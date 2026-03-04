Sustainable Brand Index: Hesburger suomalaisten mielestä vastuullisin ravintola-alan brändi
9.3.2026 10:54:38 EET | Hesburger | Tiedote
Sustainable Brand Index 2026 -tutkimuksen mukaan Hesburger on kuluttajien mielestä vastuullisin ravintola-alan brändi Suomessa Sustainable Brand Index 2026 -tutkimuksessa. Samalla Hesburger on yksi tutkimuksen suurimmista nousijoista: se paransi sijoitustaan kaikkien brändien kokonaislistauksessa sijalta 102 sijalle 59.
Suomalaiset mieltävät Hesburgerin Suomen vastuullisimmaksi ravintolatoimijaksi. Sustainable Brand Index on Euroopan laajin riippumaton brändien vastuullisuusmielikuvia mittaava tutkimus. Tutkimus perustuu kuluttajien näkemyksiin yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuusta.
– On erittäin merkityksellistä, että kuluttajat kokevat Hesburgerin vastuulliseksi toimijaksi. Tämä kertoo siitä, että pitkäjänteinen työmme vastuullisuuden kehittämiseksi näkyy myös asiakkaiden arjessa, sanoo Hesburgerin Global Sustainability Manager Eeva Mäki.
Tutkimuksen ravintolat, kahvilat ja take away -sarjan ykkössijan lisäksi Hesburger nousi koko tutkimuksen ranking-listalla 59 sijaa.
Pitkäjänteinen työ vastuullisuuden eteen tuo tuloksia
Hesburger kehittää vastuullisuuttaan monella osa-alueella. Yksi keskeinen painopiste on kasvipohjaisten tuotteiden lisääminen valikoimaan. Tällä hetkellä noin joka seitsemäs Hesburgerin Suomessa myyty tuote on kasvipohjainen.
Lisäksi Hesburger on panostanut ravintoloidensa energiatehokkuuteen ja kiertotalousratkaisuihin. Esimerkiksi käytetty paistoöljy kerätään ravintoloista uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineeksi. Yhtiö on myös päättänyt luopua lastenateriaan liittyvistä oheistuotteista.
Vastuullisuustyö näkyy myös työntekijäkokemuksessa ja työnantajakuvassa. Hesburger on viime vuosina sijoittunut kärkisijoille työnantajabrändejä mittaavissa tutkimuksissa, ja yhtiön viestinnän ja kansainvälisen markkinoinnin johtaja Ieva Salmela valittiin vuonna 2025 Vuoden ihmisläheisimmäksi johtajaksi.
– Hesburgerissa vastuullisuustyö on vahvasti ennakoivaa. Pyrimme tunnistamaan muutokset ajoissa ja kehittämään toimintaamme jo ennen kuin niistä tulee koko toimialaa koskevia vaatimuksia, Mäki sanoo.
Kuluttajien näkemyksiä mittaava tutkimus
Sustainable Brand Index on Euroopan suurin brändien vastuullisuusmielikuvia mittaava tutkimus. Suomessa tutkimuksessa arvioidaan vuosittain satoja brändejä useilla eri toimialoilla.
Tutkimus mittaa kuluttajien käsityksiä yritysten vastuullisuudesta ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallinnon näkökulmista.
Burger-In Oy on suomalainen perheyritys ja Hesburger sen rekisteröity liikemerkki. Hesburger-ravintoloita löytyy yhdeksästä maasta: Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Ukrainasta, Bulgariasta, Puolasta ja Romaniasta. Hesburger työllistää Suomessa noin 6000 työntekijää ja ulkomailla noin 3500 työntekijää. Vuoden 2025 verollinen myynti Suomessa oli noin 327 miljoonaa euroa ja ulkomailla noin 242 miljoonaa euroa.
