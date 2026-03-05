Kokoomuksen Vikman: Ydinenergialain päivityksen tavoite on turvata rauha
6.3.2026 18:48:20 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman sanoo, että ydinenergialain päivityksessä on kyse ennen kaikkea Suomen turvallisuudesta ja rauhan takaamisesta. Vikman korostaa, että muutos ei tarkoita ydinaseiden sijoittamista Suomeen, eikä tee Suomesta ydinasevaltiota.
Vikmanin mukaan lakimuutoksessa kyse on Suomen turvallisuuden vahvistamisesta.
– Nykyinen ydinenergialaki on vuodelta 1987, kylmän sodan ja YYA-sopimuksen ajalta. Hallituksen lakimuutoksella on tarkoitus purkaa ehdoton ydinaseiden täyskielto ja sallia ne sellaisissa poikkeustilanteissa, jotka liittyvät Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön, Vikman sanoo.
– Muutoksen tarkoitus on turvata rauha. Me tahdomme Suomen ja suomalaisten turvaksi kaiken sen suojan, jota Nato-jäsenyys ja liittolaisuus meille tarjoaa. Se pitää hyödyntää täysimääräisesti, Vikman sanoo.
Suomessa olisi jatkossakin kriminalisoitua valmistaa, hankkia, kehittää tai räjäyttää ydinase.
Muutos ei tarkoita ydinaseiden sijoittamista Suomeen.
– Suomi ei halua ydinaseiden sijoittamista alueelleen, eikä sellaista suunnitella Natossa. Ydinaseita ei sijoiteta jatkossakaan Suomeen ilman Suomen erillistä omaa päätöstä. Suomen turvallisuudesta päätetään jatkossakin Suomessa, Vikman sanoo.
Vikmanin mukaan lakimuutos varmistaa, ettei Suomen lainsäädäntö rajoita liittolaisten kykyä tukea Suomea kriisissä tai sodassa.
– Liityimme Natoon, koska halusimme Suomen Naton ydinasepelotteen suojaan. Siksi vanhentunutta lainsäädäntöä on päivitettävä, jotta se ei ole ristiriidassa jäsenyytemme kanssa. Ydinasepelote on Naton viimekätinen pelote ja sen tarkoitus on rauhan ylläpitäminen, Vikman sanoo.
Vikman korostaa, että lakimuutoksen myötä Suomen osallistuminen Naton pelotteeseen olisi samalla tasolla muiden Pohjoismaiden ja lähimpien liittolaisten kanssa.
– Valtaosalla Nato-maista ei ole lainsäädännössä rajoitteita Naton puolustuksen ja pelotteen täysimääräiselle toimeenpanolle. Muutos parantaa ennaltaehkäisevää pelotetta ja sen tarkoituksena on estää sotilaallisen voiman käyttö Suomea ja liittokuntaa vastaan. Esitetty muutos on tehty Suomen turvaksi, Vikman sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sofia VikmanKansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Kopra: Suomi on osa Natoa – ja sen tulee näkyä lainsäädännössä5.3.2026 18:08:51 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra pitää ydinenergia- ja rikoslain muuttamista välttämättömänä, jotta Suomen sotilaallinen puolustus voidaan toteuttaa täysimääräisesti osana Natoa.
Kokoomuksen Wallinheimo: 300 normin purkutavoite toteutuu – yrityksiltä jo 120 miljoonan euron byrokratiataakka pois3.3.2026 12:58:30 EET | Tiedote
Hallitus on purkanut jo 243 yrityksiä ja kansalaisia kuormittanutta normia. Hallitusohjelman 300 normin tavoite toteutuu tällä hallituskaudella, arvioi kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo.
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Itämerennorppa saa oman turvapaikan - Itäisen Suomenlahden kansallispuistoa aiotaan laajentaa2.3.2026 15:24:30 EET | Tiedote
Kokoomuksen Pauli Aalto-Setälä pitää Itäisen Suomenlahden kansallispuiston laajentamista 63 000 hehtaarilla osoituksena hallituksen sitoutumisesta luonnon ja erityisesti merialueiden suojeluun.
Kokoomuksen Vikman: Varusmiehen on saatava enemmän rahaa kuin vangin28.2.2026 14:00:56 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustajan ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajan Sofia Vikmanin mukaan on kestämätöntä, että asevelvollisuuttaan suorittava nuori saa pienempää päivärahaa kuin rikoksesta tuomittu vanki.
Väyrynen oikaisee Keskustaa: Päivystysruuhkat eivät johdu yöpäivystysten muutoksista, vaan hoitoketjun pullonkauloista27.2.2026 11:08:35 EET | Tiedote
Kokoomuksen lääkäritaustainen kansanedustaja Ville Väyrynen oikaisee Keskustan edustaja Markku Siposen väitteitä eduskunnan kyselytunnilla 26.2. Siponen viittasi puheenvuorossaan Savon Sanomien uutiseen väittäen, että päivystysruuhkat johtuisivat Iisalmen ja Varkauden yöpäivystysten lakkauttamisesta. Väyrysen mukaan väite ei pidä paikkaansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme