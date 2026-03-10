Viikkokatsaus 16.–20.3.2026

Syke Solutions Blog to 12.3.

Dalia D'Amato-Pihlman & Topi Turunen: What’s next for sustainability transformations: the role of law and justice

Legal and justice scholars have an important gap to address in the research on transformative governance, which requires more nuanced analyses of the role of law and justice for sustainability transformations, write Senior Researchers Dalia D’Amato-Pihlman and Topi Turunen.

Tiedote ti 17.3.

Kysely: suomalaiset toivovat kunnianhimoista ilmasto- ja energiapolitiikkaa

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset kannattavat vahvasti ilmastonmuutoksen hillintää ja kunnianhimoista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Vastaajien mielestä politiikan tulee samalla varmistaa kansallinen turvallisuus, pitää kustannukset kohtuullisina ja huomioida ympäristö.

Uutiskirje ti 17.3.

Kiertotalouden uutiskirje Circnews 1/2026

Circnews tarjoaa katsauksen kiertotalousaiheisiin sekä PlastLIFE-projektin ajankohtaisiin tapahtumiin ja teemoihin muovien kiertotaloudesta. Uutiskirje on tarkoitettu kaikille kiertotaloudesta kiinnostuneille lukijoille.

Hiilineutraali-webinaari ti 17.3. klo 15–16

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja vihreän siirtymän seuranta kunnissa ja maakunnissa

Monet kunnat ja maakuntien liitot ovat asettaneet tavoitteita ilmastonmuutoksen hillinnälle ja vihreälle siirtymälle, ja laatineet toimenpidesuunnitelmia niiden saavuttamiseksi. Seuranta on olennainen osa organisaatioiden kestävyystyötä ja sen johtamista.

Tässä kaikille avoimessa webinaarissa esitellään havaintoja kuntien ja maakuntien liittojen seurantakäytännöistä, käytetyistä indikaattoreista ja niiden kehittämistarpeista.

Lue lisää ja ilmoittaudu (hiilineutraalisuomi.fi)

Tiedote ke 18.3.

Kohti puhtaampaa Itämerta kalastusperäistä muoviroskaa vähentämällä

Meriroskan ehkäiseminen on huomattavasti tehokkaampaa ja edullisempaa kuin sen kerääminen. Tämä on yksi kolmivuotisen Re:Fish-hankkeen keskeisistä havainnoista. Hanke vähensi vapaa-ajankalastuksesta peräisin olevaa muoviroskaa Itämeren alueella. Suomessa kalastusroskaa poistettiin Rauman, Uudenkaupungin, Kustavin ja Helsingin edustalta.

Uutinen ke 18.3.

Tutkimusprojektin toimintasuosituksia: Keinoja kuntiin: näin lisäät tapahtumiisi uudelleenkäyttöä

Tapahtumissa kulutetaan runsain mitoin kertakäyttökuppeja ja -astioita. Uudelleenkäytön lisääminen vähentäisi kertakäytöstä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja roskaantumisen siivouskuluja. EU:n lainsäädäntö ohjaa vähentämään kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä ja kannustaa siirtymään uudelleenkäytettäviin vaihtoehtoihin.

Syke on julkaissut PlastLIFE-tutkimusprojektissa toimintasuosituksia uudelleenkäytön mahdollisuuksista kunnille ja tapahtumien järjestäjälle. Julkaisu esittelee useita kokeiluja, joista kunnat ja tapahtumajärjestäjät voivat löytää oman mallinsa toteuttaa resurssitehokkaan yleisötapahtuman.

Lue uudelleenkäyttösuosituksista tapahtumissa (hiilineutraalisuomi.fi)

Tiedote 18.3.

Itä- ja Keski-Suomen kuivuustilanne jatkuu, pohjavedet ja järvet matalalla

Kevään kuivuustilanne jatkuu useilla alueilla tavanomaista haastavampana. Tilannetta ovat pahentaneet poikkeuksellisen vähäluminen talvi, pitkään jatkuneet pakkasjaksot, aikainen kevät sekä erityisesti Itä-Suomessa pitkään jatkunut kuivuustilanne.

Uutinen pe 20.3.

Vesihuollon riskit kasvavat - tarvitsemme pitkäjänteisiä ratkaisuja

Maailman vesipäivän 22.3. lähestyessä on hyvä muistuttaa luotettavan ja toimintavarman vesihuollon merkityksestä myös Suomessa. Se ei ole itsestäänselvyys, mikä monesti unohtuu päätöksenteossa.



Vesihuollon riskit liittyvät muun muassa osaamiseen, resursseihin ja lyhytjänteiseen päätöksentekoon. Vesiturvallisuuden keskeisin uhka on riskien kasautuminen, ei yksittäinen kriisi.



Kuinka löydämme vesihuollon turvaamiseen pitkäjänteiset ratkaisut? Vastauksia kirkastetaan laajassa tutkimushankkeessa, jossa mm. tarkastellaan vesihuollon tulevaisuutta erilaisten skenaarioiden kautta.



Pinnalla nyt

Luonnonsuojelulaki edellyttää luonnon monimuotoisuusstrategian laatimista. Silti Suomi on jo vuodesta 2020 ollut ilman voimassa olevaa strategiaa. IPBES-työryhmän jäsenistä koostuva ryhmä esittää kannanotossaan, että strategia ja sen toimeenpanoa ohjaava toimintaohjelma on saatettava viipymättä valmiiksi, jotta työtä luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon tilan parantamiseksi voidaan määrätietoisesti edistää.

IPBES-työryhmän edustajista koostuvan ryhmän kannanotto: Suomi tarvitsee vaikuttavan luonnon monimuotoisuusstrategian (syke.fi)

Lue aiheesta kertova tiedote (sttinfo.fi)

Sosiaalisessa mediassa

Ruokakasvatusviikolla nostetaan esiin parhaita käytäntöjä kestävää ruokavalion edistämiseksi. Seuraa kampanjaa Syken Instagramissa. Kampanjan toteuttaa Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -projekti.

Muovia puutarhassa? Kevään aikana kampanjoidaan muovin turhan käytön vähentämiseksi kotipuutarhoissa ja herätetään keskustelua muovin käytöstä arjessa. ​Kampanjan toteuttaa Suomen ympäristökeskuksen koordinoima PlastLIFE-projekti. Lue lisää kampanjasta (kiertotalousratkaisuja.fi)

Huomasitko jo nämä?

