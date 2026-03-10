Veikkaus-konsernin vuosi 2025: kansainvälistymistä ja valmistautumista monilupamarkkinaan
10.3.2026 14:48:24 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Vuosi 2025 oli Veikkaus-konsernin kansainvälistä B2B-liiketoimintaa harjoittavalle tytäryhtiö Fennica Gamingille lupaava. Sen Games as a Service -liiketoiminnan liikevaihto lähes kaksinkertaistui, ja yhtiö solmi merkittäviä uusia jakelusopimuksia, jotka rakentavat kasvua tulevina vuosina. Lisäksi Nettikasino ja vedonlyönti -liiketoimintaryhmän (tuleva lisenssitytäryhtiö) liikevaihto ja markkinaosuus Suomessa kääntyivät kasvuun loppuvuodesta.
Veikkaus-konsernin varsinaisen liiketoiminnan tuotot olivat 936,3 (959,1) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 431,6 (461,6) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 447,2 (471,5) miljoonaa euroa, mikä ylitti lievästi asetetun tavoitteen. Yhteensä Veikkaus tulouttaa vuodelta 2025 omistajaohjaukselle 466,4 (475,9) miljoonaa euroa ja Suomen valtiolle yhteensä 578,3 (591,9) miljoonaa euroa.
Konsernin tulokseen vaikuttivat kasvaneet investoinnit liiketoiminnan kehitykseen sekä Arvontapelit ja peliautomaatit -liiketoimintaryhmän (tuleva monopolitytäryhtiö) lottopelien keskimääräistä matalampana toteutuneet pottitasot ja Kenon keskimääräistä suuremmat voitonmaksut.
– Konsernin vuoden 2025 tulos ylitti lievästi asetetun tavoitteen, ja pelikatteen lasku saatiin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla pysäytettyä. Suuntamme on nyt oikea. Erityisesti vuoden jälkimmäinen puolisko oli vahva sekä kansainvälisen liiketoiminnan että Nettikasino ja vedonlyönti -liiketoiminnan osalta. Kaikki kolme liiketoimintaryhmää ovat nyt saavuttaneet suorituskyvyn, jonka pohjalta voidaan odottaa kasvua vuonna 2026, sanoo Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski.
Veikkauksen rekisteröityneiden asiakkaiden määrä kasvoi vuoden aikana noin 70 000 asiakkaalla ja oli vuoden 2025 lopussa lähes 2,7 miljoonaa. Se antaa erinomaisen pohjan liiketoiminnan menestykselle monilupamarkkinan avautuessa kesällä 2027. Konsernin Suomen rahapeliliiketoiminnan pelikatteesta 61 prosenttia tuli digitaalisista kanavista.
Eduskunta hyväksyi uuden rahapelilain joulukuussa. Laki luo Suomeen osittaisen monilupajärjestelmän, jossa yrityksillä on mahdollisuus hakea urheiluvedonlyönti- ja nettikasinolisenssiä Suomen markkinoille.
– Veikkaus tuki vahvasti muutosta, joka kanavoi pelaamista luvalliseen tarjontaan, kaventaa harmaan markkinan roolia ja luo markkinan, jossa kaikilla toimijoilla on samat säännöt ja yhdenvertaiset mahdollisuudet. Tuleva muutos on Veikkaukselle suuri mahdollisuus, Sarekoski sanoo.
Lisätietoja Veikkauksen sivuilta: veikkausgroup.com/vuosiraportti2025
Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2025
Corporate Governance -katsaus 2025
Toimielinten ja henkilöstön palkitsemisraportti 2025
Lisätietoja henkilöstö- ja viestintäjohtaja Reija Laaksonen, yhteydenotot Veikkauksen mediapalvelun kautta, puh. 09 4370 7000.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
