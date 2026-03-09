Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Valtuustoryhmätuki varmistaa päätösten paremman valmistelun
9.3.2026 14:30:00 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Valtuustoryhmätuki on lakisääteinen tapa varmistaa, että valtuutetut voivat perehtyä asioihin huolellisesti ennen päätöksentekoa. Tuen avulla valtuustoryhmät voivat tehdä tarvittavaa valmistelutyötä, hakea taustatietoa ja osallistua koulutuksiin, jotka tukevat päätösten laatua.
Aluehallitus on linjannut, miten valtuustoryhmät voivat käyttää vuonna 2026 myönnettävää tukea. Ryhmät ilmoittavat nostettavan tuen määrän huhtikuun alkuun mennessä.
Tuen jakaminen ja seuranta lisäävät päätöksenteon läpinäkyvyyttä
Valtuustoryhmätukea jaetaan vuonna 2026 yhteensä 150 000 euroa, sama määrä kuin edellisvuonna. Tuki muodostuu ryhmäkohtaisesta osuudesta ja valtuutettukohtaisesta osuudesta. Valtuustoryhmien tulee raportoida tämän vuoden tuen käytöstä maaliskuuhun 2027 mennessä, jonka jälkeen tuen määrät ja käyttökohteet ilmoitetaan tilinpäätöksessä valtuustoryhmittäin. Tuen käytön seurannalla varmistetaan, että tukea käytetään tarkoituksenmukaisesti ja läpinäkyvästi.
Uudet lakimuutokset määrittävät tuen käyttötarkoitukset
Vuoden 2026 alussa voimaan tullut lakimuutos tarkentaa valtuustoryhmätuen käyttöä. Valtuustoryhmät voivat käyttää tuen esimerkiksi valmistelun tukemiseen, sisäisiin keskusteluihin tai kouluttautumiseen. Tukea ei voi enää käyttää laajasti asukkaiden osallistumismahdollisuuksien edistämiseen, mutta sitä voi käyttää päätösten valmisteluun liittyvien keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien järjestämiseen. Tämä tukee hyvinvointialueen tavoitetta ylläpitää avointa vuoropuhelua asukkaiden ja päättäjien välillä. Tukea ei voi käyttää vaalityöhön.
Lakimuutoksen myötä tuen käyttötarkoitus on määriteltävä tarkasti jo etukäteen. Muutos lisää yhdenmukaisuutta ja varmistaa, että tuki ohjautuu nimenomaan päätöksenteon tukemiseen. Valtuustoryhmätuen käyttökohteet julkaistaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tilinpäätöksessä, mikä lisää toiminnan ja raportoinnin avoimuutta.
Yhteyshenkilöt
Sari LahtiHallintojohtajaPuh:044 482 3163
Osmo PieskiHallintopäällikköPuh:0444403599
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
