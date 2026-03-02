Donut Batteryn kolmannen mittauksen tulokset on julkistettu – kumoaa teoriat superkondensaattorista
9.3.2026 15:00:00 EET | Donut Lab | Tiedote
Donut Lab on mittauttanut yhtiön kehittämän, maailman ensimmäisen sarjatuotantoon sopivan solid state -akun ominaisuuksia riippumattomissa tutkimusolosuhteissa. Tänään julkistettu kolmas testi mitätöi epäilykset siitä, että kyseessä olisi akun sijaan superkondensaattori.
Teknologiayhtiö Donut Lab julkaisee tänään solid state -akun ominaisuuksia mittaavan kolmannen tutkimustyön tulokset. Mittaus arvioi Donut Batteryn varauksen säilymistä, kun se ei ole käytössä. Raportti on ladattavissa I Donut Believe -verkkosivuilta.
“Julkistuksen jälkeen on ollut paljon spekulaatiota ja teorioita siitä, onko Donut Battery superkondensaattori. Kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä testi osoittaa sen, että kyseessä on akku. Superkondensaattorit latautuvat ja purkautuvat nopeasti, mutta ne myös menettävät varauksensa nopeasti ilman käyttöä. Donut Battery käyttäytyy akulle ominaisesti ja pystyy ylläpitämään varausta huomattavasti pidempään”, sanoo Donut Labin teknologiajohtaja Ville Piippo.
Donut Batteryn vakaana pysyvä varaustaso osoittaa, että se ei ole superkondensaattori
Akun varauksen säilyvyyden mittaus on toteutettu varsin yksinkertaisella tutkimusasetelmalla. Donut Battery on huoneenlämmössä kytketty tutkimuslaboratorion akkutestaajaan, joka mittaa kennon jännitettä toistuvasti 10 sekunnin välein. Kuten aikaisempi, akun toimivuutta erittäin kuumassa lämpötilassa tutkiva testi, tämäkin käynnistyy 1C-kapasiteettitestillä. Se osoittaa, että kenno on tismalleen samanlainen kuin muutkin testikappaleet.
Kapasiteettitestauksen jälkeen akkukenno ladataan noin 50 prosentin varaustilaan ja jätetään kytkettynä akkutestaajaan kymmeneksi päiväksi. Sen jälkeen kenno puretaan jäljellä olevan energiakapasiteetin mittaamiseksi. Tuloksista selviää, että akkukennon jännite tasaantuu ensimmäisen 10 tunnin aikana latauksen jälkeen. Seuraavan reilun yhdeksän päivän aikana jännitekäyrä vakiintuu edelleen. Testijakson lopussa toteutettu kapasiteettitesti vahvistaa, että jännitteen lasku vastaa energiamäärää wattitunteina.
Donut Battery käyttäytyy mittauksessa täsmälleen, kuten akun kuuluukin. Jos kyseinen testi olisi tehty superkondensaattorilla, varaus olisi pudonnut tänä aikana lineaarisesti huomattavasti nopeammin.
VTT:n koko raportti on ladattavissa I Donut Believe -verkkosivuilla.


Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
press@donutlab.com

Donut Lab
Teknologiayhtiö Donut Lab tarjoaa kaikki sähköajoneuvojen rakentamiseen tarvittavat komponentit ja mahdollistaa niiden käytön eri toimialoilla. Donut Platform tarjoaa korkealuokkaisen valikoiman keskenään yhteensopivia komponentteja, mikä tekee sähköautojen valmistuksesta nopeaa ja taloudellista. Donut Motor on maailman ensimmäinen renkaaseen integroitu moottori, jossa korkein vääntötiheys ja tehotiheys yhdistyvät kevyeen rakenteeseen, eikä perinteisiä voimansiirtokomponentteja tarvita. Donut Battery on maailman ensimmäinen solid state -akku, joka on heti saatavilla tuotannossa oleviin ajoneuvoihin. Järjestelmät on suunniteltu monipuoliseen käyttöön ja ajoneuvoihin maalla, merellä ja ilmassa. Ne palvelevat auto-, ilmailu-, robotiikka-, meri- ja puolustusteollisuutta. www.donutlab.com
