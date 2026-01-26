Pelialan legenda Ken Inagaki vahvistamaan Reaktorin pelialan tarjontaa

Yli 25 vuoden uran pelialalla tehnyt Inagaki on johtanut maailman huipputiimejä ja globaaleja hankkeita. Hänen johdollaan on kehitetty useita tunnettuja ja miljoonien pelaajien rakastamia pelialan klassikoita.

Reaktor Gaming & Entertainment tekee yhteistyötä johtavien kansainvälisten peliyritysten kanssa ja auttaa niitä menestymään pelinkehityksen ulkopuolella. Reaktor Gaming tarjoaa peliyrityksille skaalautuvaa teknologiaa, tukea saumattomaan pelaajakokemukseen, käyttäjälähtöistä suunnittelua sekä strategista tukea tekoälyn hyödyntämiseen.

Strategisena neuvonantajana Inagaki ohjaa Reaktor Gamingin tarjooman ja uusien palveluiden kehittämistä sekä tukee asiakasstudioita nykypäivän pelialan haasteissa. Toimialalla kasvavat kehityskustannukset ja kiristyvä kilpailu pelaajien ajasta ja huomiosta lisäävät painetta tuottaa jatkuvasti uusia ja yllättäviä pelikokemuksia.

"On hienoa toivottaa Ken Inagaki mukaan Reaktor Gamingin neuvonantajaksi. Hän on todellinen alan legenda, jonka näkemys ja kokemus pelialan liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvattamisesta ovat korvaamattomia, kun autamme asiakkaitamme tarjoamaan entistä parempia pelikokemuksia", sanoo Pauliina Luhtanen, Reaktor Gaming & Entertainment -yksikön johtaja.

"Hyvän pelin kehittäminen on tänä päivänä vain alkua – todellinen haaste on pelaajien huomion vangitseminen ja säilyttäminen. Suomi on pitkään ollut upeiden pelistudioiden ja maailmanluokan pelikehittäjien koti, ja Reaktor on rakentanut vahvan maineen johtavien globaalien studioiden huippukumppanina. Olen innoissani, että voin olla mukana rakentamassa lisää parempia pelikokemuksia pelaajille kaikkialla maailmassa", sanoo Ken Inagaki.



Ken Inagaki

Ken Inagakilla on yli 25 vuoden kokemus pelitiimien ja globaalien pelialan hankkeiden johtamisesta. Hän työskenteli 17 vuotta Sony Interactive Entertainmentilla, missä hän toimi vastaavana tuottajana ja studiojohtajana usein tunnettujen pelien kehityksessä, kuten Helldivers 2, Gran Turismo 7, Death Stranding ja Days Gone. Ennen uraansa pelialalla Inagaki toimi kymmenen vuoden ajan olympialaisten järjestelykomiteassa Nagano 1998, Salt Lake City 2002 ja Athens 2004 -kisoissa sekä Kansainvälisessä Jääkiekkoliitossa.

Pelialalla Inagaki on erikoistunut globaalien tiimien yhteentuomiseen ja johtamiseen. Hänellä on kandidaatin tutkinto Yorkin yliopistosta, EMBA-tutkinto Quantic Business Schoolista ja hän on opiskellut tuotekehitystä Harvard Business Schoolissa. Lisäksi hän on keksijä, jolla on useita patentteja ja Producers Guild of America -järjestön jäsen.