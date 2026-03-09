Vihreiden Mari Holopainen palaa eduskuntaan uuden äärelle – tämän opin hän sai Pekka Haavistolta
10.3.2026 08:49:41 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustajana vuosina 2019-2023 toiminut Mari Holopainen palaa eduskuntaan tänään tiistaina. Valtakirja on tarkoitus näyttää puhemiehelle klo 11. Holopainen tarttuu tehtävään innoissaan siitä, että hänelle tarjoutuu jälleen mahdollisuus päästä vaikuttamaan Suomen suuntaan tilanteessa, jossa takapakkia otetaan hallituksen johdolla monin tavoin.
Holopainen tulee ensimmäistä kertaa kansanedustajaksi tilanteessa, jossa Vihreät on oppositiossa. Holopaisen edellisellä kaudella Vihreät oli mukana Sanna Marinin johtamassa hallituksessa. Holopainen kertoo seuranneensa huolestuneena vierestä kaikkea sitä, mitä Orpon hallituksen päätökset ovat aiheuttaneet.
– Olemme tilanteessa, jossa pienituloisuus ja lapsiperheköyhyys ovat lisääntyneet ja työttömyyslukemat ovat ennätyskorkeita. Elämme jo muutoinkin monin tavoin haastavaa aikaa, ja Orpon hallituksen valitsema tie heikentää Suomea entisestään, Holopainen kritisoi.
Holopainen nousee jälleen kansanedustajaksi Pekka Haaviston luovuttua paikastaan YK:n erityisedustajan tehtävän vuoksi. Viime vuodet Holopainen on työskennellyt Aalto-yliopistossa, mutta ollut tiiviisti mukana muun muassa kaupunkipolitiikassa. Holopainen on toiminut Helsingin kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2008. Hän kuului viime kuntavaaleissa puolueensa eniten ääniä saaneisiin ehdokkaisiin.
– Työssäni Aalto-yliopistossa olen saanut arvokkaita oppeja, joita aion ottaa mukaani eduskuntatyöhön. Tällä hallituskaudella olemme esimerkiksi nähneet, miten tutkittu tieto sivuutetaan päätöksenteossa kerta toisensa jälkeen. Haluan edistää tutkitun tiedon vahvempaa hyödyntämistä, tuoda keskusteluun kansainvälistä näkökulmaa ja varmistaa, että myös opiskelijoiden ja nuorten ääni kuuluu, Holopainen toteaa.
– Suomessa ei pidä lähteä mukaan siihen kehitykseen, joka on nähtävissä esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä tiedettä ja sen tekijöitä pyritään poliittisesti rajoittamaan. Sen sijaan Suomella olisi mahdollisuus houkutella tutkijoita ja osaajia maailmalta, kuten Kanada on tehnyt käynnistämällä pitkäjänteisen miljardiluokan ohjelman, jonka tavoitteena on houkutella yli 1000 huippututkijaa. Euroopan on lisäksi vähennettävä riippuvuuksiaan ja vahvistettava digitaalista omavaraisuuttaan, mikä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää kilpailukykyä. Sama pätee myös ilmastotyöhön: Euroopassa on tahoja, jotka pyrkivät vesittämään päästökauppaa sen sijaan, että kestävillä investoinneilla luotaisiin uusia mahdollisuuksia, Holopainen jatkaa.
Holopaisen mukaan Suomessakin on nähtävissä äärimmäinen työelämän murros, joka muuttaa monet ammatit. Myös tämä tulee olemaan yksi niistä teemoista, joihin Holopainen haluaa kansanedustajana keskittyä.
– Tekoälyn ja työn rakenteiden ennennäkemättömän nopean muutoksen keskellä Suomelta vaaditaan kansainvälistä edelläkävijyyttä. Kun uusia taitoja tarvitaan, on nopeasti tarjottava mahdollisuuksia uudelleenkouluttautua tilanteissa, joissa työ muuttaa muotoaan. Lähes kaikki talouden tavoitteet ovat kokoomuksen johdolla epäonnistuneet, ja Suomen kannalta olisi huolestuttavaa, jos samantyyppinen hallituspohja jatkaisi. Kaikille ihmisille on luotava mahdollisuuksia, Holopainen korostaa.
Edeltäjänsä Haaviston kanssa Holopainen työskenteli viime kaudella Haaviston toimiessa Marinin hallituksen ulkoministerinä.
– Pekka sai läksiäisissään vilpittömiä kiitoksia ihmisiltä yli puoluerajojen ja moni toivoi, että linja pysyisi auki myös tulevaisuudessa. Vaikka Pekan aikataulu tulee olemaan varmasti kiireinen uuden tärkeän tehtävän vuoksi, ei hän kokonaan katoa. Kysyin häneltä myös vielä varmuuden vuoksi viimeiset vinkit työhön, Holopainen paljastaa.
– Olen saanut seurata Pekan tapaa tehdä politiikkaa hyvin läheltä ja arvostan sitä kovasti. Ehkä yksi hyvä ohjenuora onkin miettiä, miten Pekka Haavisto toimisi: pilke silmäkulmassa ja ollen kaikille ystävällinen – myös vakavissa ja vaikeissa paikoissa, Holopainen päättää.
Yhteyshenkilöt
Mari HolopainenKansanedustajaPuh:0505143452
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
