallitus vielä kaavailee lähes miljardin maksavaa yhteisöveron alennusta, jolle kovin harva taloustieteilijäkään on löytänyt mitään kasvuvaikutuksia. Politiikka on täysin vastuutonta, Lyly jatkaa.
Sosialidemokraatit ovat jo pitkään varoittaneet hallitusta kasvutoimien laiminlyömisestä, mutta nämä ovat kaikuneet kuuroille korville, kun rakennusalan tilanteeseen ei herätty ajoissa ja ihmisten luottamuksesta ei ole pidetty huolta.
-Hallituksen omat keinot ovat rajoittuneet sosiaaliturvan leikkaamiseen ja irtisanomisen helpottamiseen. Luuleeko hallitus todella, että potkujen helpottaminen parantaa työllisyyttä tässä tilanteessa? Lyly kyseenalaistaa.
-Jos hallitus haluaa vielä yrittää pitää kiinni velkaantumisen taittamisesta, nyt on korkea aika suunnanmuutokselle. Suunnitellun yhteisöveron kevennyksen ehtii vielä perua ennen kehysriihtä ja ottaa käyttöön oikeasti vaikuttavia työllisyystoimia, joita sosialidemokraatit ovat jo pitkään hallitukselta vaatineet, Lyly päättää.
Yhteyshenkilöt
Lauri LylyKansanedustajaPuh:050 385 5744lauri.lyly@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Johan Kvarnström: Hallituksen ydinasepolitiikka on vastuutonta5.3.2026 18:49:13 EET | Tiedote
Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) suhtautuu erittäin kriittisesti hallituksen esitykseen poistaa laissa oleva kielto ydinaseiden sijoittamisesta Suomen alueelle. Hän kuvaa asiaa surulliseksi luvuksi Suomen turvallisuuspoliittisessa historiassa. Tapaa, jolla prosessi on viety eteenpäin, hän pitää häpeällisenä.
SDP:n Paula Werning: Pääministerin sote-Suomi on kaukana ihmisten arjesta5.3.2026 13:52:40 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Paula Werning arvostelee pääministeri Petteri Orpon puheita eduskunnalle antamassaan tiedonannossa sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanteesta. Werningin mukaan pääministerin kuva soten tilanteesta ei vastaa monen suomalaisen arkea.
SDP:n Kim Berg: Pääministeri Orpon väitteet hoitojonoista eivät kestä tarkastelua – lääkärille pääsy on selvästi heikentynyt4.3.2026 18:54:16 EET | Tiedote
Pääministeri väitti tänään eduskunnassa, että ”hoitojonojen kasvu on pysähtynyt” ja että perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn tilanne on “suhteellisen sama” kuin aiemmin. Lääkärille pääsyn osalta tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa, sanoo SDP:n kansanedustaja Kim Berg.
SDP:n Saku Nikkanen: Jätin kirjallisen kysymyksen kuolinpesien aseista, joiden ei tulisi päätyä rikollisiin käsiin4.3.2026 16:15:48 EET | Tiedote
Suurten ikäluokkien edustajilla on ollut omistuksessaan keskimääräistä enemmän ampuma-aseita. Heidän ikääntymisensä on nostanut esiin ilmiön, jossa perittyjä tai käytöstä poistuneita aseita on merkittävästi vapailla markkinoilla. Samana aikana kuolinpesäaseista on kadonnut tai varastettu noin 12 800 asetta eli lähes 11 % kaikista kuolinpesistä ilmoitetuista aseista. Poliisiviranomaiset arvioivat, että osa kadonneista aseista päätyy rikollisten käsiin, toteaa SDP:n kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Saku Nikkanen.
SDP:n Aki Lindén: Jonot kasvavat ja hoitajia irtisanotaan – hallituksen sote-linjalla ei pääse hoitoon4.3.2026 14:43:22 EET | Tiedote
Pääministerin ilmoitus sosiaali- ja terveyspalveluista ei vastaa siihen, mikä suomalaisia arjessa huolettaa: pääseekö lääkäriin, saako hoitoa silloin kun sitä tarvitsee, saako ikäihminen hoivapaikan ja hoituuko hammassärky ajoissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme