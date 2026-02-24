Maailman arvokkain kello rakentuu Oulussa – teos paljastetaan yleisölle toukokuussa

Teoksen analogisen ja digitaalisen tekniikan yhdistävä toteutus on nyt valmis. Kelloa on rakennettu runsaan vuoden ajan yhdessä paikallisten vapaaehtoisten kellonrakentajien kanssa Kellossa, Oravan vanhalla koululla. Taiteilijat työstävät parhaillaan kelloon liitettävää videomateriaalia, joka kuvattiin vuoden 2025 aikana.

“Tämä teos syntyy yhdessä oululaisten kanssa. On ollut ihanaa nähdä, miten moni on halunnut osallistua – rakentamalla kelloa tai lahjoittamalla siihen oman arvokkaan hetkensä. Kun kello valmistuu, se jää pysyväksi muistoksi tästä yhteisestä matkasta ja kulttuuripääkaupunkivuodesta. Kellosta tulee myös aikakapseli tuleville sukupolville siitä miltä elämä Oulussa näytti vuonna 2025 ja mitä ihmiset arvostivat”, sanoo taiteilija Tellervo Kalleinen.

Maailman arvokkain kello näyttää oululaisten lahjoittamia arvokkaita hetkiä: tunnin, minuutin ja sekunnin mittaisia otoksia elämästä ja Oulun luonnosta. Kellon aika muodostuu näistä lahjoitetuista hetkistä – pienistä palasista, jotka tekevät elämästä merkityksellistä.

Teos nähtävissä toukokuusta alkaen

Teos avataan yleisölle 9. toukokuuta 2026 Haukiputaalla Oravan koululla (Simunantie 15). Kello paljastetaan klo 13 alkavassa tilaisuudessa, joka on avoin kaikille ja järjestetään yhteistyössä Haukipudasseuran Pihapiiritapahtuman kanssa.

Teos on nähtävillä Oravan koululla myös 13., 15., 20., 22. ja 27. toukokuuta 2026 klo 9.30–15.30.

Kesäkuussa 2026 Maailman arvokkain kello lähtee kiertueelle. Teos vierailee eri paikkakunnilla ja on esillä seuraavista päivämääristä alkaen: Yli-Iissä Kierikissä 2.6., Oulun keskustassa Kulttuuritalo Valveella 23.6., Ylikiimingissä asukastuvalla 27.7., Kiimingissä Syketalolla 1.10., Oulunsalon kirjastossa 1.11., Torniossa Aineen taidemuseossa 10.12. sekä Hämeenlinnan taidemuseossa 18.6.2027. Tarkemmat aukioloajat ilmoitetaan paikkakohtaisesti.

Climate Clock -julkisen taiteen teossarja avautuu kokonaisuudessaan Oulussa 13. kesäkuuta 2026. Samalla julkaistaan myös Maailman arvokkaimman kellon verkkosivut. Sivustolla luontoasiantuntijat kertovat tuntiviisariin valikoituneista arvokkaista hetkistä Oulun luonnossa, ja mukana on myös oululaisia, jotka osallistuivat minuuttiviisarin toteuttamiseen.

Taiteilijoista

Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen ovat Helsingissä asuva taiteilijaduo. He tekevät osallistavaa taidetta, jossa ihmiset pääsevät itse mukaan teosten luomiseen. Teokset yhdistävät esimerkiksi elokuvaa, esitystaidetta, pelejä ja yhteisöllisiä työpajoja. Kalleinen ja Kochta-Kalleinen tunnetaan kansainvälisesti erityisesti osallistavista projekteistaan, kuten ympäri maailmaa esitetystä Valituskuorosta. Duo palkittiin vuonna 2012 AVEK Mediataidepalkinnolla ja vuonna 2014 Ars Fennicalla.

Climate Clockista

Climate Clock on yksi Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden merkittävimmistä tuotannoista, joka yhdistää taiteen, tieteen ja luonnon vahvistamaan ympäristötietoisuutta ja syventämään yhteyttämme luonnon aikaan. Kuusi pysyvää taideteosta sijoittuu Haukiputaalle, Kiiminkiin, Oulun kaupungin keskustaan, Oulunsaloon, Yli-Iihin ja Ylikiiminkiin. Teossarjaa tukee Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen Maailman arvokkain kello -teos, joka luodaan yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa. Muut mukana olevat taiteilijat ovat: Ranti Bam (Iso-Britannia/Nigeria), Rana Begum (Iso-Britannia/Bangladesh), Takahiro Iwasaki (Japani), Gabriel Kuri (Belgia/Meksiko), Antti Laitinen (Suomi ja SUPERFLEX (Tanska).

Climate Clockin kuraattorina toimii Alice Sharp (Invisible Dust, Iso-Britannia) ja kansainvälisenä tuottajana Claudia Woolgar (Alankomaat).

Tietoa toimituksille:

Taiteilijat tavattavissa Oulussa

Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen vierailevat Oulussa 9.–10. maaliskuuta, ja he ovat tuolloin myös median haastateltavissa.

Haastattelupyynnöt:

Tellervo Kalleinen

hello@studiokalleinen.net

Kuvia on saatavilla Oulu2026 mediapankissa.