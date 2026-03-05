SDP:n Lauri Lyly: Orpon hallituksen velkatavoite on karannut tavoittamattomiin

SDP peräänkuulutti kyselytunnilla pääministeri Orpolta vastausta velkaantumisen taittamisesta, mutta samaan aikaan hallituksen politiikan tulokset puhuvat synkällä tavalla puolestaan. Velkaantumisemme on ollut EU:n nopeinta ja työttömyydessä olemme myös piikkipaikalla.

-Kaiken tämä päälle hallitus vielä kaavailee lähes miljardin maksavaa yhteisöveron alennusta, jolle kovin harva taloustieteilijäkään on löytänyt mitään kasvuvaikutuksia. Politiikka on täysin vastuutonta, Lyly jatkaa.

Sosialidemokraatit ovat jo pitkään varoittaneet hallitusta kasvutoimien laiminlyömisestä, mutta nämä ovat kaikuneet kuuroille korville, kun rakennusalan tilanteeseen ei herätty ajoissa ja ihmisten luottamuksesta ei ole pidetty huolta.

-Hallituksen omat keinot ovat rajoittuneet sosiaaliturvan leikkaamiseen ja irtisanomisen helpottamiseen. Luuleeko hallitus todella, että potkujen helpottaminen parantaa työllisyyttä tässä tilanteessa? Lyly kyseenalaistaa.

-Jos hallitus haluaa vielä yrittää pitää kiinni velkaantumisen taittamisesta, nyt on korkea aika suunnanmuutokselle. Suunnitellun yhteisöveron kevennyksen ehtii vielä perua ennen kehysriihtä ja ottaa käyttöön oikeasti vaikuttavia työllisyystoimia, joita sosialidemokraatit ovat jo pitkään hallitukselta vaatineet, Lyly päättää.