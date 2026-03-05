SDP:n Johan Kvarnström: Hallituksen ydinasepolitiikka on vastuutonta
5.3.2026 18:49:13 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) suhtautuu erittäin kriittisesti hallituksen esitykseen poistaa laissa oleva kielto ydinaseiden sijoittamisesta Suomen alueelle. Hän kuvaa asiaa surulliseksi luvuksi Suomen turvallisuuspoliittisessa historiassa. Tapaa, jolla prosessi on viety eteenpäin, hän pitää häpeällisenä.
Ydinasekielto sisältyy tällä hetkellä Suomen ydinenergialakiin ja rikoslakiin. Jos nämä pykälät poistettaisiin, kyse olisi Kvarnströmin mukaan äärimmäisen vakavasta muutoksesta ja vaarallisesta suunnasta.
– Hallitus väittää, että tällä linjauksella kuljetaan pohjoismaiseen suuntaan, mutta tosiasiassa muissa Pohjoismaissa on rajoituksia, kun taas Suomi jäisi yhtäkkiä kokonaan ilman niitä. Suomen maantieteellinen sijainti nimenomaan puoltaa sitä, että tällaiset rajoitukset on kirjattu lakiin, Kvarnström sanoo ja muistuttaa, ettei ydinasekysymystä tarkasteltu tästä näkökulmasta Natoon liittymisen tai DCA-sopimuksen yhteydessä juuri siksi, että kielto oli kirjattu lakiin.
Asian suuren merkityksen vuoksi hän on pettynyt siihen, että hallitus rikkoo perinnettä parlamentaarisesta yhteistyöstä suurissa turvallisuus- ja ulkopoliittisissa kysymyksissä.
– Suomi kuuluu jo täysimääräisesti ydinasepelotteen piiriin. Tämä lisää jännitteitä aikana, jolloin niitä on jo liikaa. Jos Suomi haluaa muuttaa näitä rajoituksia, kyse olisi sellaisesta linjamuutoksesta, joka edellyttäisi laajaa yhteisymmärrystä ja yhteistä vastuunkantoa. Nyt turvallisuus ei vahvistu, vaan epävarmuus kasvaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johan KvarnströmKansanedustaja - RiksdagsledamotPuh:050 514 4080
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Lauri Lyly: Orpon hallituksen velkatavoite on karannut tavoittamattomiin5.3.2026 17:09:34 EET | Tiedote
Suurista vaalipuheista huolimatta Orpon hallituksen velkatavoite on jo karannut tavoittamattomiin. Euroopan surkein työllisyydenhoito sekä suurituloisten ja suuryritysten veronkevennykset romuttavat julkisen talouden pohjan ja nyt surulliset tulokset ovat kaikkien nähtävillä, sanoo valtiovarainvaliokunnan jäsen kansanedustaja Lauri Lyly (sd).
SDP:n Paula Werning: Pääministerin sote-Suomi on kaukana ihmisten arjesta5.3.2026 13:52:40 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Paula Werning arvostelee pääministeri Petteri Orpon puheita eduskunnalle antamassaan tiedonannossa sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanteesta. Werningin mukaan pääministerin kuva soten tilanteesta ei vastaa monen suomalaisen arkea.
SDP:n Kim Berg: Pääministeri Orpon väitteet hoitojonoista eivät kestä tarkastelua – lääkärille pääsy on selvästi heikentynyt4.3.2026 18:54:16 EET | Tiedote
Pääministeri väitti tänään eduskunnassa, että ”hoitojonojen kasvu on pysähtynyt” ja että perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn tilanne on “suhteellisen sama” kuin aiemmin. Lääkärille pääsyn osalta tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa, sanoo SDP:n kansanedustaja Kim Berg.
SDP:n Saku Nikkanen: Jätin kirjallisen kysymyksen kuolinpesien aseista, joiden ei tulisi päätyä rikollisiin käsiin4.3.2026 16:15:48 EET | Tiedote
Suurten ikäluokkien edustajilla on ollut omistuksessaan keskimääräistä enemmän ampuma-aseita. Heidän ikääntymisensä on nostanut esiin ilmiön, jossa perittyjä tai käytöstä poistuneita aseita on merkittävästi vapailla markkinoilla. Samana aikana kuolinpesäaseista on kadonnut tai varastettu noin 12 800 asetta eli lähes 11 % kaikista kuolinpesistä ilmoitetuista aseista. Poliisiviranomaiset arvioivat, että osa kadonneista aseista päätyy rikollisten käsiin, toteaa SDP:n kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Saku Nikkanen.
SDP:n Aki Lindén: Jonot kasvavat ja hoitajia irtisanotaan – hallituksen sote-linjalla ei pääse hoitoon4.3.2026 14:43:22 EET | Tiedote
Pääministerin ilmoitus sosiaali- ja terveyspalveluista ei vastaa siihen, mikä suomalaisia arjessa huolettaa: pääseekö lääkäriin, saako hoitoa silloin kun sitä tarvitsee, saako ikäihminen hoivapaikan ja hoituuko hammassärky ajoissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme