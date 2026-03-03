Veikkaus Oy

Eurojackpotissa ensi tiistaina jaossa noin 15 miljoonaa

6.3.2026 23:52:29 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Perjantaina arvottu Eurojackpot ei antanut yhtään täysosumaa, joten ensi tiistaina on jaossa noin 15 miljoonan päävoitto.

Henkilö pitelee pitkää Eurojackpot-kuponkia.
Sata riviä sisältävä Eurojackpotin valmisporukka on noussut pelaajien suosioon Veikkaus/Mari Lehtisalo Ei julkaisurajoituksia

Eurojackpotin kierroksen 10/2026 perjantaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 8, 17, 26, 31 ja 47. Tähtinumerot ovat 1 ja 6.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat kahdeksalle 5+0-tulokselle, joilla tällä kierroksella sai lähes 120 000 euroa. Voitoista neljä lähti Saksaan ja loput voitot Espanjaan, Kreikkaan, Ruotsiin ja Unkariin.

Suomen suurin voitto tuli yhdelle 4+2-osumalle, joilla voitti 11 225,50 euroa.

Eurojackpotin tulokset tulivat perjantaina tavanomaista myöhemmin teknisen häiriön takia.

Jokeri antoi tänään kaksi 6 oikein -tulosta. Arvonnan voittorivi on 6 5 9 2 1 2 7. Pyhtääläinen nettipelaaja nappasi 20 000 euron voiton ja kokkolalainen nettipelaaja puolestaan tuplatun voiton eli 40 000 euroa.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 8, 14, 15, 20, 24, 26 ja lisänumero 34. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja löytyi 20 415 kappaletta.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Nizza 41. Tonneja voitettiin viisi kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako

Veikkauseurojackpotjokerimillilomatonni

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Henkilö pitelee pitkää Eurojackpot-kuponkia.
Sata riviä sisältävä Eurojackpotin valmisporukka on noussut pelaajien suosioon
Veikkaus/Mari Lehtisalo Ei julkaisurajoituksia
