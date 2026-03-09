Vihreiden Tiina Elo vaatii hallitukselta konkretiaa: Viimeistään kehysriihessä on kerrottava, mitä krääsäkaupan suitsimiseksi tehdään
9.3.2026 17:09:37 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Tiina Elo kommentoi työ- ja elinkeinoministeriön tuoretta raporttia niin kutsutun krääsäkaupan rajoittamisesta Suomessa. Hän kertoo odottavansa hallitukselta konkreettisia päätöksiä sekä resursseja krääsäkaupan sääntelemiseksi viimeistään kevään kehysriihessä.
Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään maanantaina saanut valmiiksi raporttinsa mahdollisista toimenpiteistä niin kutsutun krääsäkaupan suitsimiseksi Suomessa. Raportissa korostetaan nopeiden kansallisten toimien merkitystä, mutta ministerien lausunnoista voidaan päätellä, ettei sellaisia ole heti luvassa. Vihreiden kansanedustaja ja krääsäkaupan rajoituksia vaatinut Tiina Elo kiittää raportista mutta vaatii hallitukselta nopeampia toimia.
– Krääsäkauppa on Suomessa jo riistäytynyt käsistä, eikä meillä ole aikaa piiloutua EU:n selän taakse odottamaan toimia. Jos hallitus aikoo tehdä jotain konkreettista kautensa aikana, olisi korkea aika kertoa, mitä. Viimeistään kehysriihestä odotan konkreettisia linjauksia ja myös resursseja krääsätulvan patoamiseksi, Elo kommentoi.
EU-tason toimet etenevät Elon mukaan usein niin hitaasti, että niiden rinnalle tarvitaan myös kunnianhimoista kansallista sääntelyä. Raportissa esitetään hänen mukaansa hyviä suuntaviivoja esimerkiksi Tullin toimesta toteutettavan operatiivisen valvonnan kehittämiseksi.
– Tulli on tehnyt krääsäkaupan suitsimisessa hyvää työtä, mutta on mahdottoman edessä, jos pakettitulvaa ei saada aisoihin. Valvonnan tehostaminen ei onnistu myöskään ilman riittäviä resursseja, Elo muistuttaa.
Elo on kuitenkin pettynyt siihen, että kansalliset toimenpiteet keskittyvät paljon selvitysten laatimiseen ja lainsäädäntömuutokset sysätään EU:n vastuulle. Esimerkiksi verotukseen ei raportissa haluta puuttua lainkaan, kuten ei myöskään mainonnan rajoituksiin. Elo on aiemmin ehdottanut sekä krääsäveroa että mainonnan rajoituksia Ranskan mallin mukaisesti.
– Krääsäverkkokauppojen koukuttavaa mainontaa on rajoitettava. Suomen tulisi tässä olla Ranskan lailla aktiivinen kansallisen lainsäädännön valmistelussa ja olla siten vaikuttamassa EU-säädösten muuttamiseen. Nyt raportissa nostetaan tämän osalta kädet pystyyn, Elo paheksuu.
Kiinalainen krääsäverkkokauppa johtaa Elon mukaan valtavaan ylikulutukseen ja jäteongelmaan, sekä vääristää pelikentän epäreiluksi kotimaisille vastuullisille yrityksille. Kaupan liiton mukaan viime vuonna Suomen vähittäiskaupasta katosi 8000 työpaikkaa.
– Kaiken tämän valossa odotin, että hallitukselta olisi löytynyt rohkeutta ehdottaa tiukempia keinoja krääsäkaupan suitsimiseksi. Nyt on tärkeää, että raportissa ehdotetut toimet tehdään viipymättä, Elo päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina EloVihreiden kansanedustajaPuh:045 261 7447tiina.elo@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Entiset sisäministerit Maria Ohisalo ja Krista Mikkonen: avoin kirje ministeri Mari Rantaselle – vetoavat lähisuhdeväkivallan uhrien puolesta9.3.2026 15:10:36 EET | Tiedote
Entiset Vihreät sisäministerit Maria Ohisalo ja Krista Mikkonen vetoavat naistenpäivän jälkeen sisäministeri Mari Rantaseen ja vaativat, että Suomessa ryhdytään entistä konkreettisempiin toimiin lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja sen uhrien auttamiseksi.
Vihreiden Holopainen: Kokoomus rikkoo Suomen ulkopolitiikan pitkän linjan6.3.2026 13:38:53 EET | Tiedote
Puolustusministeriö julkaisi yllättäen torstaina lakiesityksen, joka mahdollistaisi ydinaseiden tuomisen Suomeen sota-aikana. Vihreä kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Hanna Holopainen pitää hallituksen toimintatapaa vakavana rikkomuksena parlamentaarista perinnettä kohtaan.
Virta ja Tynkkynen: vihreät tyrmäävät hallituksen ydinaseaikeet6.3.2026 09:56:54 EET | Tiedote
Vihreät pitävät luokattomana Orpon hallituksen tapaa ajaa käännettä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaan parlamentaarinen yhteistyö sivuuttaen. Hallituksen esitys ydinaseiden sallimisesta Suomen alueella vaikuttaa hätiköidyltä ja huteralta.
Vihreiden Forsgrén jyrähtää – vaatii sosiaaliturvalle leikkauskattoa5.3.2026 16:03:07 EET | Tiedote
Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saaren mukaan sosiaaliturvaan tarvitaan leikkauskatto. Vihreiden kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Bella Forsgrén on Saaren kanssa samaa mieltä ja vaatii, että köyhyyden lisääntyessä hallitus tarkastelee kriittisesti jo tekemiään uudistuksia.
Vihreiden uusi reilun muutoksen ohjelma linjaa: Talous on pakko asettaa luonnon ja ilmaston asettamiin rajoihin4.3.2026 16:21:23 EET | Tiedote
Vihreiden puoluevaltuusto hyväksyi viikonloppuna reilun muutoksen ohjelman, jonka mukaan talouskasvun tulee tapahtua luonnon ja ilmaston määräämissä rajoissa. Se tarkoittaa esimerkiksi verotusjärjestelmän uudistamista, ympäristölle ja taloudelle haitallisten tukien leikkaamista ja panostuksia innovaatioihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme