Avustus öljy- ja maakaasulämmityksestä luopuville päättyy

Omakoti- ja paritalojen omistajille suunnattu avustus fossiilisesta lämmityksestä luopumiseen päättyy. Avustushakemus on jätettävä Sisä-Suomen elinvoimakeskukselle viimeistään 25.5.2026, ja koko lämmitysjärjestelmän vaihdon ja vanhan lämmitysjärjestelmän purkamisen on oltava valmis 31.8.2026. Aikaa avustushakemuksen tekemiseen ja remontin toteuttamiseen on siis enää muutama kuukausi.

Määrärahaa on vielä käytettävissä, ja sen arvioidaan riittävän enintään noin 2 000 hakijalle. ”Avustushakemusta ja remontin toteuttamista ei kannata jättää viime metreille. Kun remontti on tehty, maksuhakemus tehdään vielä erikseen 30.9. mennessä täysin valmiille hankkeelle”, kertoo rahoitusasiantuntija Katariina Herrala Sisä-Suomen elinvoimakeskuksesta.

”Koska sekä hakuaika että toteutusaikataulu ovat tiukkoja, remontin suunnittelu kannattaa aloittaa viipymättä. Nyt on viimeinen hetki varmistaa mahdollisuus avustukseen”, kehottaa rahoitusasiantuntija Hanna-Reetta Tuominen Sisä-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Avustuksia myönnetty jo lähes 35 000 kotitaloudelle

Fossiilisesta lämmityksestä luopumisen avustuksia on myönnetty vuodesta 2020 lähtien lähes 35 000 kotitaloudelle ja yhteensä yli 136 miljoonaa euroa. Määrärahaa on vielä käytettävissä ja sen arvioidaan riittävän noin 2 000 hakijalle.

Vuoden 2025 loppuun asti avustuksia myönsi Pirkanmaan ELY-keskus, mutta virastouudistuksen myötä tehtävä siirtyi kuluvan vuoden alussa Sisä-Suomen elinvoimakeskukselle. Muutos ei edellytä hakijoilta toimenpiteitä, ja hakemusten käsittely on jatkunut normaalisti virastouudistuksesta huolimatta.

Avustusta 2 500 tai 4 000 euroa

Elinvoimakeskus myöntää omakoti- ja paritalojen omistajille edelleen 2 500 tai 4 000 euron avustuksia sen mukaan, millaiseen lämmitysjärjestelmään vaihdetaan. Suurempi tuki kohdistuu ilma-vesilämpöpumppuihin, maalämpöön ja kaukolämpöön. Muut ei-fossiiliset järjestelmät oikeuttavat 2 500 euron avustukseen.

Elinvoimakeskuksen avustuksen lisäksi samaan hankkeeseen ei voi enää hakea kotitalousvähennystä. Hakijan on siis valittava joko elinvoimakeskuksen avustus tai kotitalousvähennys, molempia ei voi saada.