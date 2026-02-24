Kansalaiskysely paljastaa syvän kiintymyksen Kainuun luontoon ja kasvavan huolen sen tilasta

Kainuun ELY‑keskuksen loppuvuodesta 2025 toteuttamaan avoimeen verkkokyselyyn vastasi 186 henkilöä. Vastausten laadullinen teemoitus tarjoaa aineistolähtöistä taustatietoa valmisteilla olevalle Kainuun LUMO‑ohjelmalle. LUMO‑työ jatkuu nyt Pohjois‑Suomen elinvoimakeskuksessa.

"Luonto on henkinen kirkkoni" - vastaajan ääni

Kyselyn vastauksissa Kainuun luontoa kuvaillaan ennen kaikkea henkisenä ja fyysisenä voimavarana. Toistuvat ilmaukset kuten “latauspaikka”, “sielunmaisema” ja “henkireikä” kertovat vahvasta tunnesiteestä metsiin, vesistöihin ja maisemiin — ja valottavat, miksi luonnon tila koetaan merkitykselliseksi myös elinvoiman ja tulevaisuuden kannalta. Monelle vastaajalle luonto on lisäksi konkreettinen syy asua Kainuussa tai palata sinne.

“Se merkitsee rauhaa, hiljaisuutta ja vapautta liikkua pilaamattomassa ympäristössä. Luonto on henkinen kirkkoni.”

– vastaaja, avoin kansalaiskysely 2025

Tunnesiteen rinnalla vastaajat tuovat esiin myös huolia: metsien pirstoutuminen ja avohakkuihin painottuva metsänkäsittely, soiden ojitukset, pienvesien tila ja virtavesien vaellusesteet sekä suurten maankäytön hankkeiden, kuten tuulivoima‑ ja kaivoshankkeiden, vaikutukset luontoarvoiltaan herkkiin kohteisiin. Monissa kommenteissa korostuu näkemys, ettei lyhytnäköisillä valinnoilla tulisi vaarantaa arvoja, joita ei voi myöhemmin palauttaa.

Tarve konkreettisille toimille

Aineistossa esitetään useita toimenpide‑ehdotuksia luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Useimmin esiin nousevat vanhojen metsien ja laajojen metsäkokonaisuuksien suojelu, ekologisten yhteyksien turvaaminen, luonnonmukaisempi metsänkäsittely sekä soiden ja pienvesien ennallistaminen. Monissa kommenteissa korostetaan myös tarvetta maankäytön kokonaisohjaukselle ja hankkeiden yhteisvaikutusten arvioinnille.

Vastaajat kuvaavat sekä jo tekemiään oma‑aloitteisia toimia että toiveita taloudellisista kannustimista ja hallinnollisten käytäntöjen keventämisestä, jotta vapaaehtoiset luonnon monimuotoisuutta tukevat ratkaisut olisivat nykyistä helpommin toteutettavissa.

"Aineisto antaa meille kokemuksellisen näkymän siitä, miten vastaajat kuvaavat Kainuun luontoa ja sen monimuotoisuuden tilaa. Vastauksissa näkyy myös toive siitä, että työ luonnon hyväksi etenee käytännön tasolle", toteaa Kainuun LUMO-ohjelmatyötä koordinoiva Titta Jylhänkangas Pohjois‑Suomen elinvoimakeskuksesta.

Ideapankki on avattu!

Kysely osoitti, että vastaajilla on vahva halu osallistua luonnonhoitoon — niin talkoisiin, ennallistamiseen, vieraslajityöhön ja viestintään kuin omien maiden luonnonmukaiseen hoitoon. Kiinnostus ulottuu sekä yhteisöllisiin tekoihin että arjen pieniin, mutta merkityksellisiin luontotekoihin.

Tätä varten on avattu Kainuun LUMO ‑ideapankki, matalan kynnyksen kanava, jossa asukkaat, yhteisöt ja muut toimijat voivat ehdottaa toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä, uusia toimintamalleja ja ideoita Kainuun luonnon hyväksi. Ideapankki linkittyy myös Kajaanin 375‑vuotisjuhlavuoden ”Yhdessä”-teemaan, joka rohkaisee osallistumaan ja vaikuttamaan.

Jätä oma ideasi luonnon hyväksi: Kainuun LUMO – ideapankki

Taustatietoa

Avoin kansalaiskysely 2025

Avoin ja anonyymi verkkokysely loka–marraskuussa 2025; vastauksia 186 (itsevalikoitunut aineisto).

Tulokset esitetään laadullisina teemoina; eivät kuvaa väestöosuuksia.

Kuvaa vastaajajoukon näkemyksiä monimuotoisuudesta, sen tilaan liitetyistä huolista ja toiveista käytännön toimille.

Täydentää LUMO‑valmistelua muun tiedon ja sidosryhmäyhteistyön rinnalla.

Kainuun LUMO-ohjelma: Avoimen kansalaiskyselyn koosteraportti (doria.fi)

Kainuun LUMO‑ohjelma