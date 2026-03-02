Elinkeinoministeri Sakari Puisto Lakan vastuullisen betonin tuotantolinjan avajaisissa: “On tärkeää, että innovaatiota syntyy ja kehittyy Suomessa”
10.3.2026 10:19:39 EET | Lakka | Tiedote
Lakka juhli yli sadan kutsuvieraan voimin Lakka IKI -tuotteiden valmistuksen alkamista tehtaallaan Joensuussa.
Joensuulainen betonituotevalmistaja Lakka juhli perjantaina 6.3. uuden tuotantolinjansa avaamista. Uusi linja hyödyntää samoin joensuulaisen startupin Carbonaiden tekniikkaa, joka korvaa kasvihuonekaasu hiilidioksidilla sementtiä betonituotteiden valmistuksessa.
Hiilidioksidin käyttö betonin kovetuksessa tuo betonituotteiden valmistukseen monia etuja. Ensinnäkin tuotteiden hiilijalanjälki pienenee 50 heti prosenttia. Toiseksi tuotteiden kovetusvaiheen läpimenoaika lyhenee jopa kymmenillä prosenteilla. Kolmanneksi tuotteiden ominaisuudet paranevat, kun betonituotteille ominainen niin sanottu härmiminen vähenee – muiden ominaisuuksien pysyessä entisellään.
Ja neljänneksi hiilidioksidin käyttö mahdollistaa myös muiden sivuvirtojen, kuten ruostumattoman teräksen kuonan hyödyntämisen sementin korvaajana. Se tarkoittaa, että esimerkiksi aivan tavallisesta pihakivestä voi tulla jopa hiilinielu.
Suomalaisen huipputeknologian näyteikkuna
Tuotantolinjan avajaisissa juhlapuheen piti elinkeinoministeri Sakari Puisto. Hän muistutti, että Suomessa ja Euroopan unionissa rakennusmateriaalien vähähiilisyydeltä odotetaan koko ajan enemmän. Se ohjaa alan kehitystä tulevina vuosina.
“Juuri tässä tilanteessa Lakan investointi uuteen teknologiaan on erityisen merkittävä. Se kertoo halusta uudistua ja ottaa pitkiä askeleita kohti tulevaisuuden kilpailukykyä”, ministeri sanoi.
Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään yhden yhtiön kilpailukyvystä. Ministerin mukaan on tärkeää, että innovaatioita syntyy ja kehittyy Suomessa.
“On hienoa nähdä, että suomalainen tki-toiminta ja kotimainen teollinen kumppani rakentavat jotain aidosti konkreettista. Carbonaiden nopea matka VTT:n tutkimushankkeesta useille tehtaille toimittavaksi teknologiayritykseksi kertoo siitä, mihin suomalainen osaaminen parhaimmillaan pystyy.”
Ministeri Puisto mainitsi myös, että Lakan uusi tuotantolinja toimii näyteikkunana suomalaiselle huipputeknologialle ja vahvistaa Suomen asemaa maissa, joissa etsitään nopeita ja skaalautuvia tapoja vähentää rakennussektorin päästöjä.
“Se, että ratkaisut voidaan esitellä toimivassa tehtaassa ja teollisessa ympäristössä lisää uskottavuutta markkinoilla aivan eri tavalla kuin pilotointi saati pelkkä konsepti.”
Lakan uudet vastuullisemmat betonituotteet tunnetaan jatkossa Lakka IKI -nimellä. Aluksi niitä on saatavilla K-Rautojen valikoimista.
