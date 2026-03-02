Donut Batteryn kolmannen mittauksen tulokset on julkistettu – kumoaa teoriat superkondensaattorista

Teknologiayhtiö Donut Lab julkaisee tänään solid state -akun ominaisuuksia mittaavan kolmannen tutkimustyön tulokset. Mittaus arvioi Donut Batteryn varauksen säilymistä, kun se ei ole käytössä. Raportti on ladattavissa I Donut Believe -verkkosivuilta.

“Julkistuksen jälkeen on ollut paljon spekulaatiota ja teorioita siitä, onko Donut Battery superkondensaattori. Kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä testi osoittaa sen, että kyseessä on akku. Superkondensaattorit latautuvat ja purkautuvat nopeasti, mutta ne myös menettävät varauksensa nopeasti ilman käyttöä. Donut Battery käyttäytyy akulle ominaisesti ja pystyy ylläpitämään varausta huomattavasti pidempään”, sanoo Donut Labin teknologiajohtaja Ville Piippo.

Donut Batteryn vakaana pysyvä varaustaso osoittaa, että se ei ole superkondensaattori

Akun varauksen säilyvyyden mittaus on toteutettu varsin yksinkertaisella tutkimusasetelmalla. Donut Battery on huoneenlämmössä kytketty tutkimuslaboratorion akkutestaajaan, joka mittaa kennon jännitettä toistuvasti 10 sekunnin välein. Kuten aikaisempi, akun toimivuutta erittäin kuumassa lämpötilassa tutkiva testi, tämäkin käynnistyy 1C-kapasiteettitestillä. Se osoittaa, että kenno on tismalleen samanlainen kuin muutkin testikappaleet.

Kapasiteettitestauksen jälkeen akkukenno ladataan noin 50 prosentin varaustilaan ja jätetään kytkettynä akkutestaajaan kymmeneksi päiväksi. Sen jälkeen kenno puretaan jäljellä olevan energiakapasiteetin mittaamiseksi. Tuloksista selviää, että akkukennon jännite tasaantuu ensimmäisen 10 tunnin aikana latauksen jälkeen. Seuraavan reilun yhdeksän päivän aikana jännitekäyrä vakiintuu edelleen. Testijakson lopussa toteutettu kapasiteettitesti vahvistaa, että jännitteen lasku vastaa energiamäärää wattitunteina.

Donut Battery käyttäytyy mittauksessa täsmälleen, kuten akun kuuluukin. Jos kyseinen testi olisi tehty superkondensaattorilla, varaus olisi pudonnut tänä aikana lineaarisesti huomattavasti nopeammin.

VTT:n koko raportti on ladattavissa I Donut Believe -verkkosivuilla.