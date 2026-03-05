Kokoomuksen Vikman: Ydinenergialain päivityksen tavoite on turvata rauha

Vikmanin mukaan lakimuutoksessa kyse on Suomen turvallisuuden vahvistamisesta.



– Nykyinen ydinenergialaki on vuodelta 1987, kylmän sodan ja YYA-sopimuksen ajalta. Hallituksen lakimuutoksella on tarkoitus purkaa ehdoton ydinaseiden täyskielto ja sallia ne sellaisissa poikkeustilanteissa, jotka liittyvät Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön, Vikman sanoo.



– Muutoksen tarkoitus on turvata rauha. Me tahdomme Suomen ja suomalaisten turvaksi kaiken sen suojan, jota Nato-jäsenyys ja liittolaisuus meille tarjoaa. Se pitää hyödyntää täysimääräisesti, Vikman sanoo.



Suomessa olisi jatkossakin kriminalisoitua valmistaa, hankkia, kehittää tai räjäyttää ydinase.

Muutos ei tarkoita ydinaseiden sijoittamista Suomeen.



– Suomi ei halua ydinaseiden sijoittamista alueelleen, eikä sellaista suunnitella Natossa. Ydinaseita ei sijoiteta jatkossakaan Suomeen ilman Suomen erillistä omaa päätöstä. Suomen turvallisuudesta päätetään jatkossakin Suomessa, Vikman sanoo.



Vikmanin mukaan lakimuutos varmistaa, ettei Suomen lainsäädäntö rajoita liittolaisten kykyä tukea Suomea kriisissä tai sodassa.



– Liityimme Natoon, koska halusimme Suomen Naton ydinasepelotteen suojaan. Siksi vanhentunutta lainsäädäntöä on päivitettävä, jotta se ei ole ristiriidassa jäsenyytemme kanssa. Ydinasepelote on Naton viimekätinen pelote ja sen tarkoitus on rauhan ylläpitäminen, Vikman sanoo.



Vikman korostaa, että lakimuutoksen myötä Suomen osallistuminen Naton pelotteeseen olisi samalla tasolla muiden Pohjoismaiden ja lähimpien liittolaisten kanssa.



– Valtaosalla Nato-maista ei ole lainsäädännössä rajoitteita Naton puolustuksen ja pelotteen täysimääräiselle toimeenpanolle. Muutos parantaa ennaltaehkäisevää pelotetta ja sen tarkoituksena on estää sotilaallisen voiman käyttö Suomea ja liittokuntaa vastaan. Esitetty muutos on tehty Suomen turvaksi, Vikman sanoo.