Maailman arvokkain kello rakentuu Oulussa – teos paljastetaan yleisölle toukokuussa
9.3.2026 15:33:35 EET | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Taiteilijat Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen rakentavat Oulussa teosta ’Maailman arvokkain kello’, joka paljastetaan yleisölle ensimmäistä kertaa 9. toukokuuta Oravan koululla Kellossa. Teos on osa Climate Clock -julkisen taiteen teossarjaa ja Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa.
Teoksen analogisen ja digitaalisen tekniikan yhdistävä toteutus on nyt valmis. Kelloa on rakennettu runsaan vuoden ajan yhdessä paikallisten vapaaehtoisten kellonrakentajien kanssa Kellossa, Oravan vanhalla koululla. Taiteilijat työstävät parhaillaan kelloon liitettävää videomateriaalia, joka kuvattiin vuoden 2025 aikana.
“Tämä teos syntyy yhdessä oululaisten kanssa. On ollut ihanaa nähdä, miten moni on halunnut osallistua – rakentamalla kelloa tai lahjoittamalla siihen oman arvokkaan hetkensä. Kun kello valmistuu, se jää pysyväksi muistoksi tästä yhteisestä matkasta ja kulttuuripääkaupunkivuodesta. Kellosta tulee myös aikakapseli tuleville sukupolville siitä miltä elämä Oulussa näytti vuonna 2025 ja mitä ihmiset arvostivat”, sanoo taiteilija Tellervo Kalleinen.
Maailman arvokkain kello näyttää oululaisten lahjoittamia arvokkaita hetkiä: tunnin, minuutin ja sekunnin mittaisia otoksia elämästä ja Oulun luonnosta. Kellon aika muodostuu näistä lahjoitetuista hetkistä – pienistä palasista, jotka tekevät elämästä merkityksellistä.
Teos nähtävissä toukokuusta alkaen
Teos avataan yleisölle 9. toukokuuta 2026 Haukiputaalla Oravan koululla (Simunantie 15). Kello paljastetaan klo 13 alkavassa tilaisuudessa, joka on avoin kaikille ja järjestetään yhteistyössä Haukipudasseuran Pihapiiritapahtuman kanssa.
Teos on nähtävillä Oravan koululla myös 13., 15., 20., 22. ja 27. toukokuuta 2026 klo 9.30–15.30.
Kesäkuussa 2026 Maailman arvokkain kello lähtee kiertueelle. Teos vierailee eri paikkakunnilla ja on esillä seuraavista päivämääristä alkaen: Yli-Iissä Kierikissä 2.6., Oulun keskustassa Kulttuuritalo Valveella 23.6., Ylikiimingissä asukastuvalla 27.7., Kiimingissä Syketalolla 1.10., Oulunsalon kirjastossa 1.11., Torniossa Aineen taidemuseossa 10.12. sekä Hämeenlinnan taidemuseossa 18.6.2027. Tarkemmat aukioloajat ilmoitetaan paikkakohtaisesti.
Climate Clock -julkisen taiteen teossarja avautuu kokonaisuudessaan Oulussa 13. kesäkuuta 2026. Samalla julkaistaan myös Maailman arvokkaimman kellon verkkosivut. Sivustolla luontoasiantuntijat kertovat tuntiviisariin valikoituneista arvokkaista hetkistä Oulun luonnossa, ja mukana on myös oululaisia, jotka osallistuivat minuuttiviisarin toteuttamiseen.
Taiteilijoista
Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen ovat Helsingissä asuva taiteilijaduo. He tekevät osallistavaa taidetta, jossa ihmiset pääsevät itse mukaan teosten luomiseen. Teokset yhdistävät esimerkiksi elokuvaa, esitystaidetta, pelejä ja yhteisöllisiä työpajoja. Kalleinen ja Kochta-Kalleinen tunnetaan kansainvälisesti erityisesti osallistavista projekteistaan, kuten ympäri maailmaa esitetystä Valituskuorosta. Duo palkittiin vuonna 2012 AVEK Mediataidepalkinnolla ja vuonna 2014 Ars Fennicalla.
Climate Clockista
Climate Clock on yksi Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden merkittävimmistä tuotannoista, joka yhdistää taiteen, tieteen ja luonnon vahvistamaan ympäristötietoisuutta ja syventämään yhteyttämme luonnon aikaan. Kuusi pysyvää taideteosta sijoittuu Haukiputaalle, Kiiminkiin, Oulun kaupungin keskustaan, Oulunsaloon, Yli-Iihin ja Ylikiiminkiin. Teossarjaa tukee Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen Maailman arvokkain kello -teos, joka luodaan yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa. Muut mukana olevat taiteilijat ovat: Ranti Bam (Iso-Britannia/Nigeria), Rana Begum (Iso-Britannia/Bangladesh), Takahiro Iwasaki (Japani), Gabriel Kuri (Belgia/Meksiko), Antti Laitinen (Suomi ja SUPERFLEX (Tanska).
Climate Clockin kuraattorina toimii Alice Sharp (Invisible Dust, Iso-Britannia) ja kansainvälisenä tuottajana Claudia Woolgar (Alankomaat).
Tietoa toimituksille:
Taiteilijat tavattavissa Oulussa
Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen vierailevat Oulussa 9.–10. maaliskuuta, ja he ovat tuolloin myös median haastateltavissa.
Haastattelupyynnöt:
Tellervo Kalleinen
hello@studiokalleinen.net
Kuvia on saatavilla Oulu2026 mediapankissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lasse LaunimaaMarkkinoinnin ja viestinnän asiantuntijaOulu2026Puh:+358403515954lasse.launimaa@oulu2026.eu
Ulla Viskari-PerttuVastaava tuottajaOulu2026Puh:0406248362ulla.viskari-perttu@oulu2026.eu
Kuvat
Linkit
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026
Europas kulturhuvudstadsår bjuder in till oförglömliga vinterevenemang24.2.2026 09:36:43 EET | Pressmeddelande
Europas kulturhuvudstadsår för med sig ett brett utbud av evenemang och upplevelser till Uleåborg och norra Finland. Nu lockar vinterevenemangen: internationella artister, festivaler på havsisen, vinterbad, pulkbackar...
European Capital of Culture Brings International Winter Highlights to Oulu and Northern Finland23.2.2026 15:12:44 EET | Press release
The European Capital of Culture brings a wide range of events and experiences to Oulu and Northern Finland: international artists, festival on sea ice, ice swimming...
Dálvemánnu-festivaali veti konserttisaleja täyteen Oulussa19.2.2026 09:06:46 EET | Tiedote
Helmikuun ensimmäisellä viikolla osana Oulu2026-ohjelmaa järjestetty Dálvemánnu-festivaali keräsi noin 3 300 kävijää. Ohjelmassa oli seitsemän konserttia, kolme elokuvanäytöstä, kolme näyttelykierrosta – joista yksi joiun kera – sekä podcast-julkaisu. Festivaalilla juhlittiin myös saamelaisten kansallispäivää 6. helmikuuta.
Oulu2026 sytyttää talven – kansainväliset elämykset ja koko perheen ulkotapahtumat valtaavat pohjoisen11.2.2026 11:32:45 EET | Tiedote
Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026 tuo Ouluun ja pohjoiseen Suomeen laajan kattauksen tapahtumia, joissa yhdistyvät taide, liikunta, yrittäjyys ja kansainvälinen kulttuuri. Kansainvälistä lumitaidetta, festarit meren jäällä, talviuintia, pulkkamäkeä - tarjontaa on laidasta laitaan.
Lumipallo-musikaalia tähdittävät Mika Nuojua ja Mia Hafrén2.2.2026 02:00:00 EET | Tiedote
Ouluhallissa 4. joulukuuta maailman kantaesityksenä saavan Lumipallo-musikaalin esiintyjäkaarti on valmis: mukana ovat muun muassa rakastettu Mika Nuojua ja Ylen Tahdon asiasta -sarjasta tuttu Mia Hafrén.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme