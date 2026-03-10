Viikkokatsaus 16.–20.3.2026
Syke Solutions Blog to 12.3.
Dalia D'Amato-Pihlman & Topi Turunen: What’s next for sustainability transformations: the role of law and justice
Legal and justice scholars have an important gap to address in the research on transformative governance, which requires more nuanced analyses of the role of law and justice for sustainability transformations, write Senior Researchers Dalia D’Amato-Pihlman and Topi Turunen.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Dalia D'Amato-Pihlman, puh. 029 525 2377, sähköpostin alkuosa dalia.dAmato-Pihlman, loppuosa @syke.fi ja erikoistutkija Topi Turunen, puh. 029 525 1929, etunimi.sukunimi@syke.fi
Tiedote ti 17.3.
Kysely: suomalaiset toivovat kunnianhimoista ilmasto- ja energiapolitiikkaa
Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset kannattavat vahvasti ilmastonmuutoksen hillintää ja kunnianhimoista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Vastaajien mielestä politiikan tulee samalla varmistaa kansallinen turvallisuus, pitää kustannukset kohtuullisina ja huomioida ympäristö.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: tutkimusprofessori Enni Ruokamo (syke.fi), puh. 029 525 2092, etunimi.sukunimi@syke.fi
Embargopyynnöt perjantaista alkaen: Viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, puh. 050 565 9743, etunimi.sukunimi@syke.fi
Uutiskirje ti 17.3.
Kiertotalouden uutiskirje Circnews 1/2026
Circnews tarjoaa katsauksen kiertotalousaiheisiin sekä PlastLIFE-projektin ajankohtaisiin tapahtumiin ja teemoihin muovien kiertotaloudesta. Uutiskirje on tarkoitettu kaikille kiertotaloudesta kiinnostuneille lukijoille.
Tilaa Circnews Kiertotalousratkaisuja.fi-sivustolta
Hiilineutraali-webinaari ti 17.3. klo 15–16
Ilmastonmuutoksen hillinnän ja vihreän siirtymän seuranta kunnissa ja maakunnissa
Monet kunnat ja maakuntien liitot ovat asettaneet tavoitteita ilmastonmuutoksen hillinnälle ja vihreälle siirtymälle, ja laatineet toimenpidesuunnitelmia niiden saavuttamiseksi. Seuranta on olennainen osa organisaatioiden kestävyystyötä ja sen johtamista.
Tässä kaikille avoimessa webinaarissa esitellään havaintoja kuntien ja maakuntien liittojen seurantakäytännöistä, käytetyistä indikaattoreista ja niiden kehittämistarpeista.
Lue lisää ja ilmoittaudu (hiilineutraalisuomi.fi)
Tiedote ke 18.3.
Kohti puhtaampaa Itämerta kalastusperäistä muoviroskaa vähentämällä
Meriroskan ehkäiseminen on huomattavasti tehokkaampaa ja edullisempaa kuin sen kerääminen. Tämä on yksi kolmivuotisen Re:Fish-hankkeen keskeisistä havainnoista. Hanke vähensi vapaa-ajankalastuksesta peräisin olevaa muoviroskaa Itämeren alueella. Suomessa kalastusroskaa poistettiin Rauman, Uudenkaupungin, Kustavin ja Helsingin edustalta.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: vanhempi tutkija Pekka Kotilainen, puh. 029 525 1317 ja viestintäasiantuntija Eija Järvinen, puh. 029 525 1242, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Uutinen ke 18.3.
Tutkimusprojektin toimintasuosituksia: Keinoja kuntiin: näin lisäät tapahtumiisi uudelleenkäyttöä
Tapahtumissa kulutetaan runsain mitoin kertakäyttökuppeja ja -astioita. Uudelleenkäytön lisääminen vähentäisi kertakäytöstä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja roskaantumisen siivouskuluja. EU:n lainsäädäntö ohjaa vähentämään kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä ja kannustaa siirtymään uudelleenkäytettäviin vaihtoehtoihin.
Syke on julkaissut PlastLIFE-tutkimusprojektissa toimintasuosituksia uudelleenkäytön mahdollisuuksista kunnille ja tapahtumien järjestäjälle. Julkaisu esittelee useita kokeiluja, joista kunnat ja tapahtumajärjestäjät voivat löytää oman mallinsa toteuttaa resurssitehokkaan yleisötapahtuman.
Lue uudelleenkäyttösuosituksista tapahtumissa (hiilineutraalisuomi.fi)
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: tutkija Hanna Savolahti, puh. 029 525 1592 ja viestintäasiantuntija Katja Lepistö, puh. 029 525 2082, etunimi.sukunimi@syke.fi
Tiedote 18.3.
Itä- ja Keski-Suomen kuivuustilanne jatkuu, pohjavedet ja järvet matalalla
Kevään kuivuustilanne jatkuu useilla alueilla tavanomaista haastavampana. Tilannetta ovat pahentaneet poikkeuksellisen vähäluminen talvi, pitkään jatkuneet pakkasjaksot, aikainen kevät sekä erityisesti Itä-Suomessa pitkään jatkunut kuivuustilanne.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: johtava asiantuntija Lauri Ahopelto, puh. 029 525 1342 ja viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 029 525 1377, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Uutinen pe 20.3.
Vesihuollon riskit kasvavat - tarvitsemme pitkäjänteisiä ratkaisuja
Maailman vesipäivän 22.3. lähestyessä on hyvä muistuttaa luotettavan ja toimintavarman vesihuollon merkityksestä myös Suomessa. Se ei ole itsestäänselvyys, mikä monesti unohtuu päätöksenteossa.
Vesihuollon riskit liittyvät muun muassa osaamiseen, resursseihin ja lyhytjänteiseen päätöksentekoon. Vesiturvallisuuden keskeisin uhka on riskien kasautuminen, ei yksittäinen kriisi.
Kuinka löydämme vesihuollon turvaamiseen pitkäjänteiset ratkaisut? Vastauksia kirkastetaan laajassa tutkimushankkeessa, jossa mm. tarkastellaan vesihuollon tulevaisuutta erilaisten skenaarioiden kautta.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: johtava tutkija Vuokko Laukka, puh. 029 525 1047 ja viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 029 525 1377, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Pinnalla nyt
Luonnonsuojelulaki edellyttää luonnon monimuotoisuusstrategian laatimista. Silti Suomi on jo vuodesta 2020 ollut ilman voimassa olevaa strategiaa. IPBES-työryhmän jäsenistä koostuva ryhmä esittää kannanotossaan, että strategia ja sen toimeenpanoa ohjaava toimintaohjelma on saatettava viipymättä valmiiksi, jotta työtä luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon tilan parantamiseksi voidaan määrätietoisesti edistää.
IPBES-työryhmän edustajista koostuvan ryhmän kannanotto: Suomi tarvitsee vaikuttavan luonnon monimuotoisuusstrategian (syke.fi)
Lue aiheesta kertova tiedote (sttinfo.fi)
Sosiaalisessa mediassa
- Ruokakasvatusviikolla nostetaan esiin parhaita käytäntöjä kestävää ruokavalion edistämiseksi. Seuraa kampanjaa Syken Instagramissa. Kampanjan toteuttaa Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -projekti.
- Muovia puutarhassa? Kevään aikana kampanjoidaan muovin turhan käytön vähentämiseksi kotipuutarhoissa ja herätetään keskustelua muovin käytöstä arjessa. Kampanjan toteuttaa Suomen ympäristökeskuksen koordinoima PlastLIFE-projekti. Lue lisää kampanjasta (kiertotalousratkaisuja.fi)
Huomasitko jo nämä?
- Merilintujen pesäroskat -valokuvanäyttely havainnollistaa, miten merten roskaantuminen vaikuttaa merilintuihin. Näyttely on esillä 30.3. asti Helsingin kaupungin toimitalossa Kalasatamassa (Työpajankatu 8). Se on toteutettu yhteistyössä Suomen ympäristökeskus Syken ja Helsingin Kaupunkiympäristön kanssa. Lue lisää näyttelystä (hel.fi)
- Syken toimintakertomus 2025 julkaistu: Syke juhli 30 vuottaan muutosten keskellä – uusi strategia suuntaa kohti kestäviä järjestelmiä (syke.fi)
- Täydennysrakentaminen korostuu asemakaavoituksessa (syke.fi) Uusia asemakaavoja laaditaan aiempaa vähemmän, ja etenkin asumisen kaavoitus kohdistuu yhä useammin alueille, joilla asemakaava on jo ennestään.
Muutokset mahdollisia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme