Ero säilyi pisteessä, kun KrP ja SPV voittivat vieraissa
6.3.2026 21:50:16 EET | Fliiga | Tiedote
F-liigan miesten kolmannesta sijasta kisaavat Nokian KrP ja SPV jatkavat pisteen erolla nokialaisten hyväksi. Perjantain otteluissa KrP kaatoi vieraissa FBC Turun 7-3 ja tuore cupmestari SPV samoin vieraissa Westend Indiansin 6-2.
Santeri Uusi-Laitila laukoi Espoossa peliveljet johtoon jo kolmannella minuutilla, mutta Indians pyristeli mukana vielä kolmannen erän alussa Tatu Havulan ohjatessa ilmasta tilanteeksi 2-3. Sitten SPV kuitenkin karkasi, kun Uusi-Laitila osui nopeasti irtopallosta illan toisensa ja loppuminuuteilla vielä upeasti Riku Hakanen sekä tyhjiin Eemeli Karjanlahti. SPV:n maalissa Teppo Liukkoselle merkittiin tänään 18 ja kollega Juuso Jokisalolle kotijoukkueen tolppien välissä vain seitsemän torjuntaa.
Matkalla sarjaa alemmas oleva FBC Turku vei vielä avauserän Nikolas Laaksosen ja Lino Diasin maaleilla 2-1. Toisessa KrP kuitenkin karkasi 5–2-johtoon neljällä perättäisellä osumalla, joihin kuuluivat kapteeni Joona Rantalan illan toinen ja kolmas täysosuma. Veeti Hiltusen pukukoppimaali jäi isäntien viimeiseksi, ja ottelun lopussa Juuso Ahola ylivoimalla ja Kim Hyrkkönen tyhjiin kasvattivat vielä eroa.
Sarjan nelonen SPV:n ja viitonen Westend Indiansin ero sarjataulukossa on nyt jo 17 pistettä.
Lauantaina ovat vuorossa ottelut Oilers–SPV ja EräViikingit–Hawks.
F-liigan naisten sarjassa pelattiin perjantaina yksi ottelu, jossa tuore cupmestari EräViikingit kaatoi kotonaan kymmenen pistettä edellään olleen SB-Pron 6-4.
Ottelu aloitettiin cupmestaruusviirin nostolla ja 200 liigaottelua pelanneen Taru Nordmanin palkitsemisella, mutta itse ottelua hallitsi pitkään SB-Pro. Se vei avauserän 2-0 ja johti vielä toisella tauolla 4-2. Päätöserä oli kuitenkin EräViikinkien, kun Iina Latvala ensin syötti Elina Hautojärven nopean kavennuksen ja sitten pommitti itse pelin tasoihin. Ratkaisumaalit nähtiin viimeisellä kympillä, kun ensin Matilda Holmström laukoi kotijoukkueen johtoon onnekkaalla pompulla ja vielä juuri jäähyltä päässyt Inka Lippojoki jatkoi ilmasta loppunumerot.
Lauantaina ovat vuorossa ottelut TPS–SaiPa, ÅIF–Northern Stars, Classic–SSRA, Pirkat–Koovee ja FBC Loisto–PSS.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
