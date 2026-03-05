U18-pojat nimetty EM-karsintaturnaukseen

Karsintaturnaus on ikäluokan U19-EM-kilpailun ensimmäinen vaihe. Lohkon kolme parasta maata jatkaa A-liigassa ja lohkojumbo putoaa B-liigaan. Karsintojen toinen vaihe pelataan tulevana syksynä, ja lohkot arvotaan kesäkuussa. Tshekki isännöi vuonna 2027 ikäluokan EM-lopputurnausta, johon etenee maaliskuussa 2027 pelattavien EM-jatkokarsintojen eli A-liigan seitsemän lohkovoittajaa.



Suomen päävalmentajana toimii Peter Lundbergin sijaan Sami Ristilä, sillä U19-pojat (2007 ja myöh.) pelaa samoina päivinä EM-jatkokarsintaotteluita Espanjassa. Lundberg on vastannut myös U18-poikien pelaajavalinnoista ja etukäteisvalmisteluista.



– Ikäluokka on minulle uusi, joten olen käyttänyt paljon aikaa pelaajavalintoihin. Olen nähnyt paljon otteluita ja minulla on tällä hetkellä hyvä kuva tästä ikäluokasta. Terveystilanne on varsin hyvä, ja valinnat olivat haastavat. Antton Nylund ja Ville Kumpu valittiin tästä ikäluokasta U19-maajoukkueen mukaan. Philip Otoo ja Abdu Muchipay ovat puolestaan ensikertalaisia, Lundberg avaa.



– Monet pelaajista ovat ottaneet hyviä askeleita seurajoukkueissaan talven aikana. Osa heistä on saanut mukavasti minuutteja Liigacupissa sekä Ykkösliigacupissa. On mielenkiintoista nähdä pelaajia maajoukkuepaidassa pitkän tauon jälkeen, Lundberg jatkaa.



– Olemme turnauksen aikana yhteydessä Samin kanssa, mutta hän johtaa joukkuetta valmennustiiminsä kanssa. Luotan Samiin ja kumppaneihin täysillä – olen varma, että he tulevat tekemään kaikkensa hyvien tulosten eteen. Olen iloinen, että joukkue pääsee pelaamaan kilpailullisia otteluita kotiyleisön edessä.



Minihuuhkajat kokoontuu Helsingissä 22. maaliskuuta, joten Ristilällä ja ja joukkueella on muutama päivä aikaa paiskia yhdessä töitä ennen avauskamppailua.



– On hienoa lähteä kotikarsintoihin motivoituneiden pelaajien ja osaavan tiimin kanssa. ”Lundis” on tehnyt ison työn pelaajien kartoittamisessa – nyt minä aloitan tarkemman tutustumisen pelaajiin, kun ryhmä on valittu. Osa pelaajista onkin minulle entuudestaan tuttuja. Valmennustiimini jäsenistä Santeri Suvala tuntee pelaajia hyvin, Ristilä toteaa.



– Uskon, että saamme karsinnoissa ison kotiedun. Kannatus tulee varmasti olemaan meidän puolellamme jokaisessa ottelussa. Saamme takuulla aikaiseksi hyvän turnauksen.



Suomen joukkue (aiemmat seurat Suomessa):

Niki Hasselman (mv), SJK (PKKU)

Kasperi Silen (mv), KuPS (FC Haka)

Eetu Grönlund, HJK (PiTa)

Musa Hietakangas, FC Inter (SJK, FC Honka, HJK, FC Espoo, KaPy)

Iivo Nybäck, HJK (FC Honka, FC Espoo, LePa)

Eerik Salmivuori, SJK (FC Honka, PPJ, HJK)

Roope Aho, Ilves

Miska Laaksonen, Ilves (Pallo-Iirot, Lauttakylän Luja)

Topias Töllinen, SJK (PKKU, RiPS, HyPS)

Leevi Palmula, HJK

Nicholas Vainio, Karlbergs BK

Otto Tiitinen, Ilves (HyPS, LPS)

Bruno Katz, VfL Wolfsburg (HJK, KäPa)

Eeli Kiiskilä, FC Inter (FC Jazz, MuSa)

Philip Otoo, FC Inter (TuTo, P-Iirot, TuNL)

Abdu Muchipay, SJK (PKKU, TiPS, KP-75, KajHa)

Valtteri Lehtomäki, Ilves (Valkeakosken Nappulaliiga)

Eze Onuoha, SJK (FC Honka, MPS)

Noah Rantasalmi, SJK (PPJ)

Osagie Okungbowa, SC Freiburg (KäPa, FC Viikingit, Valtti, HCFA, HJK)



EM-karsintojen otteluohjelma:



Ke 25.3.

klo 13.00 Tshekki – Viro, Mustapekka Areena (Helsinki)

klo 18.00 Ukraina – Suomi, Mustapekka Areena



La 28.3.

klo 13.00 Suomi – Viro, Mustapekka Areena

klo 18.00 Tshekki – Ukraina, Mustapekka Areena



Ti 31.3.

klo 13.00 Suomi – Tshekki, Mustapekka Areena

klo 13.00 Viro – Ukraina, Bolt Arena (Helsinki)

Media-akkreditointi

