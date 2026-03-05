SDP:n Johan Kvarnström: Hallituksen ydinasepolitiikka on vastuutonta

Ydinasekielto sisältyy tällä hetkellä Suomen ydinenergialakiin ja rikoslakiin. Jos nämä pykälät poistettaisiin, kyse olisi Kvarnströmin mukaan äärimmäisen vakavasta muutoksesta ja vaarallisesta suunnasta.

– Hallitus väittää, että tällä linjauksella kuljetaan pohjoismaiseen suuntaan, mutta tosiasiassa muissa Pohjoismaissa on rajoituksia, kun taas Suomi jäisi yhtäkkiä kokonaan ilman niitä. Suomen maantieteellinen sijainti nimenomaan puoltaa sitä, että tällaiset rajoitukset on kirjattu lakiin, Kvarnström sanoo ja muistuttaa, ettei ydinasekysymystä tarkasteltu tästä näkökulmasta Natoon liittymisen tai DCA-sopimuksen yhteydessä juuri siksi, että kielto oli kirjattu lakiin.

Asian suuren merkityksen vuoksi hän on pettynyt siihen, että hallitus rikkoo perinnettä parlamentaarisesta yhteistyöstä suurissa turvallisuus- ja ulkopoliittisissa kysymyksissä.

– Suomi kuuluu jo täysimääräisesti ydinasepelotteen piiriin. Tämä lisää jännitteitä aikana, jolloin niitä on jo liikaa. Jos Suomi haluaa muuttaa näitä rajoituksia, kyse olisi sellaisesta linjamuutoksesta, joka edellyttäisi laajaa yhteisymmärrystä ja yhteistä vastuunkantoa. Nyt turvallisuus ei vahvistu, vaan epävarmuus kasvaa.