STUK: TVO korjasi Olkiluoto 3:ssa havaitsemansa puutteet oikein
9.3.2026 14:55:52 EET | Säteilyturvakeskus (STUK) | Tiedote
Teollisuuden Voima (TVO) ilmoitti torstaina 5.3. Säteilyturvakeskukselle (STUK) havainneensa turvallisuuteen vaikuttavia puutteita Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmosyksikössä. Kyseessä olivat puutteet sähköjärjestelmien häiriön varalle tehdyissä suunnitelmissa ja ohjeissa. Laitoksen turvallisuus ei vaarantunut.
TVO havaitsi puutteet tehdessään analyyseja sähköjärjestelmien häiriöiden varalle. Ydinreaktorin turvallisuus ei ole ollut uhattuna eikä ihmisten tai ympäristön säteilyturvallisuus ole vaarantunut. Voimalaitos on voinut jatkaa toimintaansa turvallisesti.
Havaitut puutteet olisivat voineet vaarantaa reaktorin jäähdytyksen tietyssä epätodennäköisessä sähköjärjestelmien häiriöissä. TVO toimitti havaintonsa ja korjaussuunnitelmansa Säteilyturvakeskukselle (STUK) torstaina 5.3. ja perjantaina 6.3. STUK teki myös oman arvionsa, jonka mukaan TVO:n tekemät arviot olivat oikeat ja esitetyt toimenpiteet riittävät. Välitön toimenpide oli laitoksen käyttöhenkilöiden ohjeiden päivittäminen mahdollisen häiriötilanteen varalle.
Koska havaittu puute liittyi turvallisuustoimintoihin, STUK arvioi tapauksen kuuluvan luokkaan 1 kansainvälisellä ydinvoimalaitostapahtumien vakavuusasteikolla (INES) eli se oli poikkeuksellinen turvallisuuteen vaikuttava tapahtuma.
