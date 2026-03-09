Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Valtuustoryhmätuki varmistaa päätösten paremman valmistelun

Tuen jakaminen ja seuranta lisäävät päätöksenteon läpinäkyvyyttä

Valtuustoryhmätukea jaetaan vuonna 2026 yhteensä 150 000 euroa, sama määrä kuin edellisvuonna. Tuki muodostuu ryhmäkohtaisesta osuudesta ja valtuutettukohtaisesta osuudesta. Valtuustoryhmien tulee raportoida tämän vuoden tuen käytöstä maaliskuuhun 2027 mennessä, jonka jälkeen tuen määrät ja käyttökohteet ilmoitetaan tilinpäätöksessä valtuustoryhmittäin. Tuen käytön seurannalla varmistetaan, että tukea käytetään tarkoituksenmukaisesti ja läpinäkyvästi.

Uudet lakimuutokset määrittävät tuen käyttötarkoitukset

Vuoden 2026 alussa voimaan tullut lakimuutos tarkentaa valtuustoryhmätuen käyttöä. Valtuustoryhmät voivat käyttää tuen esimerkiksi valmistelun tukemiseen, sisäisiin keskusteluihin tai kouluttautumiseen. Tukea ei voi enää käyttää laajasti asukkaiden osallistumismahdollisuuksien edistämiseen, mutta sitä voi käyttää päätösten valmisteluun liittyvien keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien järjestämiseen. Tämä tukee hyvinvointialueen tavoitetta ylläpitää avointa vuoropuhelua asukkaiden ja päättäjien välillä. Tukea ei voi käyttää vaalityöhön.

Lakimuutoksen myötä tuen käyttötarkoitus on määriteltävä tarkasti jo etukäteen. Muutos lisää yhdenmukaisuutta ja varmistaa, että tuki ohjautuu nimenomaan päätöksenteon tukemiseen. Valtuustoryhmätuen käyttökohteet julkaistaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tilinpäätöksessä, mikä lisää toiminnan ja raportoinnin avoimuutta.