Suomi tarvitsee viipymättä luonnon monimuotoisuusstrategian

Luonnon monimuotoisuus ei ole vain ympäristökysymys. Se on suomalaisten hyvinvoinnin, talouden elinvoiman ja kokonaisturvallisuuden perusta. Ilman monimuotoista luontoa heikkenevät myös yhteiskunnan huoltovarmuus, talouden kestävät toimintamahdollisuudet ja ihmisten terveys.

Nykyisessä hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi turvaa luontopääoman säilymisen ja vastaa luontopolitiikallaan kansainvälisiin sitoumuksiin. Tästä huolimatta luontotavoitteet uhkaavat jäädä saavuttamatta ja monissa asioissa on kuljettu jopa päinvastaiseen suuntaan.

”Suomi tarvitsee viipymättä vaikuttavan luonnon monimuotoisuusstrategian – ilman sitä talouden perustaa ja kokonaisturvallisuutta heikentävän luontokadon pysäyttämiseen ei ole suuntaa, sanoo Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja ja kansallisen IPBES-työryhmän puheenjohtaja Leif Schulman.

”Ennakoitava ja johdonmukainen luontopolitiikka on kaikkien yhteiskunnan toimijoiden etu. Kannanotolla haluamme kirittää strategian valmistumista”, Schulman sanoo.

Laki edellyttää strategiaa ja toimintaohjelmaa

Luonnonsuojelulaissa säädetään, että Suomella on oltava luonnon monimuotoisuusstrategia ja toimintaohjelma. Lain mukaan strategian tulee sisältää valtakunnalliset toiminnalliset, määrälliset ja ajalliset tavoitteet luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon tilan parantamiseksi.

Myös Suomen ratifioima YK:n biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (CBD) edellyttää, että kukin sopimusosapuoli laatii kansallisen strategian ja toimintaohjelman. Lisäksi EU:n biodiversiteettistrategia asettaa jäsenvaltioille luontokadon pysäyttämiseen tähtääviä tavoitteita.

Kansallisista ja kansainvälisistä velvoitteista huolimatta Suomi on ollut ilman kansallista luonnon monimuotoisuusstrategiaa jo vuodesta 2020, jolloin edellinen strategiakausi päättyi. Ympäristöministeriö on valmistellut strategiaa vuodesta 2021 laajassa yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Luonnon monimuotoisuuden turvaamista tavoitellaan Suomessa laaja-alaisesti. Yhteisen toiminnan luotsaamiseen tarvitaan strategista ohjausta ja hyväksytyksi koettu yhteinen visio luonnon tilan parantamiseksi.

Tuoreessa liiketoiminnan ja luonnon välisiä yhteyksiä tarkastelevassa raportissaan hallitustenvälinen luontopaneeli IPBES korosti johdonmukaisen politiikan ja lainsäädännön tarvetta luontotoimia mahdollistavan toimintaympäristön aikaansaamiseksi.

Yhteisen kannanoton ovat allekirjoittaneet:

Geologian tutkimuskeskus GTK

Itä-Suomen yliopisto

Juulia Räikkönen (Turun yliopiston edustaja IPBES-työryhmässä)

Jouko Rikkinen (Helsingin yliopiston ja Luomuksen edustaja IPBES-työryhmässä)

Klemetti Näkkäläjärvi (Saamelaiskäräjien edustaja IPBES-työryhmässä)

Lapin yliopisto

Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK

Maj ja Tor Nesslingin säätiö

Metsähallitus Luontopalvelut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL

Suomen Luontopaneeli

Suomen ympäristökeskus Syke

Suomen Kuntaliitto

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f

Teea Kortetmäki (Jyväskylän yliopiston edustaja IPBES-työryhmässä)

Teknologiateollisuus ry

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tuija Maliniemi (Oulun yliopiston edustaja IPBES-työryhmässä)

Hallitustenvälinen luontopaneeli IPBES

IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) tuottaa laajoja tieteellisiä arvioita luonnon monimuotoisuuden tilasta, sen muutoksista ja vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin. IPBESin tarkoituksena on vahvistaa tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskevissa kysymyksissä. IPBES tukee kansainvälisten luonto- ja ilmastosopimusten toimeenpanoa ja edistämistä. Ne palvelevat kansainvälistä yhteisöä, hallituksia ja yhteiskuntaa.

Ympäristöministeriö on asettanut kansallisen IPBES-työryhmän yhteydenpitokanavaksi kansainvälisen ja kansallisen IPBES-työn välillä. Työryhmä koostuu ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja muiden luonnonsuojelun kannalta keskeisten toimijoiden edustajista. Työryhmän puheenjohtaja ja sihteeristö sijaitsevat Suomen ympäristökeskuksessa.

