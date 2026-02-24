Avustus öljy- ja maakaasulämmityksestä luopuville päättyy
6.3.2026 10:26:09 EET | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Avustushaku öljy- ja maakaasulämmityksestä luopuville omakoti- ja paritalojen omistajille päättyy 25.5.2026. Lämmitysjärjestelmän vaihtoa suunnittelevien kannattaa toimia nyt nopeasti, mikäli haluaa hakea remonttiin avustusta elinvoimakeskuksesta.
Omakoti- ja paritalojen omistajille suunnattu avustus fossiilisesta lämmityksestä luopumiseen päättyy. Avustushakemus on jätettävä Sisä-Suomen elinvoimakeskukselle viimeistään 25.5.2026, ja koko lämmitysjärjestelmän vaihdon ja vanhan lämmitysjärjestelmän purkamisen on oltava valmis 31.8.2026. Aikaa avustushakemuksen tekemiseen ja remontin toteuttamiseen on siis enää muutama kuukausi.
Määrärahaa on vielä käytettävissä, ja sen arvioidaan riittävän enintään noin 2 000 hakijalle. ”Avustushakemusta ja remontin toteuttamista ei kannata jättää viime metreille. Kun remontti on tehty, maksuhakemus tehdään vielä erikseen 30.9. mennessä täysin valmiille hankkeelle”, kertoo rahoitusasiantuntija Katariina Herrala Sisä-Suomen elinvoimakeskuksesta.
”Koska sekä hakuaika että toteutusaikataulu ovat tiukkoja, remontin suunnittelu kannattaa aloittaa viipymättä. Nyt on viimeinen hetki varmistaa mahdollisuus avustukseen”, kehottaa rahoitusasiantuntija Hanna-Reetta Tuominen Sisä-Suomen elinvoimakeskuksesta.
Avustuksia myönnetty jo lähes 35 000 kotitaloudelle
Fossiilisesta lämmityksestä luopumisen avustuksia on myönnetty vuodesta 2020 lähtien lähes 35 000 kotitaloudelle ja yhteensä yli 136 miljoonaa euroa. Määrärahaa on vielä käytettävissä ja sen arvioidaan riittävän noin 2 000 hakijalle.
Vuoden 2025 loppuun asti avustuksia myönsi Pirkanmaan ELY-keskus, mutta virastouudistuksen myötä tehtävä siirtyi kuluvan vuoden alussa Sisä-Suomen elinvoimakeskukselle. Muutos ei edellytä hakijoilta toimenpiteitä, ja hakemusten käsittely on jatkunut normaalisti virastouudistuksesta huolimatta.
Avustusta 2 500 tai 4 000 euroa
Elinvoimakeskus myöntää omakoti- ja paritalojen omistajille edelleen 2 500 tai 4 000 euron avustuksia sen mukaan, millaiseen lämmitysjärjestelmään vaihdetaan. Suurempi tuki kohdistuu ilma-vesilämpöpumppuihin, maalämpöön ja kaukolämpöön. Muut ei-fossiiliset järjestelmät oikeuttavat 2 500 euron avustukseen.
Elinvoimakeskuksen avustuksen lisäksi samaan hankkeeseen ei voi enää hakea kotitalousvähennystä. Hakijan on siis valittava joko elinvoimakeskuksen avustus tai kotitalousvähennys, molempia ei voi saada.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja avustuksen hakijoille:
Ympäristöasioiden asiakaspalvelu
Puhelin: 0295 256 922 (maanantai–perjantai kello 9–15)
asiakaspalvelu.ymparisto@lvv.fi
Lisätietoja medialle:
Katariina Herrala
rahoitusasiantuntija
Sisä-Suomen elinvoimakeskus
puh. 0295 036 170
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Hanna-Reetta Tuominen
rahoitusasiantuntija
Sisä-Suomen elinvoimakeskus
Puh. 0295 036 168
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
