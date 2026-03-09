Vihreiden Tiina Elo vaatii hallitukselta konkretiaa: Viimeistään kehysriihessä on kerrottava, mitä krääsäkaupan suitsimiseksi tehdään

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään maanantaina saanut valmiiksi raporttinsa mahdollisista toimenpiteistä niin kutsutun krääsäkaupan suitsimiseksi Suomessa. Raportissa korostetaan nopeiden kansallisten toimien merkitystä, mutta ministerien lausunnoista voidaan päätellä, ettei sellaisia ole heti luvassa. Vihreiden kansanedustaja ja krääsäkaupan rajoituksia vaatinut Tiina Elo kiittää raportista mutta vaatii hallitukselta nopeampia toimia.

– Krääsäkauppa on Suomessa jo riistäytynyt käsistä, eikä meillä ole aikaa piiloutua EU:n selän taakse odottamaan toimia. Jos hallitus aikoo tehdä jotain konkreettista kautensa aikana, olisi korkea aika kertoa, mitä. Viimeistään kehysriihestä odotan konkreettisia linjauksia ja myös resursseja krääsätulvan patoamiseksi, Elo kommentoi.

EU-tason toimet etenevät Elon mukaan usein niin hitaasti, että niiden rinnalle tarvitaan myös kunnianhimoista kansallista sääntelyä. Raportissa esitetään hänen mukaansa hyviä suuntaviivoja esimerkiksi Tullin toimesta toteutettavan operatiivisen valvonnan kehittämiseksi.

– Tulli on tehnyt krääsäkaupan suitsimisessa hyvää työtä, mutta on mahdottoman edessä, jos pakettitulvaa ei saada aisoihin. Valvonnan tehostaminen ei onnistu myöskään ilman riittäviä resursseja, Elo muistuttaa.

Elo on kuitenkin pettynyt siihen, että kansalliset toimenpiteet keskittyvät paljon selvitysten laatimiseen ja lainsäädäntömuutokset sysätään EU:n vastuulle. Esimerkiksi verotukseen ei raportissa haluta puuttua lainkaan, kuten ei myöskään mainonnan rajoituksiin. Elo on aiemmin ehdottanut sekä krääsäveroa että mainonnan rajoituksia Ranskan mallin mukaisesti.

– Krääsäverkkokauppojen koukuttavaa mainontaa on rajoitettava. Suomen tulisi tässä olla Ranskan lailla aktiivinen kansallisen lainsäädännön valmistelussa ja olla siten vaikuttamassa EU-säädösten muuttamiseen. Nyt raportissa nostetaan tämän osalta kädet pystyyn, Elo paheksuu.

Kiinalainen krääsäverkkokauppa johtaa Elon mukaan valtavaan ylikulutukseen ja jäteongelmaan, sekä vääristää pelikentän epäreiluksi kotimaisille vastuullisille yrityksille. Kaupan liiton mukaan viime vuonna Suomen vähittäiskaupasta katosi 8000 työpaikkaa.

– Kaiken tämän valossa odotin, että hallitukselta olisi löytynyt rohkeutta ehdottaa tiukempia keinoja krääsäkaupan suitsimiseksi. Nyt on tärkeää, että raportissa ehdotetut toimet tehdään viipymättä, Elo päättää.