Urban Partners ja Newil&Bau vauhdittavat asuntomarkkinaa uudenlaisella yhteistyöllä – Investoinnin tavoitteena on rakennuttaa yli tuhat uutta asuntoa Suomeen

Pohjoismaiden johtava kiinteistösijoittaja Urban Partners (entinen Nrep) ja asuntojen kehittämiseen erikoistunut Newil&Bau aloittavat strategisen yhteistyön, jonka tavoitteena on vauhdittaa omistusasuntorakentamista ja tuoda kauan odotettua kaunista ja kestävää omistusasuntorakentamista Suomeen.

Yhteistyö tähtää yli tuhannen uuden sukupolven N&B-kodin kehittämiseen ja rakentamiseen tulevien viiden vuoden aikana. Urban Partnersin hallinnoimien rahastojen pääomat mahdollistavat hankkeiden käynnistämisen tarvittaessa myös ilman taloyhtiölainaa, mikä on kriittistä aikana, jolloin perinteinen asuntorakentamisen rahoitus on kiristynyt.

“Yhdistämällä mittavat pääomat, vahvan kehittäjäkumppanin ja uudenlaisen asuntokonseptin voimme käynnistää hankkeita aikana, jolloin vapaan rahan asuntohankkeita nähdään muutoin hyvin vähän. Haluamme tarjota kuluttajille houkuttelevan vaihtoehdon hankkia uudisasunto tässäkin markkinatilanteessa tuomalla myyntiin kauniita, laadukkaita, kohtuullisesti hinnoiteltuja omistusasuntoja ja samalla tukea omalta osaltamme asuntomarkkinoiden piristymistä”, sanoo Urban Partnersin maajohtaja Joonas Lemström.

“Toteutamme Urban Partnersin kanssa uudenlaista yhteistyön mallia, jossa vahva sijoittaja ja uniikin tuotekonseptin sekä erottuvan brändin omaava asuntokehittäjä täydentävät toisiaan. Asiakkaalle se tarkoittaa varmuutta, laatua ja koteja, jotka eivät näytä tai tunnu tavanomaisilta. Tavoitteenamme on luoda uudisasumiseen kokonaan uusi standardi”, sanoo Newil&Baun toimitusjohtaja Petri Ylivuori.

Yhteistyössä toteutetaan 25.03.2026 lanseerattavan uuden sukupolven asuntokonseptin mukaisia asuintaloja. Ensimmäinen yhteinen hanke tulee olemaan Helsingin Herttoniemeen suunniteltu noin sadan omistusasunnon N&B Herttoniemi, joka on osa Urban Partnersin kehittämää korttelia. Hankkeelle haetaan parhaillaan rakennuslupaa, ja korttelin rakentamisen on tavoitteena käynnistyä kesään mennessä.

Urban Partners vastaa hankkeiden rahoituksesta ja rakennuttamisesta ja Newil&Bau kohteiden konseptista, markkinoinnista ja myynnistä.

Kaikissa Urban Partnersin ja Newil&Baun kohteissa kestävyysvaatimukset on asetettu korkealle. Tavoitteena on vähähiiliset uudisasunnot, johon päästään käyttämällä uusiutuvaa energiaa, vähähiilisiä materiaaleja sekä älykästä ja ennakoivaa talotekniikka. Esimerkiksi N&B Herttoniemelle aiotaan hakea kansainvälisen LEED-ympäristösertifikaatin korkeinta Platinum-tasoa ja se toteutetaan EU-taksonomian kriteerit täyttäen.





Lisätietoja

Urban Partners: Jannica Aalto, viestintäpäällikkö, jaaa@urban.partners, p. 045 134 7636

Newil&Bau: Emma Vuorinen, markkinointijohtaja, emma.vuorinen@newilbau.fi, p. 040 638 6912