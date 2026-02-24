Kansalaiskysely paljastaa syvän kiintymyksen Kainuun luontoon ja kasvavan huolen sen tilasta
10.3.2026 10:06:21 EET | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kainuun LUMO-ohjelman laadintaa varten toteutetun kansalaiskyselyn vastauksissa Kainuun luontoa kuvaillaan rauhan, hiljaisuuden ja maisemien muodostamaksi “sielunmaisemaksi”, joka on monille arjen voimavara ja identiteetin perusta. Samalla vastaukset välittävät vahvaa viestiä: huoli metsien pirstoutumisesta, soiden ojituksista, vesistöjen tilasta ja suurten maankäytön hankkeiden vaikutuksista on kasvanut. Luontoon liitetty syvä kiintymys ja kasvava huoli kulkevat rinta rinnan — ja niiden mukana nousee esiin vahva toive konkreettisista toimista, jotka vahvistaisivat luonnon monimuotoisuutta Kainuussa.
Kainuun ELY‑keskuksen loppuvuodesta 2025 toteuttamaan avoimeen verkkokyselyyn vastasi 186 henkilöä. Vastausten laadullinen teemoitus tarjoaa aineistolähtöistä taustatietoa valmisteilla olevalle Kainuun LUMO‑ohjelmalle. LUMO‑työ jatkuu nyt Pohjois‑Suomen elinvoimakeskuksessa.
"Luonto on henkinen kirkkoni" - vastaajan ääni
Kyselyn vastauksissa Kainuun luontoa kuvaillaan ennen kaikkea henkisenä ja fyysisenä voimavarana. Toistuvat ilmaukset kuten “latauspaikka”, “sielunmaisema” ja “henkireikä” kertovat vahvasta tunnesiteestä metsiin, vesistöihin ja maisemiin — ja valottavat, miksi luonnon tila koetaan merkitykselliseksi myös elinvoiman ja tulevaisuuden kannalta. Monelle vastaajalle luonto on lisäksi konkreettinen syy asua Kainuussa tai palata sinne.
“Se merkitsee rauhaa, hiljaisuutta ja vapautta liikkua pilaamattomassa ympäristössä. Luonto on henkinen kirkkoni.”
– vastaaja, avoin kansalaiskysely 2025
Tunnesiteen rinnalla vastaajat tuovat esiin myös huolia: metsien pirstoutuminen ja avohakkuihin painottuva metsänkäsittely, soiden ojitukset, pienvesien tila ja virtavesien vaellusesteet sekä suurten maankäytön hankkeiden, kuten tuulivoima‑ ja kaivoshankkeiden, vaikutukset luontoarvoiltaan herkkiin kohteisiin. Monissa kommenteissa korostuu näkemys, ettei lyhytnäköisillä valinnoilla tulisi vaarantaa arvoja, joita ei voi myöhemmin palauttaa.
Tarve konkreettisille toimille
Aineistossa esitetään useita toimenpide‑ehdotuksia luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Useimmin esiin nousevat vanhojen metsien ja laajojen metsäkokonaisuuksien suojelu, ekologisten yhteyksien turvaaminen, luonnonmukaisempi metsänkäsittely sekä soiden ja pienvesien ennallistaminen. Monissa kommenteissa korostetaan myös tarvetta maankäytön kokonaisohjaukselle ja hankkeiden yhteisvaikutusten arvioinnille.
Vastaajat kuvaavat sekä jo tekemiään oma‑aloitteisia toimia että toiveita taloudellisista kannustimista ja hallinnollisten käytäntöjen keventämisestä, jotta vapaaehtoiset luonnon monimuotoisuutta tukevat ratkaisut olisivat nykyistä helpommin toteutettavissa.
"Aineisto antaa meille kokemuksellisen näkymän siitä, miten vastaajat kuvaavat Kainuun luontoa ja sen monimuotoisuuden tilaa. Vastauksissa näkyy myös toive siitä, että työ luonnon hyväksi etenee käytännön tasolle", toteaa Kainuun LUMO-ohjelmatyötä koordinoiva Titta Jylhänkangas Pohjois‑Suomen elinvoimakeskuksesta.
Ideapankki on avattu!
Kysely osoitti, että vastaajilla on vahva halu osallistua luonnonhoitoon — niin talkoisiin, ennallistamiseen, vieraslajityöhön ja viestintään kuin omien maiden luonnonmukaiseen hoitoon. Kiinnostus ulottuu sekä yhteisöllisiin tekoihin että arjen pieniin, mutta merkityksellisiin luontotekoihin.
Tätä varten on avattu Kainuun LUMO ‑ideapankki, matalan kynnyksen kanava, jossa asukkaat, yhteisöt ja muut toimijat voivat ehdottaa toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä, uusia toimintamalleja ja ideoita Kainuun luonnon hyväksi. Ideapankki linkittyy myös Kajaanin 375‑vuotisjuhlavuoden ”Yhdessä”-teemaan, joka rohkaisee osallistumaan ja vaikuttamaan.
- Jätä oma ideasi luonnon hyväksi: Kainuun LUMO – ideapankki
Taustatietoa
Avoin kansalaiskysely 2025
- Avoin ja anonyymi verkkokysely loka–marraskuussa 2025; vastauksia 186 (itsevalikoitunut aineisto).
- Tulokset esitetään laadullisina teemoina; eivät kuvaa väestöosuuksia.
- Kuvaa vastaajajoukon näkemyksiä monimuotoisuudesta, sen tilaan liitetyistä huolista ja toiveista käytännön toimille.
- Täydentää LUMO‑valmistelua muun tiedon ja sidosryhmäyhteistyön rinnalla.
- Kainuun LUMO-ohjelma: Avoimen kansalaiskyselyn koosteraportti (doria.fi)
Kainuun LUMO‑ohjelma
- Maakunnallinen toimeenpanosuunnitelma luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi.
- Laaditaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
- Perustuu vapaaehtoisuuteen ja käytännön tason toimiin.
- Kainuun LUMO‑työ jatkuu 1.1.2026 alkaen Pohjois‑Suomen elinvoimakeskuksessa.
- LUMO‑ohjelmia valmistellaan myös muissa maakunnissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pohjois Suomen elinvoimakeskus
Luonnonsuojeluasiantuntija Titta Jylhänkangas
p. 0295 023 068
titta.jylhankangas@elinvoimakeskus.fi
Kuvat
Liitteet
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Priodiversity LIFE -hankkeessa kunnostetaan Pohjois-Pohjanmaan luontoa24.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Yhteistiedote: Metsähallitus, Suomen metsäkeskus ja Pohjois-Suomen elinvoimakeskus Pohjois-Pohjanmaalla on valittu alueita, joille kohdennetaan lähivuosina mahdollisimman laaja-alaisesti ja vaikuttavasti luonnon tilaa parantavia toimenpiteitä. Luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi tehtäviä töitä voidaan tehdä muun muassa soilla, pienvesissä sekä perinnebiotoopeilla. Töitä tehdään valtion mailla ja yksityismailla.
Työttömyyskehitys Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen toimialueella kaksijakoista24.2.2026 08:53:11 EET | Tiedote
Työttömyyskehityksessä oli Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella melko suuria eroja, Pohjois-Pohjanmaan työttömyys nousi vuoden takaisesta 5 % ja Kainuun supistui 1 %. Alueen pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi selkeästi edellisvuodesta. Työvoiman kysyntä oli merkittävästi viime vuotta pienempää
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus laatii tiesuunnitelmaa maantielle 8511 Iihin19.2.2026 08:12:39 EET | Tiedote
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus laatii liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaista tiesuunnitelmaa maantielle 8511 Iihin. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Iin kunnan kanssa.
Hailuodon jäätie on avattu – viimeinen käyttökausi ennen kiinteää yhteyttä13.2.2026 12:01:18 EET | Tiedote
Hailuodon virallinen jäätie on avattu liikenteelle. Kyseessä on jäätien viimeinen käyttökausi, sillä kiinteä yhteys Hailuotoon otetaan käyttöön vuoden 2026 lopulla.
Iijoen hyydetulva jatkuu10.2.2026 10:59:16 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaalla on esiintynyt hyydepatoja alkuvuoden aikana. Erityisesti Iijoen vesistössä hyydepadoista on edelleen haittaa. Vesi on hyydepatojen vuoksi viime päivinä pyrkinyt nousemaan teille ja rakennusten läheisyyteen Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. Lapin elinvoimakeskus muistuttaa kiinteistöjen omistajia rakennusten suojaamisesta tulva-alueilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme