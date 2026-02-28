Lääkärit Ilman Rajoja

Konflikti Lähi-idän alueella kiihtyy – Lääkärit Ilman Rajoja mukauttaa toimintaansa ja valmistautuu kasvattamaan sitä

6.3.2026 13:21:56 EET | Lääkärit Ilman Rajoja | Tiedote

Lääkärit Ilman Rajoja on huolissaan Lähi-idän alueella tapahtuvien konfliktien kiihtymisestä, joka on seurausta Yhdysvaltojen ja Israelin joukkojen tekemistä iskuista Iraniin, sekä sitä seuranneista Iranin vastaiskuista useissa maissa. Lääkärit Ilman Rajoja mukauttaa ohjelmiaan vastatakseen tilanteeseen ja seuraa tiiviisti nopeasti muuttuvia humanitaarisia tarpeita.

Kymmenet tuhannet ihmiset ovat paenneet kotikaupungeistaan Libanonissa Israelin taukoamattomien pommitusten vuoksi. Lääkärit Ilman Rajoja on lähettänyt liikkuvan klinikan tarjoamaan lääkärin vastaanottoja ja psykologista ensiapua Saidaan, Etelä-Libanonin alueelle, missä osa väliaikaismajoituksista on täynnä.
Kymmenet tuhannet ihmiset ovat paenneet kotikaupungeistaan Libanonissa Israelin taukoamattomien pommitusten vuoksi. Lääkärit Ilman Rajoja on lähettänyt liikkuvan klinikan tarjoamaan lääkärin vastaanottoja ja psykologista ensiapua Saidaan, Etelä-Libanonin alueelle, missä osa väliaikaismajoituksista on täynnä. Kuva: Lääkärit Ilman Rajoja.

Väkivaltaisuuksien lisääntyminen koko alueella aiheuttaa pelkoa miljoonissa ihmisissä. Pommitukset jatkuvat useissa kaupungeissa ja kylissä. Ne osuvat usein tiiviisti asutetuille alueille, ja kuolonuhrien määrä kasvaa. Lääkärit Ilman Rajoja peräänkuuluttaa siviilien, sairaaloiden, terveydenhuollon laitosten ja muun elintärkeän infrastruktuurin suojelua kaikissa tilanteissa.

Kymmenet tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan Libanonissa.

”Konfliktin kiihtyminen seuraa 15 kuukautta kestänyttä “tulitaukosopimusta”, joka ei ole missään vaiheessa tarjonnut todellista turvaa ihmisille Libanonissa”, sanoo ohjelmapäällikkö Francesca Quinto.

”Viimeisimmät iskut ja evakuointikäskyt kaikilla Bairutin eteläisillä esikaupunkialueilla sekä lähes koko eteläisessä maassa pakottavat nyt yhä enemmän ihmisiä pakenemaan. Eikä turvallisia paikkoja, joihin mennä, ole missään.”

Evakuointikäskyt tarkoittavat aiemman pakenemisesta aiheutuneen trauman uudelleenelämistä monille ihmisille eteläisessä Libanonissa ja muissa osissa maata.

“Perheet, jotka olivat alkaneet hiljalleen toipua edellisistä taisteluista joutuvat nyt jättämään kotinsa. Osa on hylätty kaduille äärimmäisen karuihin oloihin lastensa, iäkkäiden sukulaistensa ja sairaiden perheenjäseniensä kanssa”, Quinto jatkaa.

Työntekijät sekä Iranissa että Libanonissa ovat tällä hetkellä turvassa. Järjestö seuraa tilanteen kehittymistä ja arvioi, voiko tarjota tukea ihmisille, joihin se vaikuttaa. Järjestöllä on molemmissa maissa lääkinnällisiä tarvikkeita valmiina jaettavaksi.

Järjestö hakenut lupaa toiminnan kasvattamiseen Iranissa

Ennen taistelujen kiihtymistä 28. helmikuuta Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöllä oli Iranissa kolme projektia, jotka tarjosivat perusterveydenhuoltoa marginalisoiduille ihmisryhmille. Järjestö tarjosi näissä projekteissa 6000 vastaanottoa kuukaudessa, kätilön tarjoamia palveluja, tarttuvien tautien seurantaa ja hoitoa sekä mielenterveyden tukea. Vaikka ilmaiskut ja katkot tietoliikenneyhteyksissä ovat aiheuttaneet haasteita, Lääkärit Ilman Rajoja on pystynyt jatkamaan osaa työstään. Tiedon saaminen henkilöstöltä on kuitenkin hyvin vaikeaa.

Klinikat Teheranissa on edelleen suljettu voimakkaan pommituksen vuoksi. Samaan aikaan klinikat Mashhadissa ja Kermanissa ovat edelleen auki supistetun henkilökunnan voimin. Lääkärit Ilman Rajoja on hakenut lupaa viranomaisilta kasvattaa akuuttihoidon tuen määrää vastauksena konfliktin aiheuttamiin tarpeisiin ja odotamme vastausta. Tämä tuki tarkoittaisi esimerkiksi klinikoiden aukioloaikojen laajentamista ympärivuorokautisiksi sekä paikallisen terveydenhuoltojärjestelmän tukemista.

Liikkuvat klinikat tarjoavat apua kodeistaan paenneille ihmisille Libanonissa

Libanonissa Lääkärit Ilman Rajoja mukauttaa toimintaansa vastaamaan kotoaan pakenemaan joutuneiden ihmisten kasvavia tarpeita, ja samalla varmistaa hoidon jatkuvuuden tavanomaisissa projekteissaan. Liikkuvat klinikat ovat 4. maaliskuuta lähtien tarjonneet sairasvastaanottoja ja psyykkistä ensiapua Saidassa, eteläisessä Libanonissa, missä osa väliaikaismajoituksista on täynnä. Järjestö on alkanut tarjota Beirutissa suojaa ja puhdasta vettä. Se myös arvioi tarpeita muun muassa Beirutissa ja Rashayassa voidakseen kasvattaa liikkuvien klinikoiden ja tarvikkeiden määrää. Lääkärit Ilman Rajoja keskustelee asianmukaisten viranomaisten kanssa voidakseen tarjota lisätukea siellä, missä sitä tarvitaan.

Lääkärit Ilman Rajoja jatkaa työtään myös muissa Lähi-idän alueen maissa. Gazassa ja Länsirannalla sairaanhoidon ja mielenterveyshoidon tarpeet ovat merkittäviä, ja työntekijät jatkavat potilaiden hoitamista. Järjestöllä on lääkinnällisiä tarvikkeita Irakissa, josta ne voidaan jakaa tarpeen mukaan muualle alueelle.

Lääkärit Ilman Rajoja (Médecins Sans Frontières, MSF) on kansainvälinen humanitaarinen avustusjärjestö, joka on erikoistunut sairaanhoitoon. Pelastamme ihmishenkiä ja lievitämme kärsimystä siellä, missä hätä on suurin. Hoidamme ihmisiä aina riippumatta heidän etnisestä, uskonnollisesta tai poliittisesta taustastaan. Kerromme myös näkemästämme inhimillisestä hädästä.

