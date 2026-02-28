Konflikti Lähi-idän alueella kiihtyy – Lääkärit Ilman Rajoja mukauttaa toimintaansa ja valmistautuu kasvattamaan sitä
6.3.2026 13:21:56 EET | Lääkärit Ilman Rajoja | Tiedote
Lääkärit Ilman Rajoja on huolissaan Lähi-idän alueella tapahtuvien konfliktien kiihtymisestä, joka on seurausta Yhdysvaltojen ja Israelin joukkojen tekemistä iskuista Iraniin, sekä sitä seuranneista Iranin vastaiskuista useissa maissa. Lääkärit Ilman Rajoja mukauttaa ohjelmiaan vastatakseen tilanteeseen ja seuraa tiiviisti nopeasti muuttuvia humanitaarisia tarpeita.
Väkivaltaisuuksien lisääntyminen koko alueella aiheuttaa pelkoa miljoonissa ihmisissä. Pommitukset jatkuvat useissa kaupungeissa ja kylissä. Ne osuvat usein tiiviisti asutetuille alueille, ja kuolonuhrien määrä kasvaa. Lääkärit Ilman Rajoja peräänkuuluttaa siviilien, sairaaloiden, terveydenhuollon laitosten ja muun elintärkeän infrastruktuurin suojelua kaikissa tilanteissa.
Kymmenet tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan Libanonissa.
”Konfliktin kiihtyminen seuraa 15 kuukautta kestänyttä “tulitaukosopimusta”, joka ei ole missään vaiheessa tarjonnut todellista turvaa ihmisille Libanonissa”, sanoo ohjelmapäällikkö Francesca Quinto.
”Viimeisimmät iskut ja evakuointikäskyt kaikilla Bairutin eteläisillä esikaupunkialueilla sekä lähes koko eteläisessä maassa pakottavat nyt yhä enemmän ihmisiä pakenemaan. Eikä turvallisia paikkoja, joihin mennä, ole missään.”
Evakuointikäskyt tarkoittavat aiemman pakenemisesta aiheutuneen trauman uudelleenelämistä monille ihmisille eteläisessä Libanonissa ja muissa osissa maata.
“Perheet, jotka olivat alkaneet hiljalleen toipua edellisistä taisteluista joutuvat nyt jättämään kotinsa. Osa on hylätty kaduille äärimmäisen karuihin oloihin lastensa, iäkkäiden sukulaistensa ja sairaiden perheenjäseniensä kanssa”, Quinto jatkaa.
Työntekijät sekä Iranissa että Libanonissa ovat tällä hetkellä turvassa. Järjestö seuraa tilanteen kehittymistä ja arvioi, voiko tarjota tukea ihmisille, joihin se vaikuttaa. Järjestöllä on molemmissa maissa lääkinnällisiä tarvikkeita valmiina jaettavaksi.
Järjestö hakenut lupaa toiminnan kasvattamiseen Iranissa
Ennen taistelujen kiihtymistä 28. helmikuuta Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöllä oli Iranissa kolme projektia, jotka tarjosivat perusterveydenhuoltoa marginalisoiduille ihmisryhmille. Järjestö tarjosi näissä projekteissa 6000 vastaanottoa kuukaudessa, kätilön tarjoamia palveluja, tarttuvien tautien seurantaa ja hoitoa sekä mielenterveyden tukea. Vaikka ilmaiskut ja katkot tietoliikenneyhteyksissä ovat aiheuttaneet haasteita, Lääkärit Ilman Rajoja on pystynyt jatkamaan osaa työstään. Tiedon saaminen henkilöstöltä on kuitenkin hyvin vaikeaa.
Klinikat Teheranissa on edelleen suljettu voimakkaan pommituksen vuoksi. Samaan aikaan klinikat Mashhadissa ja Kermanissa ovat edelleen auki supistetun henkilökunnan voimin. Lääkärit Ilman Rajoja on hakenut lupaa viranomaisilta kasvattaa akuuttihoidon tuen määrää vastauksena konfliktin aiheuttamiin tarpeisiin ja odotamme vastausta. Tämä tuki tarkoittaisi esimerkiksi klinikoiden aukioloaikojen laajentamista ympärivuorokautisiksi sekä paikallisen terveydenhuoltojärjestelmän tukemista.
Liikkuvat klinikat tarjoavat apua kodeistaan paenneille ihmisille Libanonissa
Libanonissa Lääkärit Ilman Rajoja mukauttaa toimintaansa vastaamaan kotoaan pakenemaan joutuneiden ihmisten kasvavia tarpeita, ja samalla varmistaa hoidon jatkuvuuden tavanomaisissa projekteissaan. Liikkuvat klinikat ovat 4. maaliskuuta lähtien tarjonneet sairasvastaanottoja ja psyykkistä ensiapua Saidassa, eteläisessä Libanonissa, missä osa väliaikaismajoituksista on täynnä. Järjestö on alkanut tarjota Beirutissa suojaa ja puhdasta vettä. Se myös arvioi tarpeita muun muassa Beirutissa ja Rashayassa voidakseen kasvattaa liikkuvien klinikoiden ja tarvikkeiden määrää. Lääkärit Ilman Rajoja keskustelee asianmukaisten viranomaisten kanssa voidakseen tarjota lisätukea siellä, missä sitä tarvitaan.
Lääkärit Ilman Rajoja jatkaa työtään myös muissa Lähi-idän alueen maissa. Gazassa ja Länsirannalla sairaanhoidon ja mielenterveyshoidon tarpeet ovat merkittäviä, ja työntekijät jatkavat potilaiden hoitamista. Järjestöllä on lääkinnällisiä tarvikkeita Irakissa, josta ne voidaan jakaa tarpeen mukaan muualle alueelle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Reetta KorhonenTiedottajaPuh:044 019 0060anna-reetta.korhonen@helsinki.msf.org
Linkit
Lääkärit Ilman Rajoja (Médecins Sans Frontières, MSF) on kansainvälinen humanitaarinen avustusjärjestö, joka on erikoistunut sairaanhoitoon. Pelastamme ihmishenkiä ja lievitämme kärsimystä siellä, missä hätä on suurin. Hoidamme ihmisiä aina riippumatta heidän etnisestä, uskonnollisesta tai poliittisesta taustastaan. Kerromme myös näkemästämme inhimillisestä hädästä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lääkärit Ilman Rajoja
Lääkärit Ilman Rajoja jatkaa työtään Palestiinassa niin pitkään kuin mahdollista28.2.2026 09:09:40 EET | Tiedote
Gazan humanitaarinen tilanne on edelleen katastrofaalinen Israelin asettamien avustusrajoitusten ja väkivallan vuoksi. Alueella tarvitaan kiireellisesti lisää apua. Israel on kuitenkin määrännyt Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön ja 36 muun kansainvälisen avustusjärjestön lopettamaan työnsä Palestiinassa 1. maaliskuuta 2026 mennessä.
Israel uhkaa keskeyttää Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön toiminnan Gazassa ja Länsirannalla - vakava isku humanitaariselle avulle5.1.2026 17:25:12 EET | Tiedote
Israel uhkaa keskeyttää Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön ja muiden kansainvälisten avustusjärjestöjen toiminnan Gazassa ja Länsirannalla epäämällä niiltä rekisteröinnin. Kyseessä on laskelmoitu yritys estää järjestöjä tarjoamasta humanitaarista apua, mikä rikkoo Israelin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisia velvollisuuksia.
Suomen on vastaanotettava Gazasta evakuoitavia potilaita, vaatii Lääkärit Ilman Rajoja22.10.2025 07:09:00 EEST | Tiedote
Lääkärit Ilman Rajoja kehottaa maiden hallituksia lisäämään välittömästi lääketieteellisiä evakuointeja Gazasta. Tuhannet potilaat odottavat evakuointia, mutta Suomi ei ole vastaanottanut yhtään potilasta Gazasta. Suomen on nyt kannettava vastuuta ja otettava potilaita hoidettavaksi.
GHF:n ruoanjakelupisteet Gazassa ovat ”järjestäytyneen tappamisen ja epäinhimillistämisen” näyttämö, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön raportti osoittaa12.8.2025 08:24:08 EEST | Tiedote
Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön uusi raportti osoittaa, että nälkää näkeviin palestiinalaisiin kohdistetaan sekä satunnaista että suunnitelmallista väkivaltaa Gaza Humanitarian Foundationin (GHF) hallinnoimilla ruoanjakelupisteillä. Järjestö vaatii GHF-järjestelmän purkamista ja palaamista YK:n koordinoimaan avun jakeluun.
Raportti: Siviilit joutuvat julman väkivallan kohteeksi Pohjois-Darfurissa, Sudanissa5.7.2025 08:36:00 EEST | Tiedote
Siviilit joutuvat hirmutekojen kohteeksi El Fasherin alueella Pohjois-Darfurissa, varoittaa Lääkärit Ilman Rajoja tuoreessa raportissaan. Sodan osapuolten on lopetettava etniseen alkuperään perustuva siviileihin kohdistettu väkivalta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme