Vuoden suurin potti Keno-pelistä: 500 000 euron suurvoitto Kankaanpäähän

9.3.2026 15:03:46 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Nettipelaaja Kankaanpäästä voitti sunnuntaina Kenon päiväarvonnasta 500 000 euron potin.

Veikkauksen Keno-pelin vuoden suurin voitto meni jakoon sunnuntaina. Nettipelaaja Kankaanpäästä voitti Keno-pelin päiväarvonnasta 500 000 euron jättivoiton.

Voitto tuli Kenon sunnuntain päiväarvonnasta kymmenen numeron täysosumalla ja yhden euron panoksella, kunkkunumeron kera. Kenossa voitto määräytyy kertomalla pelatun osuman voittokerroin rivipanoksella. Kymppitasolla 10 oikein -tuloksen voittokerroin on kunkkukertoimella 500 000.

Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.

- Isot onnittelut Kankaanpäähän onnekkaalle Keno-voittajalle! Toivotamme voittajan tervetulleeksi Veikkauksen perinteisille suurvoittajakahveille, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.

Keno-pelin historian suurin voitto on 2,75 miljoonaa euroa. Voitto osui viime vuonna Kirkkonummelle.

Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä. Vuonna 2002 lanseerattu Keno oli ensimmäinen päivittäin pelattava veikkauspeli. Pelaaja voi osallistua Kenon päivä-, ilta- ja myöhäisillan arvontaan.

Vuoden suurimmat Keno-voitot

Kankaanpää 8.3. 500 000 €
Lohja 4.2. 325 000 €
Hyvinkää 17.2. 250 000 €
Kuopio 24.1. 100 000 €
Kurikka 20.2. 100 000 €
Joensuu 26.1. 100 000 €
Helsinki 4.3. 100 000 €

